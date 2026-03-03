Grozljiv incident: levinja je zgrabila deklico, ki jo je poskušala hraniti #video

V živalskem vrtu Shantou Zhongshan Park v kitajski provinci Guangdong se je zgodil hud incident, ko je desetletna deklica poskušala skozi kletko hraniti levinjo, ta pa jo je zgrabila med rešetkami. Grozljivo dogajanje so posneli obiskovalci, skrbnika, ki je deklico spustil preblizu ograde, pa so suspendirali.

Levinjo je verjetno privabilo meso, ki ga je desetletnica držala v roki. V nekem trenutku je levinja zgrabila deklico, oskrbnik, ki je bil v bližini, pa se je obupano trudil, da bi jo rešil in potegnil stran.

Levinja je deklico zgrabila za hlačnico in jo vlekla proti ogradi, oskrbnik pa je medtem žival večkrat zbodel s kovinsko palico, da bi osvobodil desetletnico.

V živalskem vrtu so sprožili preiskavo incidenta in ugotovili, da je oskrbnik deklico pripeljal v določeno varnostno območje, da bi nahranil živali, a je bila premlada, da bi pri tem sodelovala. To se po navedbah lokalnih medijev ni zgodilo prvič, zato so ga takoj suspendirali in premestili na drugo delovno mesto.

Deklico so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima manjše odrgnine na nogi. Po cepljenju proti steklini so jo odpustili v domačo oskrbo. Družina je sporočila, da za napad ne krivijo živalskega vrta.