Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sreda,
13. 5. 2026,
17.40

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Bahrain Victorious UAE Emirates Giulio Ciccone Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Igor Arrieta Afonso Eulalio kolesarstvo Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji

Sreda, 13. 5. 2026, 17.40

9 minut

Dirka po Italiji, 5. etapa

Arrietta padel, zapeljal v napačno ulico, a dobil etapo! Eulalio prevzel rožnato majico.

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
dirka po Italiji 5. etapa Igor Arrieta | Igor Arrieta še sam ni mogel verjeti, da mu je uspelo dobiti etapo. | Foto Reuters

Igor Arrieta še sam ni mogel verjeti, da mu je uspelo dobiti etapo.

Foto: Reuters

Zmagovalec pete etape dirke po Italiji je Igor Arrieta, rožnato majico vodilnega na dirki pa je prevzel Afonso Eulalio. Na odločilnem vzponu sta ubežnika še povečala prednost pred glavnino z Giuliom Cicconijem in Jonasom Vingegaardom. V zaključku etape sta se na mokrih cestah sicer oba znašla na tleh. Dva kilometra pred ciljem je Arrieta zapeljal še v napačno ulico, a ujel Eulalila, ga prehitel sto metrov pred ciljem in dobil etapo.

Jhonatan Narvaez
Sportal Za ekipo UAE po smoli spet posijalo sonce, domačin skočil v roza majico #video

Peto etapo so vozili na jugu Italije. | Foto: Guliverimage Peto etapo so vozili na jugu Italije. Foto: Guliverimage Deževan dan na jugu Italije je gostil peto etapo letošnje dirke po Italiji. Ta je bila hribovita in je imela 203 kilometre. Skoraj sedemkilometrski vzpon druge kategorije (povprečni naklon 9,2 odstotka), 50 kilometrov pred samim ciljem, je odločil boj med ubežniki in glavnino. Ubežniki se na njem niso zlomili. Dva od deveterice sta pravzaprav imela največ moči med vsemi na etapi. Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) in Igor Arrieta (UAE Emirates) sta prednost dveh minut pred glavnino celo povečala na tri minute. 

Igor Arrieta | Foto: Reuters Igor Arrieta Foto: Reuters Eulalio je imel po štirih etapah samo dobro minuto zaostanka za rožnato majico vodilnega na dirki, Giuliom Cicconijem (Lidl - Trek), ki v glavnini ni imel prave pomoči, da bi jo lahko ubranil (Arriera je pred etapo zaostajal več kot štiri minute). Ko je postala trasa bolj položna, v zaključku pa se je tudi spustila, se je glavnina predala in zaostanek se je samo še povečevala. Na mokrih cestah nihče ni želel tvegati. Ker tako lahko hitro pride do padca.

In to sta izkusila prav ubežnika! Najprej je v enem od 180-stopinjskih zavojev v blagem spustu zdrsnil Arrieta (13 kilometrov pred ciljem). Po padcu so mu zamenjali kolo, Eulalio pa mu je pobegnil za pol minute. A šest kilometrov pozneje je zdrsnil še kolesar Bahraina in tekmec iz ekipe UAE ga je znova ujel. In ni še bilo konec drame: dva kilometra pred ciljem je Arrieta zapeljal v napačno ulico. A je imel več moči od Eulalila (še nekajkrat se je izognil drugemu padcu), ga ujel sto metrov pred ciljem in dobil etapo. Rožnata majica je šla Eulaliu, tako je bil volk sit in koza cela. Za 23-letnega ekipnega kolega Tadeja Pogačarja je to prva etapna etapa na dirki po Italiji. V cilju je bil v solzah. Zdaj je tudi drugi v skupnem seštevku dirke.

Glavnina je prišla v cilj dobrih sedem minut za prvima dvema. V skupnem seštevku dirke ima vodilni Eulalilo dve minuti in 51 sekund prednosti pred Arrieto, Ciccone je zdaj s šestimi minutami in 12 sekundami zaostanka šesti. 

Dirka po Italiji, 5. etapa:

Results powered by FirstCycling.com

Kaden Groves, Giro 2026
Sportal Odstopi se kopičijo: konec Gira tudi za avstralskega sprinterja
Wilco Kelderman
Sportal Vingegaard na Giru ostal brez pomembnega pomočnika
jonas
Sportal Prvi favorit ni navdušen nad potezo organizatorja
Giro 3. etapa Paul Magnier
Sportal Fotofiniš v Sofiji: 22-letni debitant slavil za pol kolesa!
Adam Yates
Sportal Dan po grdem padcu na Giru nove slabe novice
Bahrain Victorious UAE Emirates Giulio Ciccone Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Igor Arrieta Afonso Eulalio kolesarstvo Giro d'Italia Giro d'Italia Dirka po Italiji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.