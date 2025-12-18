Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
18.32

1 ura, 30 minut

navijaški izgredi Kolumbija

Kolumbija

Po kolumbijskem pokalu izbruhnili neredi: najmanj 59 poškodovanih #video

Avtor:
STA

T - Andres Roman | Odločilno gol na tekmi je zabil branilec Atletica Andres Roman. | Foto Reuters

Odločilno gol na tekmi je zabil branilec Atletica Andres Roman.

Foto: Reuters

Na finalni tekmi kolumbijskega nogometnega pokala med mestnima ekipama iz Medellina, Atleticom Nacionalom in Deportivom Independientejem, je bilo izjemno vroče in napeto med obema navijaškima skupinama. Po prvih informacijah je bilo v njunem spopadu poškodovanih vsaj 59 oseb, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Nemiri so izbruhnili po koncu tekme, ki se je končala z zmago Atletica z 1:0. Tedaj je večje število privržencev obeh klubov steklo na zelenico stadiona Atanasio Girardot v Medellinu, kjer se je zbralo kar 43.000 gledalcev, ter si začelo metati različne predmete.

Mestni sekretar za varnost Manuel Villa je dejal, da je bilo pri tem poškodovanih 52 oseb iz obeh navijaških taborov ter še sedem policistov.

Župan Medellina Federico Gutierrez je udeležence nasilja označil za navadne "kriminalce in družbene izobčence".

Po neodvisnih preiskavah je zaradi nogometnega nasilja v Kolumbiji od leta 2008 umrlo vsaj 150 oseb, uradni podatki o tem pa niso na voljo.

navijaški izgredi Kolumbija
