Orban ostro: Ekipa iz Bruslja si želi vojne #video

"København, drugi dan. Razmere so resne," se je na družbenem omrežju X odzval madžarski premier Viktor Orban in ostro komentiral neformalno srečanje voditeljev držav in vlad Evropske unije (EU) ter vrh Evropske politične skupnosti.

"Na mizi so odkrito provojni predlogi. Ukrajini želijo izročiti sredstva Evropske unije. Z vsemi možnimi pravnimi triki poskušajo pospešiti pristop Ukrajine. Želijo financirati dobave orožja. Vsi ti predlogi jasno kažejo, da si ekipa iz Bruslja želi vojne. Trdno se bom držal madžarskega stališča, a ta vrh dokazuje tudi, da bodo prihodnji meseci zaznamovani z grožnjo vojne. Potrebovali bomo podporo celotne politične skupnosti in vsakega Madžara, ki hrepeni po miru," je v objavi zapisal Orban.

Krepitev varnosti in dronski zid

Voditelji članic EU so se prvi dan neformalnega zasedanja strinjali, da je treba okrepiti varnost na zunanjih mejah celotne unije, pri čemer pa naj ima spričo ruske grožnje prednost vzhodna meja. Ob tem so podprli vzpostavitev tako imenovanega dronskega zidu na vzhodu EU.

Dronski zid je eden od prednostnih strateških projektov EU, ki bo po napovedih komisije vključen v časovni načrt za okrepitev obrambne pripravljenosti unije do leta 2030. Med pomembnejšimi projekti so še projekti na področjih okrepitve širše varnosti vzhodnega krila unije, zračne obrambe in obrambe v vesolju.

Načrt, ki ga bo Bruselj predstavil sredi meseca, bo vključeval še ukrepe za izboljšanje interoperabilnosti med vojskami držav članic in okrepitev evropske obrambne industrije.

Orban: To je propadla strategija

Za razliko od večine članic EU, ki Ukrajini zagotavljajo vojaško, finančno in humanitarno pomoč od začetka vojne ter so za Rusijo uvedle več sankcij, Orban sistematično vodi drugačno politiko, še poroča hrvaški Index. Madžarska Ukrajini ne pošilja orožja niti ne dovoljuje tranzita tujih pošiljk čez svoje ozemlje, redno kritizira sankcije in poziva k pogajanjem z Moskvo.

Že leta 2023 je Orban izjavil, da je strategija EU do Ukrajine propadla in pozval k načrtu B, na več vrhovih pa je bil edini voditelj, ki ni podpisal sklepov o dodatni pomoči Kijevu.

Orban nenehno poudarja potrebo po novi varnostni arhitekturi med EU in Rusijo ter trdi, da pospešeno članstvo Ukrajine in financiranje dobav orožja ogrožata stabilnost Evrope.