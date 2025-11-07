Prihaja 27. Slovenski festival vin

V Cankarjev dom ponovno prihaja tradicionalen dogodek, posvečen kulturi vina – prestižni 27. Slovenski festival vin, ki ga organizira družba Proevent. Festival, ki bo potekal v četrtek in petek, 13. in 14. novembra, od 14. do 20. ure v dveh dvoranah in dveh predavalnicah Cankarjevega doma, bo znova središče navdiha za ljubitelje vina, kulinarike in umetnosti okušanja. Predstavilo se bo več kot 140 vinarjev in kulinarikov, obiskovalce pa čakajo več kot 600 vinskih vzorcev, raznolika kulinarična ponudba in kar osem edinstvenih vodenih delavnic.

Častni pokrovitelj 27. Slovenskega festivala vin je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Uradno odprtje in razglasitev najboljših vin

Festival se bo začel s slavnostnim odprtjem in razglasitvijo zmagovalcev letošnjega strokovnega ocenjevanja vin, ki ga vodi prof. dr. Tatjana Košmerl. Zbrane bo nagovoril častni pokrovitelj festivala, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki bo skupaj z direktorjem festivala Tihomirjem Kovačičem ter Košmerlovo podelil priznanja najboljšim vinarjem. Slavnostno odprtje bo v četrtek, 13. novembra, ob 15. uri v prvem preddverju Cankarjevega doma.

Degustacija na več kot 120 razstavnih prostorih

Na dvodnevnem prazniku vina v Cankarjevem domu bo na voljo več kot 120 razstavnih prostorov, med katerimi se bo tradicionalno predstavilo več kot 140 vinarjev vseh vinorodnih okolišev Slovenije, obiskovalci pa bodo imeli možnost okusiti tudi tuja vina, razvajali kulinarične brbončice in spoznali različna sommelierska društva in druge. Vinarji bodo prisotni tudi na posebnih Salonih festivala: Wine Expert, Merit HP, Vinorodna Štajerska, Mladi vinar, kjer se posebej predstavljajo mladi vinarji, Salon Mabat in Konzorcij Vipavske doline.

Navdihujoče delavnice 27. Slovenskega festivala vin

Tudi letos Slovenski festival vin ne ponuja le izjemnih degustacij, temveč vrsto doživetij, ki združujejo znanje, umetnost in strast do okusa. V ta namen organizatorji pripravljajo številne izobraževalne in doživljajske delavnice, na katerih se bodo obiskovalci lahko poglobili v svet vina, kulinarike, umetnosti in inovativnih trendov pitja.

Prof. dr. Tatjana Košmerl in Programski svet festivala bosta predstavila najbolje ocenjena vina 27. Slovenskega festivala vin – izbor najboljših vin, ki so navdušila strokovno komisijo in postavila nova merila kakovosti domače vinske ustvarjalnosti. Na Masterclassu SAKE – umetnost umamija in harmonija z jedmi bosta Majda Debevc in Aleksander Bohinc razkrila skrivnosti japonskega eliksirja. Udeleženci bodo skozi ekskluzivno degustacijo in kulinarične pare spoznali, kako se nežnost sakeja prepleta z bogastvom okusov – v resničen most med Vzhodom in Zahodom. Delavnica Oda tradicionalni metodi – Assemblage by François & Miran bo poklon tradiciji penin in združevanju francoskega znanja ter slovenske strasti. François Botton in Miran Sirk bosta razkrila, kako nastane penina, ki govori jezik elegance in mojstrstva. Delavnica je že razprodana. Svet brezalkoholnih pijač predstavlja RURALL.com s Primožem Rojacem, ki bo razkril, katere brezalkoholne spremljave so v Sloveniji osvojile vrhunske vinske karte. Udeleženci bodo spoznali, da brez alkohola ne pomeni brez užitka – temveč gre za premišljeno, sodobno in premium izkušnjo, ki bogati gastronomski svet. Na delavnici Novi svet v kozarcu – dialog med Malbecom in slovenskimi vini v organizaciji Bodega Latina se bodo obiskovalci sprehodili med celinami – od Argentine do Slovenije. Delavnica bo razkrila, kako se temperamentni Malbec novega sveta pogovarja z značajem slovenskih vin, v pravem dialogu tradicije in inovacije. Za vse, ki radi ustvarjajo, bo Arty Party – slikanje in vinčkanje prava priložnost, da v sproščenem vzdušju združijo umetnost in vino.

Varna pot domov

Tudi letos bo festival potekal v sodelovanju z Zavodom Varna pot, ki opozarja na pomen odgovornega uživanja vina in varne poti domov. Obiskovalci bodo lahko opravili alkotest, preverili psihofizično stanje ter se pogovorili z moderatorji o varnih možnostih prevoza – od javnega prometa do treznega prijatelja. Skupaj prispevajmo k uresničevanju Vizije NIČ – za manj nesreč na slovenskih cestah.

Vstopnice že na voljo! Vstopnice za festival in delavnice so že v predprodaji na spletni strani Slovenskega festivala vin, na voljo pa bodo tudi na blagajnah Cankarjevega doma v času dogodka. Več o dogajanju in sodelujočih na spletni strani Slovenskega festivala vin ter na profilih na Facebooku in Instragramu.

Prireditev je del programa NOVEMBER GOURMET LJUBLJANA

Organizator Slovenskega festivala vin - Proevent, d. o. o.

