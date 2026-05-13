Sreda, 13. 5. 2026, 19.30

0 minut

Dirka po Madžarski, 1. etapa

Jakob Omrzel tik pred ciljem grdo padel, prve informacije spodbudne #video

Jakob Omrzel | Jakob Omrzel je eden glavnih favoritov za zmago na dirki po Madžarski. | Foto Profimedia

Jakob Omrzel je eden glavnih favoritov za zmago na dirki po Madžarski.

Na Madžarskem v Gyuli se je danes začela 47. izvedba dirke po Madžarski. S konkurenčno ekipo Bahrain Victorious se je z visokimi cilji in v vlogi enega glavnih favoritov za skupno zmago na štart podal tudi Jakob Omrzel, ki pa je v zaključnem sprintu uvodnega dne grdo padel. Cilj je vseeno prečkal s časom zmagovalca.

Jakob Omrzel je v gneči pred ciljno črto iskal čim boljši položaj, ob tem pa je zadel v kolo tekmeca pred sabo in pri veliki hitrosti grdo padel. Kot kaže za zdaj, je 20-letni Slovenec, ki je glavni adut svoje ekipe, pri tem ni huje skupil. Prečkal je ciljno črto, pripisan mu je bil čas zmagovalca.

Posnetek zaključnega sprinta in padca Omrzela:

Uvodno etapo je z odličnim sprintom dobil Tim Merlier (Soudal-QuickStep), ki je ugnal Pogačarjevega moštvenega kolega Juana Sebastiana Molana (UAE Team Emirates - XRG) in še enega člana Omrzelove ekipe Phila Bauhausa.

"Naš kapetan Omrzel je v zadnjem kilometru padel. Uspelo mu je prečkati ciljno črto in k sreči za zdaj kaže, da je utrpel le nekaj odrgnin. Vseeno ga čakajo nadaljnje preiskave," so zapisali pri Bahrain Victoriousu.

Na družbenih omrežjih se je s prvo objavo medtem oglasil tudi Omrzel, ki je delil fotografijo osrednjega junaka dneva v svoji ekipi. Na dirki po Italiji je rožnato majico oblekel Afonso Eulalio.

