Jakob Omrzel tik pred ciljem grdo padel, prve informacije spodbudne #video

Na Madžarskem v Gyuli se je danes začela 47. izvedba dirke po Madžarski. S konkurenčno ekipo Bahrain Victorious se je z visokimi cilji in v vlogi enega glavnih favoritov za skupno zmago na štart podal tudi Jakob Omrzel, ki pa je v zaključnem sprintu uvodnega dne grdo padel. Cilj je vseeno prečkal s časom zmagovalca.

Jakob Omrzel je v gneči pred ciljno črto iskal čim boljši položaj, ob tem pa je zadel v kolo tekmeca pred sabo in pri veliki hitrosti grdo padel. Kot kaže za zdaj, je 20-letni Slovenec, ki je glavni adut svoje ekipe, pri tem ni huje skupil. Prečkal je ciljno črto, pripisan mu je bil čas zmagovalca.

Posnetek zaključnega sprinta in padca Omrzela:

Meanwhile in Hungary, no surprises. Tim Merlier (Soudal-Quickstep) won the first stage of Tour de Hongrie in Békéscsaba ahead of Molano and Bauhaus. 👍🇧🇪 Omrzel crashed hard in last km, I hope he didn't break anything.#TourdeHongrie pic.twitter.com/VjGHlYo981 — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 13, 2026

Uvodno etapo je z odličnim sprintom dobil Tim Merlier (Soudal-QuickStep), ki je ugnal Pogačarjevega moštvenega kolega Juana Sebastiana Molana (UAE Team Emirates - XRG) in še enega člana Omrzelove ekipe Phila Bauhausa.

🥉 @PhilBauhaus sprinted to 3rd place on the opening stage, while our leader Omrzel crashed inside the final km.



He was able to cross the finish line and, thankfully, it appears he suffered only bruises, though he will undergo further evaluation later on. pic.twitter.com/JYCXRto2in — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) May 13, 2026

"Naš kapetan Omrzel je v zadnjem kilometru padel. Uspelo mu je prečkati ciljno črto in k sreči za zdaj kaže, da je utrpel le nekaj odrgnin. Vseeno ga čakajo nadaljnje preiskave," so zapisali pri Bahrain Victoriousu.

Na družbenih omrežjih se je s prvo objavo medtem oglasil tudi Omrzel, ki je delil fotografijo osrednjega junaka dneva v svoji ekipi. Na dirki po Italiji je rožnato majico oblekel Afonso Eulalio.