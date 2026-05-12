Avtorji:
A. T. K., STA

Torek,
12. 5. 2026,
18.13

Giulio Ciccone Jhonatan Narvaez Giro d'Italia

Dirka po Italiji, 4. etapa

Narvaez do zmage v 4. etapi, domačin Ciccone v rožnatem #video

Jhonatan Narvaez | Jhonatan Narvaez je po težkih dneh za ekipo UAE Emirates z etapno zmago spet poskrbel za veselje v ekipi. | Foto Guliverimage

Jhonatan Narvaez je po težkih dneh za ekipo UAE Emirates z etapno zmago spet poskrbel za veselje v ekipi.

Ekvadorec Jhonatan Narvaez je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Italiji. Sotekmovalec slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja iz moštva UAE Team Emirates je bil najmočnejši v ciljnem sprintu večje ubežne skupine, rožnato majico vodilnega pa je oblekel Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Zaradi želodčnih težav je danes odstopil Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché), že prej pa sta se poslovila Kaden Groves (Alpecin - Premier Tech) in Wilco Kalderman (Visma), ki je dirko predčasno končal zaradi posledic padca v 2. etapi.

Kolesarska karavana na letošnji italijanski pentlji se je po treh uvodnih etapah v Bolgariji vrnila na Apeninski polotok. Na razgibani in 138 km dolgi preizkušnji od Catanzara do Cosenze v dolžini 138 km se je selekcija naredila na več kot 15 km dolgem vzponu na Cozzo Tunno.

Jhonatan Narvaez | Foto: LaPresse

Odločitev o etapnem zmagovalcu je padla šele v zaključnem sprintu, kjer je največ moči imel 29-letni Južnoameričan in dosegel svojo tretjo etapno zmago na Giru.

"Ta zmaga mi ogromno pomeni. Potreboval sem tri mesece, da sem se vrnil po poškodbi v Avstraliji. Zmago posvečam svojim trem ekipnim kolegom (Adam Yates, Marc Soler in Jay Vine), ki so odstopili v samem začetku letošnjega Gira," je dejal Narvaez.

Za njim sta se uvrstila Venezuelec Orluis Aular in Giulio Ciccone. Slednji je bil po treh etapah v Bolgariji na skupno petem mestu, do današnje etape vodilni v skupni razvrstitvi, Urugvajec Guillermo Silva (Astana), pa je v cilj prišel šele v tretji skupini z več kot 12-minutnim zaostankom, potem ko je povsem omagal na najzahtevnejšem delu današnje trase.

Ciccone: Ko sem začel kolesariti, sem sanjal o rožnati majici

Ciccone ima v skupni razvrstitvi štiri sekunde pred tremi najbližjimi zasledovalci. Med njimi so Švicar Jan Christen, Nemec Florian Stark in Kolumbijec Egan Bernal. 

"O rožnati majici sanjam že od otroštva. Danes sem uresničil svoje otroške sanje, ki jih nisem pričakoval po zares težkem obdobju in lanskem padcu na Giru," je med drugim dejal 31-letni nosilec prestižne majice iz Italije.

Odstopi z Gira 2026

Etapa Kolesar Ekipa Razlog

1

Matteo Moschetti

 Ita/Pinarello-Q36.5

 Pretres možganov

2

Jay Vine

Avs/UAE Team Emirates-XRG

 Pretres možganov in zlom komolca

2

Marc Soler

Špa/UAE Team Emirates-XRG

Zlom medenice

2

Ådne Holter

Nor/Uno-X Mobility

 Sum pretresa možganov in poškodba roke

2

Santiago Buitrago

Kol/Bahrain Victorious

Pretres možganov in odrgnine

2

Andrea Vendrame

Ita/Jayco AlUla

Poškodba hrbtenice

2

Adam Yates

VBr/UAE Team Emirates-XRG

Odrgnine, ureznine in simptomi pretresa možganov

4

Wilco Kelderman

Niz/Visma | Lease a Bike

Posledice padca

4

Kaden Groves

Avs/Alpecin-Premier Tech

Posledice padca
4 Armaud de Lie Bel/Lotto - Intermarche Bolezen

V sredo bo na sporedu 203 km dolga preizkušnja med krajema Praia a Mare in Potenza.

Izidi:

- 4. etapa (Catanzaro - Cosenza, 138 km):

1. Jhonatan Narvaez (Ekv/UAE Emirates)                   3:08:46

2. Orluis Aular (Ven/Movistar)

3. Giulio Ciccone (Ita (Lidl Trek)

4. Ben Turner (VBr/Ineos)

5. Alessandro Pinarello (Ita/NSN)

6. Afonso Eulalio (Por/Bahrain Victorious)            vsi isti čas

- skupno:

1. Giulio Ciccone (Ita/ Lidl Trek)                      16:18:51

2. Jan Christen (Švi/UAE Emirates)                         +0:04

3. Florian Stork (Nem/Tudor)

4. Egan Bernal (Kol/Ineos)

5. Thymen Arensman (Niz/Ineos)                              0:06

6. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull BORA Hansgrohe)

...

