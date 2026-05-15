Zaradi sumljivih dronov v zraku finski bojni avioni

Finske obrambne sile so zaradi incidenta v zrak navsezgodaj poslale bojna letala in aktivirale druge nujne službe, je poročala javna radiotelevizija Yle.

Vaaratiedote

Pe 15.5.2026 03:49



Uusimaa. Ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Jos et pääse sisätiloihin, etsi… pic.twitter.com/pXQM5rcT2U — Helsingin kaupungin pelastuslaitos (@stadinbrankkari) May 15, 2026

Sumljiva aktivnost dronov nad območjem prestolnice Helsinki zdaj ne predstavlja več nevarnosti, razmere pa se vračajo v običajno stanje. "Nevarnost je minila. Ljudje lahko varno odidejo na delo in v šolo," je na družbenem omrežju X zapisala finska notranja ministrica Mari Rantanen.

‼️Vaara ohi. Ihmiset voivat mennä töihin ja kouluihin turvallisesti. https://t.co/nol1A19q0A — Mari Rantanen (@MariPSRantanen) May 15, 2026

Zaradi varnostnih razmer je bil za približno tri ure prekinjen promet na letališču v Helsinkih, ki je medtem že ponovno stekel, so sporočili upravljavci letališča.

Finski premier Petteri Orpo je poudaril, da oblasti še naprej spremljajo razmere. "Oblasti izvajajo potrebne ukrepe. Obrambne sile so okrepile svoje zmogljivosti za nadzor in odzivanje. Vse pozivam, naj spremljajo obvestila pristojnih služb," je zapisal na omrežju X.