Po kolumbijskem pokalu izbruhnili neredi: najmanj 59 poškodovanih #video

Na finalni tekmi kolumbijskega nogometnega pokala med mestnima ekipama iz Medellina, Atleticom Nacionalom in Deportivom Independientejem, je bilo izjemno vroče in napeto med obema navijaškima skupinama. Po prvih informacijah je bilo v njunem spopadu poškodovanih vsaj 59 oseb, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Nemiri so izbruhnili po koncu tekme, ki se je končala z zmago Atletica z 1:0. Tedaj je večje število privržencev obeh klubov steklo na zelenico stadiona Atanasio Girardot v Medellinu, kjer se je zbralo kar 43.000 gledalcev, ter si začelo metati različne predmete.

Se están matando los del futbol en paz, y como Win no lo muestra: aquí les dejo. Espero que no hagan silencio pic.twitter.com/t2oAnwn81z — O Burrinho (@Elburrointel) December 18, 2025

Mestni sekretar za varnost Manuel Villa je dejal, da je bilo pri tem poškodovanih 52 oseb iz obeh navijaških taborov ter še sedem policistov.

Župan Medellina Federico Gutierrez je udeležence nasilja označil za navadne "kriminalce in družbene izobčence".

Po neodvisnih preiskavah je zaradi nogometnega nasilja v Kolumbiji od leta 2008 umrlo vsaj 150 oseb, uradni podatki o tem pa niso na voljo.