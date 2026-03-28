Avtor:
STA

Sobota,
28. 3. 2026,
17.51

Dirka po Kataloniji Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Dirka po Kataloniji, 6. etapa

Vingegaard z drugim zaporednim etapnim uspehom pred skupno zmago

Jonas Vingegaard | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Danski kolesar Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike) je dobil še drugo zaporedno gorsko etapo dirke po Kataloniji in je na pragu skupne zmage. Tudi tokrat je imel na zaključnem vzponu na Santuari de Queralt več moči od tekmecev, na cilj je prišel deset sekund pred Francozom Lennyjem Martinezom in Nemcem Florianom Lipowitzem.

S tem povečal skupno vodstvo, pred zadnjo etapo v Barceloni ima prednost minute in 22 sekund. Potem ko danes ni mogel slediti najboljši skupini, je skupno drugo mesto izgubil Avstrijec Felix Gall, tako da se je nanj prebil Martinez, na tretje pa Lipowitz, slednji za Dancem zaostaja minuto in 30 sekund.

Etapa (zaradi posledic padca v prejšnji je ni začel Thomas Pidcock), dolga 158,2 kilometra in s štirimi kategoriziranimi vzponi, je imela podoben potek in razplet kot ena prej z zaključnim vzponom na La Molino. V ubežni skupini je bilo nekaj nevarnih kolesarjev za skupni seštevek, predvsem Ekvadorec Richard Carapaz, tako da ni imela veliko možnosti za uspeh. V njej sta bila spet najbolj aktivna Španec Marc Soler in Italijan Giulio Ciccone, ki je bil vnovič najdlje v begu.

Skupina favoritov ga je ujela po zadnjem spustu, približno 20 kilometrov pred ciljem, takrat se je v težavah znašel tudi Gall. Najboljšim je ritem držal Belgijec Remco Evenepoel, ki je garal za Lipowitza, sredi zadnjega vzpona je dvakratni olimpijski prvak zaostal. A njegov moštveni kolega nato ni mogel odgovoriti na napad Vingegaarda, boril se je le za drugo mesto, tudi ta boj pa je izgubil.

Slovenci so bili spet daleč od vrha, še enkrat pa je bil najboljši med njimi novinec v elitni druščini Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), z zaostankom 11 minut in 16 sekund je zasedel 47. mesto, skupno je 43. (+27:12). Gal Glivar in Matevž Govekar sta tako kot v prejšnjih etapah zaostala še več.

Dirka se bo v nedeljo končala s tradicionalno krožno etapo v Barceloni, tekmovalci se bodo morali sedemkrat povzpeti na Montjuic (2,5 kilometra dolg vzpon s 4,6 odstotnim naklonom).

"Etapa mi ravno ne ustreza najbolj. Naš glavni cilj bo zadržati skupno vodstvo, če se ponudi priložnost za novo etapno zmago, pa jo bomo poskusili izkoristiti," je napovedal Vingegaard.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.