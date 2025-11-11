Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
R. P.

Thermometer Blue 0,00

Benjamin Šeško Kosovo slovenska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026

Vse tekme Slovenije brez Benjamina Šeška

Na Kosovu opozarjajo, kaj zmore Slovenija brez Benjamina Šeška!

Benjamin Šeško ima opravka s prvim koledarskim letom v članski karieri, v kateri ne bo dosegel niti enega zadetka za reprezentanco. | Foto Reuters

Benjamin Šeško ima opravka s prvim koledarskim letom v članski karieri, v kateri ne bo dosegel niti enega zadetka za reprezentanco.

Foto: Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca bo primorana nujno zmago nad Kosovom 15. junija v Stožicah loviti brez najdražjega igralca. Zvezdniški napadalec Manchester Uniteda Benjamin Šeško bo zaradi poškodbe kolena izpustil obe kvalifikacijski tekmi za SP 2026, a na Kosovu opozarjajo, da ne bo njihovim nogometnim junakom zaradi tega nič lažje. Kot dokaz so izpostavili statistiko tekem, ki jih je Slovenija odigrala brez Šeška.

Benjamin Šeško Manchester United
Sportal NZS prejela izvide, Šeško izgubljen za Kosovo in Švedsko

Na Kosovu imajo opravka z največjo nogometno vročico, odkar mlada država, zrasla na pogorišču nekdanje Jugoslavije, nastopa v mednarodnih tekmovanjih. Če bi Kosovo v soboto ostalo neporaženo v Stožicah, bi si zagotovilo najmanj udeležbo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026, kar bi bil zgodovinski uspeh.

Kosovo je po dveh zmagah nad Švedsko na lestvici poskočilo na visoko drugo mesto. | Foto: Reuters Kosovo je po dveh zmagah nad Švedsko na lestvici poskočilo na visoko drugo mesto. Foto: Reuters

Ta pa bi lahko v primeru sanjskega novembrskega scenarija postal še lepši, če bi Kosovu priskočili na pomoč Švedi in v soboto pokvarili načrte vodilni Švici. V tem primeru bi se Dardancem – tak je vzdevek nogometne reprezentance Kosova – v primeru zmage v Ljubljani na zadnji tekmi kvalifikacijskega ciklusa, ko bo na razprodanem stadionu Fadil Vokkri v Prištini 18. novembra gostovala Švica, odpirala celo vrata neposrednega preboja na SP 2026.

Šeško manjkal le sedemkrat, Slovenija zmagala šestkrat

Benjamin Šeško je prejšnji mesec v Prištini na tekmi proti Kosovu zapravil kar nekaj zrelih priložnosti. | Foto: Reuters Benjamin Šeško je prejšnji mesec v Prištini na tekmi proti Kosovu zapravil kar nekaj zrelih priložnosti. Foto: Reuters Za začetek pa bo moralo Kosovo najprej ostati neporaženo v Ljubljani. Novica, da Benjamin Šeško zaradi poškodbe kolena ne bo mogel pomagati Sloveniji v koncu kvalifikacij za SP 2026, je sprva pričakovano poskrbela za dobro voljo in olajšanje zlasti pri obrambni vrsti Kosova, po drugi strani pa je statistični pregled tekem, ki jih je Kekova četa v zadnjih letih odigrala brez Šeška, med varovance Franca Fode podal dodatno opozorilo.

Kosovski medij Telegrafi tako opozarja, da gre Sloveniji dobro tudi brez napadalca Manchester Uniteda. Večinoma je manjkal v državnem dresu na prijateljskih tekmah, izpustil tudi nekaj kvalifikacijskih, končna statistika pa pravi, da je Slovenija na tistih sedmih tekmah vknjižila šest zmag in en remi. Večinoma je torej zmagovalka, ravno zmaga pa je tisto, kar je edini in nujni cilj Kekove čete, če želi do zadnjega kroga sploh ostati v igri za SP 2026.

