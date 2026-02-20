Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Izredno stanje med letom, potnik skušal vdreti v pilotsko kabino

Potnika je obvladala skupina moških, na letališču pa so ga prevzeli reševalci in policisti. Fotografija je simbolična.

Potnika je obvladala skupina moških, na letališču pa so ga prevzeli reševalci in policisti. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

V sredo zjutraj se je na letu iz Houstona v Atlanto v Združenih državah Amerike na potniškem letalu boeing odvijala prava drama, zaradi katere je v sili razmer letalo moralo zasilno pristati. 85 potnikov in pet članov posadke se kljub nasilnemu potniku k sreči ni znašlo v večji nevarnosti.

Pilot boeinga družbe Delta Air lines je kmalu po vzletu kontroli zračnega prometa sporočil, da eden od potnikov skuša nasilno vstopiti v pilotsko kabino. 

"Imamo potnika, ki je vstal in poskušal vstopiti v pilotsko kabino. Ali lahko poskrbite, da nas pričaka varnostnik?" je dejal pilot in hkrati zagotovil, da 85 potnikov in člani posadke niso v neposredni nevarnosti.

"Vklenili smo ga in je v zadnjem delu letala, vendar je napadel druge potnike," je še kontroli zračnega prometa pojasnil pilot in letalo približno 17 minut po vzletu preusmeril nazaj na letališče. 

Tam so kritičnega potnika, ki se je do drugih potnikov obnašal "neposlušno in nezakonito", pričakali policisti. 

"Varnost naših potnikov in posadke je najpomembnejša, Delta pa ima ničelno toleranco do neposlušnega vedenja. Potnikom se opravičujemo za to izkušnjo in zamudo pri njihovem potovanju," so sporočili iz letalske družbe Delta. 

Želel je govoriti s pilotom

Potnica z letala je dejala, da je moški, preden so ga odpeljali, udaril nekaj ljudi na letalu. "Pred tem je poskušal priti do pilotske kabine. Rekel je, da želi govoriti s pilotom. Vse sem posnela, ker nisem vedela, kaj se bo zgodilo," je povedala Amber Ward. Na koncu je moški napadel osebo, ki je sedela na sedežu ob oknu in jo vlekel za majico in lase, je še dejala Ward. "Na letalu je bilo potrebnih približno osem moških, da so ga spravili s tega fanta. Usedli so se nanj, da so ga umirili, mi pa smo morali letalo obrniti in se vrniti na letališče."

