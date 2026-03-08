Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Incident sredi Maribora: uničevali so lastnino, razgnala jih je policija

Po vseh pridobljenih informacijah ter podatkih bodo izvedli ustrezne ukrepe, so še navedli na PU Maribor.

Foto: STA

Po vseh pridobljenih informacijah ter podatkih bodo izvedli ustrezne ukrepe, so še navedli na PU Maribor.

Foto: STA

Več policijskih patrulj z območja Maribora in okolice je v soboto zvečer posredovalo v središču Maribora, potem ko so jih obvestili o dveh večjih skupinah, domnevno navijaških, ki bi se lahko pripravljale na kršitve javnega reda in miru. Informacij o morebiti poškodovanih osebah zaenkrat nimajo, obravnavajo pa dve poškodovanji stvari.

Policijsko upravo (PU) Maribor so o dveh večjih skupinah oseb v centru Maribora, ki bi se lahko pripravljale na kršitve javnega reda in miru, obvestili v soboto okoli 21.45.

Na kraj so napotili več patrulj, ki so s pravočasno intervencijo in izvajanjem ustreznih ukrepov preprečile neposredni stik in morebitne množične kršitve med obema skupinama oseb, domnevno pripadnikov navijaških skupin, so danes sporočili iz PU Maribor.

Policisti so ob tem izvedli tudi več postopkov ugotavljanja identitete. V okviru intervencije obravnavajo dve poškodovanji tuje stvari, hkrati nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede morebitnih posamičnih kršitev javnega reda in miru. 

