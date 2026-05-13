Rogličeva ekipa je dobila Vingegaardovega arhitekta

Trener Jonasa Vingegaarda iz časa, ko je ta osvojil Tour de France, Tim Heemskerk je prestopil v ekipo Primoža Rogliča, v Red Bull - BORA - Hansgrohe. In to samo tri mesece zatem, ko je nepričakovano zapustil Visma | Lease a Bike.

Nizozemec Tim Heemskerk je pred tremi meseci javno dejal, da svojega znanja in strasti v ekipi Visma | Lease a Bike ne more več pokazati, in jo je zato po osmih letih tudi zapustil. Vseeno je novica, ki je to sredo odjeknila v svetu kolesarstva, presenečenje. Nekdanji trener in pravzaprav tudi mentor Jonasa Vingegaarda, ko je ta dvakrat osvojil dirko po Franciji, je prestopil v ekipo Red Bull - BORA - Hansgrohe in bo svoje delo pri njih nemudoma tudi začel.

Kot je potrdila ekipa Primoža Rogliča, bo Heemskerk delal pod okriljem glavnega trenerja Johna Wakefielda. Nadzoroval bo treninge izbranih kolesarjev, ki nastopajo na dirkah World Toura. Niso razkrili, za katere kolesarje gre. Je pa med njimi najverjetneje Remco Evenepoel, saj njegov zdajšnji trener Dan Lorang po koncu letošnjega Toura zapušča ekipo. "Krepljenje trenerske skupine je odraz predanosti ekipe, da zgradimo vrhunsko okolje za delo profesionalnih kolesarjev," so v sporočilu za javnost zapisali pri Red Bull - BORA - hansgrohe. Za Heemskerka pravijo, da v ekipo prinaša bogate izkušnje z delom z vrhunskimi kolesarji. Ob Vingegaardu je delal tudi z Matteom Jörgensonom in Simonom Yatesom.