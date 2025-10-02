Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
2. 10. 2025,
10.08

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
nasprotovanje načrtovanje pomoč obrambna industrija Rusija Ukrajina Evropska unija srečanje vrh EU Viktor Orban

Četrtek, 2. 10. 2025, 10.08

1 minuta

Orban ostro: Ekipa iz Bruslja si želi vojne #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

"København, drugi dan. Razmere so resne," se je na družbenem omrežju X odzval madžarski premier Viktor Orban in ostro komentiral neformalno srečanje voditeljev držav in vlad Evropske unije (EU) ter vrh Evropske politične skupnosti.

"Na mizi so odkrito provojni predlogi. Ukrajini želijo izročiti sredstva Evropske unije. Z vsemi možnimi pravnimi triki poskušajo pospešiti pristop Ukrajine. Želijo financirati dobave orožja. Vsi ti predlogi jasno kažejo, da si ekipa iz Bruslja želi vojne. Trdno se bom držal madžarskega stališča, a ta vrh dokazuje tudi, da bodo prihodnji meseci zaznamovani z grožnjo vojne. Potrebovali bomo podporo celotne politične skupnosti in vsakega Madžara, ki hrepeni po miru," je v objavi zapisal Orban.

Krepitev varnosti in dronski zid

Voditelji članic EU so se prvi dan neformalnega zasedanja strinjali, da je treba okrepiti varnost na zunanjih mejah celotne unije, pri čemer pa naj ima spričo ruske grožnje prednost vzhodna meja. Ob tem so podprli vzpostavitev tako imenovanega dronskega zidu na vzhodu EU.

Dronski zid je eden od prednostnih strateških projektov EU, ki bo po napovedih komisije vključen v časovni načrt za okrepitev obrambne pripravljenosti unije do leta 2030. Med pomembnejšimi projekti so še projekti na področjih okrepitve širše varnosti vzhodnega krila unije, zračne obrambe in obrambe v vesolju.

Načrt, ki ga bo Bruselj predstavil sredi meseca, bo vključeval še ukrepe za izboljšanje interoperabilnosti med vojskami držav članic in okrepitev evropske obrambne industrije.

Orban: To je propadla strategija 

Za razliko od večine članic EU, ki Ukrajini zagotavljajo vojaško, finančno in humanitarno pomoč od začetka vojne ter so za Rusijo uvedle več sankcij, Orban sistematično vodi drugačno politiko, še poroča hrvaški Index. Madžarska Ukrajini ne pošilja orožja niti ne dovoljuje tranzita tujih pošiljk čez svoje ozemlje, redno kritizira sankcije in poziva k pogajanjem z Moskvo.

Že leta 2023 je Orban izjavil, da je strategija EU do Ukrajine propadla in pozval k načrtu B, na več vrhovih pa je bil edini voditelj, ki ni podpisal sklepov o dodatni pomoči Kijevu. | Foto: Reuters Že leta 2023 je Orban izjavil, da je strategija EU do Ukrajine propadla in pozval k načrtu B, na več vrhovih pa je bil edini voditelj, ki ni podpisal sklepov o dodatni pomoči Kijevu. Foto: Reuters

Orban nenehno poudarja potrebo po novi varnostni arhitekturi med EU in Rusijo ter trdi, da pospešeno članstvo Ukrajine in financiranje dobav orožja ogrožata stabilnost Evrope. 

Viktor Orban
Novice Besede, ki ne bodo všeč niti Rusiji niti Ukrajini

nasprotovanje načrtovanje pomoč obrambna industrija Rusija Ukrajina Evropska unija srečanje vrh EU Viktor Orban
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.