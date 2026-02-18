Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
R. K.

Sreda,
18. 2. 2026,
16.31

Policijska uprava Ljubljana

Sreda, 18. 2. 2026, 16.31

5 minut

Incident na območju Viča: moški grozil z nožem, policisti so streljali

Foto: Siol.net

Foto: Siol.net

Ljubljanski policisti so danes zjutraj posredovali na območju Viča, kjer je moški z nožem poškodoval osebo in se med policijskim postopkom še samopoškodoval, prav tako je z nožem grozil policistom, ki so zaradi tega izstrelili dva opozorila strela, nato pa moškega z uporabo prisilnih sredstev obvladali, so za Siol.net pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Okoli 7. ure zjutraj so ljubljanski policisti posredovali na območju Viča v Ljubljani, kjer je 25-letni moški grozil, da se bo samopoškodoval. Ko so moškega pozvali, naj odloži nož, se ni odzval in se med postopkom samopoškodoval, nato pa je z nožem grozil še policistom.

Kljub večkratnim pozivom policistov, naj nož odloži, je še naprej zamahoval proti njim in jih ogrožal. Policisti so naposled v varno smer izstrelili dva opozorilna strela. Moškega so z uporabo prisilnih sredstev nato obvladali in mu odvzeli nož.

25-letnik si je prizadejal lažje telesne poškodbe in bil z reševalnim vozilom prepeljan v bolnišnico, a njegovo življenje ni ogroženo. Pred tem je z nožem lažje poškodoval še eno osebo, so pojasnili na PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin dogodka ter bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Direktor PU Ljubljana bo imenoval komisijo, ki bo preverila vse okoliščine ter ocenila zakonitost in strokovnost uporabe prisilnih sredstev, so še zapisali na policiji. 