Zadnja tekma, ki jo je odigrala Slovenija brez pomoči Benjamina Šeška, je bilo prijateljsko srečanje z BiH v Celju (2:1). | Foto: Jure Banfi Zadnja tekma, ki jo je odigrala Slovenija brez pomoči Benjamina Šeška, je bilo prijateljsko srečanje z BiH v Celju (2:1). Foto: Jure Banfi

Šeško je debitiral za Slovenijo malce po 18. rojstnemu dnevu. To se je zgodilo sredi leta 2021, nato pa je manjkal le še na sedmih od 52 tekem. Petkrat ga ni bilo na seznamu kandidatov, dvakrat pa je ostal na klopi. To se je dogajalo zlasti na tekmah proti reprezentancam, ki niso najmočnejše. Slovenija je brez Posavca premagala Ciper (2:1), San Marino (4:0), ZDA (1:0), Armenijo (2:1), Luksemburg (1:0) ter Bosno in Hercegovino (2:1), remizirala pa je s Slovaško (2:2).

"Čeprav se zdi, da je odsotnost Šeška prednost za Kosovo, bi morali biti Dardanci previdni, saj je Slovenija dokazala, da je sposobna dosegati dobre rezultate tudi brez svojega glavnega napadalca," so zapisali pri Telegrafiju.

Priložnost za Šporarja, Vipotnika in druščino

Žan Vipotnik je strelec zadnjega slovenskega zadetka. Dosegel ga je po podaji Benjamina Šeška v zadnji minuti srečanja proti Švedski (2:2). | Foto: Aleš Fevžer Žan Vipotnik je strelec zadnjega slovenskega zadetka. Dosegel ga je po podaji Benjamina Šeška v zadnji minuti srečanja proti Švedski (2:2). Foto: Aleš Fevžer Vrzel, ki je nastala v napadu zaradi odsotnosti Šeška, bo skušal selektor Matjaž Kek zapolniti z drugimi kandidati. Največja favorita za nastop proti Kosovu sta dolgoletni napadalec Slovenije Andraž Šporar in Žan Vipotnik, ki je na reprezentančnih akcijah ponavadi Šeškov "cimer", tokrat pa žal ni dočakal Radečana, saj je ta ostal na Otoku.

"To je priložnost zame. Selektor bo zbral najboljšo enajsterico. Upamo, da bo izbral najboljše za Slovenijo," je na Brdu pri Kranju povedal Vipotnik, ki je v tej sezoni v dresu Swansea Cityja dosegel v championshipu že šest zadetkov. V zadnjih tednih je tudi zaradi zdravstvenih težav nekoliko padel v formi, a mladi Štajerec sporoča, da je odpravil vse težave in je pripravljen, da se upre močno motiviranim Dandarcem.

Matjaž Kek bo moral najti tudi menjavo za Adama Gnezdo Čerina v zvezni vrsti. | Foto: Aleš Fevžer Matjaž Kek bo moral najti tudi menjavo za Adama Gnezdo Čerina v zvezni vrsti. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija bo v soboto poleg poškodovanega Šeška pogrešala tudi kaznovanega Adama Gnezdo Čerina, pri Kosovu pa bo zaradi kartonov manjkal prvi vratar Arijanet Muric (Sassuolo). Ta je v kvalifikacijah za SP 2026 nepremagan že več kot 300 minut zapored!

Matjaž Kek
Sportal Kek pozval United, naj sporočijo, kaj je s Šeškom
Benjamin Šeško
Sportal Ko ima hudič mlade. Po Šešku jo je skupil še en Slovenec.
Žan Luk Leban
Sportal Mladi junak Celja z izjemno življenjsko zgodbo
Matjaž Kek
Sportal Matjaž Kek se je odločil. Popravnih izpitov ni več!
Benjamin Šeško Kosovo slovenska nogometna reprezentanca kvalifikacije za SP 2026
