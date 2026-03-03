Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
3. 3. 2026,
7.22

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
incident Kitajska hrana lev napad živalski vrt

Torek, 3. 3. 2026, 7.22

16 minut

Grozljiv incident: levinja je zgrabila deklico, ki jo je poskušala hraniti #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

V živalskem vrtu Shantou Zhongshan Park v kitajski provinci Guangdong se je zgodil hud incident, ko je desetletna deklica poskušala skozi kletko hraniti levinjo, ta pa jo je zgrabila med rešetkami. Grozljivo dogajanje so posneli obiskovalci, skrbnika, ki je deklico spustil preblizu ograde, pa so suspendirali.

Levinjo je verjetno privabilo meso, ki ga je desetletnica držala v roki. V nekem trenutku je levinja zgrabila deklico, oskrbnik, ki je bil v bližini, pa se je obupano trudil, da bi jo rešil in potegnil stran.

Levinja je deklico zgrabila za hlačnico in jo vlekla proti ogradi, oskrbnik pa je medtem žival večkrat zbodel s kovinsko palico, da bi osvobodil desetletnico.

V živalskem vrtu so sprožili preiskavo incidenta in ugotovili, da je oskrbnik deklico pripeljal v določeno varnostno območje, da bi nahranil živali, a je bila premlada, da bi pri tem sodelovala. To se po navedbah lokalnih medijev ni zgodilo prvič, zato so ga takoj suspendirali in premestili na drugo delovno mesto.

Deklico so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima manjše odrgnine na nogi. Po cepljenju proti steklini so jo odpustili v domačo oskrbo. Družina je sporočila, da za napad ne krivijo živalskega vrta. 

žabe, selitev, pomoč, Slovenija
Novice Ceste so vsako leto njihova past
Živalski vrt Ljubljana, volk
Novice Živalski vrt Ljubljana: volkulja zapustila ogrado in se sprehajala med obiskovalci
Togo, šimpanz, rojstvo, Ljubljana
Novice Veselje v ljubljanskem živalskem vrtu: zakaj ga niso razkrili prej? #foto
incident Kitajska hrana lev napad živalski vrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.