Incident na območju Viča: moški grozil z nožem, policisti so streljali

Ljubljanski policisti so danes zjutraj posredovali na območju Viča, kjer je moški z nožem poškodoval osebo in se med policijskim postopkom še samopoškodoval, prav tako je z nožem grozil policistom, ki so zaradi tega izstrelili dva opozorila strela, nato pa moškega z uporabo prisilnih sredstev obvladali, so za Siol.net pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Okoli 7. ure zjutraj so ljubljanski policisti posredovali na območju Viča v Ljubljani, kjer je 25-letni moški grozil, da se bo samopoškodoval. Ko so moškega pozvali, naj odloži nož, se ni odzval in se med postopkom samopoškodoval, nato pa je z nožem grozil še policistom.

Kljub večkratnim pozivom policistov, naj nož odloži, je še naprej zamahoval proti njim in jih ogrožal. Policisti so naposled v varno smer izstrelili dva opozorilna strela. Moškega so z uporabo prisilnih sredstev nato obvladali in mu odvzeli nož.

25-letnik si je prizadejal lažje telesne poškodbe in bil z reševalnim vozilom prepeljan v bolnišnico, a njegovo življenje ni ogroženo. Pred tem je z nožem lažje poškodoval še eno osebo, so pojasnili na PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin dogodka ter bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Direktor PU Ljubljana bo imenoval komisijo, ki bo preverila vse okoliščine ter ocenila zakonitost in strokovnost uporabe prisilnih sredstev, so še zapisali na policiji.