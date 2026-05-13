Zmagovalec pete etape dirke po Italiji je Igor Arrieta, rožnato majico vodilnega na dirki pa je prevzel Afonso Eulalio. Na odločilnem vzponu sta ubežnika še povečala prednost pred glavnino z Giuliom Cicconijem in Jonasom Vingegaardom. V zaključku etape sta se na mokrih cestah sicer oba znašla na tleh. Dva kilometra pred ciljem je Arrieta zapeljal še v napačno ulico, a ujel Eulalila, ga prehitel sto metrov pred ciljem in dobil etapo.

Peto etapo so vozili na jugu Italije. Foto: Guliverimage Deževan dan na jugu Italije je gostil peto etapo letošnje dirke po Italiji. Ta je bila hribovita in je imela 203 kilometre. Skoraj sedemkilometrski vzpon druge kategorije (povprečni naklon 9,2 odstotka), 50 kilometrov pred samim ciljem, je odločil boj med ubežniki in glavnino. Ubežniki se na njem niso zlomili. Dva od deveterice sta pravzaprav imela največ moči med vsemi na etapi. Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) in Igor Arrieta (UAE Emirates) sta prednost dveh minut pred glavnino celo povečala na tri minute.

Igor Arrieta Foto: Reuters Eulalio je imel po štirih etapah samo dobro minuto zaostanka za rožnato majico vodilnega na dirki, Giuliom Cicconijem (Lidl - Trek), ki v glavnini ni imel prave pomoči, da bi jo lahko ubranil (Arriera je pred etapo zaostajal več kot štiri minute). Ko je postala trasa bolj položna, v zaključku pa se je tudi spustila, se je glavnina predala in zaostanek se je samo še povečevala. Na mokrih cestah nihče ni želel tvegati. Ker tako lahko hitro pride do padca.

In to sta izkusila prav ubežnika! Najprej je v enem od 180-stopinjskih zavojev v blagem spustu zdrsnil Arrieta (13 kilometrov pred ciljem). Po padcu so mu zamenjali kolo, Eulalio pa mu je pobegnil za pol minute. A šest kilometrov pozneje je zdrsnil še kolesar Bahraina in tekmec iz ekipe UAE ga je znova ujel. In ni še bilo konec drame: dva kilometra pred ciljem je Arrieta zapeljal v napačno ulico. A je imel več moči od Eulalila (še nekajkrat se je izognil drugemu padcu), ga ujel sto metrov pred ciljem in dobil etapo. Rožnata majica je šla Eulaliu, tako je bil volk sit in koza cela. Za 23-letnega ekipnega kolega Tadeja Pogačarja je to prva etapna etapa na dirki po Italiji. V cilju je bil v solzah. Zdaj je tudi drugi v skupnem seštevku dirke.

Glavnina je prišla v cilj dobrih sedem minut za prvima dvema. V skupnem seštevku dirke ima vodilni Eulalilo dve minuti in 51 sekund prednosti pred Arrieto, Ciccone je zdaj s šestimi minutami in 12 sekundami zaostanka šesti.

Dirka po Italiji, 5. etapa:

