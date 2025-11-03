Madžarski premier Viktor Orban je na družbenem omrežju X sporočil, da njegova država ne bo financirala Ukrajine, in kritiziral Bruselj zaradi pritiskov, naj Madžarska sodeluje pri pomoči v vojni razdejani državi. Orban je izjavil, da Ukrajina v naslednjih štirih letih potrebuje 400 milijard dolarjev za orožje, obnovo, pokojnine in plače, vendar je poudaril, da Madžarska nima političnega, ekonomskega ali moralnega razloga, da bi nosila to breme.

"Po poročanju časopisa The Economist bo Ukrajina v naslednjih štirih letih potrebovala 400 milijard dolarjev za nadaljevanje vojne. Orožje, obnova, pokojnine, plače in spet naj bi Evropa krila račun. Nikogar več ni, ki bi ga hotel plačati," je Viktor Orban zapisal na družbenem omrežju X. Dodal je, da je zato Bruselj razburjen in da zato želijo "zaseči zamrznjena ruska sredstva, preurediti sistem financiranja EU in vzeti nova posojila".

"Zavračamo to. Ni naloga Madžarske, da financira Ukrajino. Za to nimamo nobenega razloga: ne političnega, ne ekonomskega, ne moralnega. V Evropi nismo sami, a govorimo najbolj odkrito. Zato nas Bruselj nenehno napada," je dejal Orban.

Dodal je, da si Bruselj želi "vlado, ki se obnaša po pravilih EU" z Evropskim javnim tožilstvom in ekonomskimi politikami, usklajenimi s strokovnjaki EU, ki jih odobrijo v Bruslju, ter premierjem, ki ga lahko nadzorujejo, kar pa po njegovih besedah ​​Madžarska zavrača.

"V naslednjih štirih letih bomo podpirali madžarske družine, madžarska podjetja in madžarske upokojence. Zato uvajamo davčne olajšave za matere z dvema ali tremi otroki, širimo naš program triodstotnih posojil za podjetja in vračamo 14. plačo upokojencem. Ne moremo dovoliti, da se denar Madžarov pošilja v Ukrajino," je zaključil Orban.