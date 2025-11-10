Šporar dvomi, da bo Šeško prišel in obljublja: Šli bomo na glavo

Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju, kjer se bo pripravljala na zadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Za domačo tekmo s Kosovom 15. novembra in gostujočo s Švedsko 18. novembra je vprašljiv nastop Benjamina Šeška. Za zdaj uradnih informacij o resnosti poškodbe, ki jo je staknil na sobotni tekmi Manchester Uniteda še ni. Naknadno je bil v reprezentanco vpoklican Benjamin Verbič.

Andraž Šporar Foto: Aleš Fevžer Slovenija ni dosegla gola na zadnjih treh tekmah. Dobra novica pa je, da se je v strelsko formo pri svojem Slovanu iz Bratislave vrnil povratnik po poškodbi Andraž Šporar. "Vedno je lepo priti v reprezentanco. Dvakrat sem manjkal zaradi poškodbe, zdaj pa sem zdrav, dosegam gole in se veselim teh dveh tekem," je na ponedeljkovem druženju z novinarji povedal Šporar.

"Glede Benija nimamo nobenih informacij o njegovo poškodbo kolena. Upam, da ni nič resnega, ker bi ga zelo potrebovali za ti dve tekmi. Dvomim sicer, da bo prišel, ampak upam, da ni nič hujšega, tudi zaradi njegove kariere," je dejal Šporar in poudaril, da morebitna Šeškova odsotnost ne sme zamajati upov po ugodnem razpletu tekem s Kosovom in Švedsko. "Nas je tu 25, Šeško je res vrhunski, ampak ne igra sam. Njega verjetno ne bo, zato bomo morali mi prevzeti odgovornost. Zagotovo ga bomo pogrešali, ker je res kakovosten nogometaš. Toda nogomet je ekipni šport in mi, ki bomo na terenu, bomo morali narediti vse, da se bomo veselili."

"Matematika je preprosta. V soboto moramo zmagati."

Izbrance Matjaža Keka po septembrskem in oktobrskem ciklu čaka zahtevno delo na poti do dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na SP, ki jih prinaša drugo mesto. Na lestvici skupine B ima namreč Švica na vrhu deset točk, Kosovo je pri sedmih, Slovenija je po neučinkovitem drugem ciklu pri treh, presenetljivo je na dnu Švedska, zbrala je eno točko.

Tomi Horvat Foto: Aleš Fevžer "Matematika je preprosta. V soboto moramo zmagati in če hočeš zmagati, moraš doseči gol. Vse bomo naredili, kar je v naših močeh. Šli bomo na glavo, ker ni druge možnosti," je za tekmo s Kosovom napovedal Šporar, vezist Tomi Horvat, ki je tudi poudaril, da so že v Prištini pokazali boljšo igro od tekmeca, pa je dodal: "Nikogar se ne bojimo, tudi proti Švici smo doma pokazali, da se lahko kosamo tudi z njimi. Na Kosovu smo bili boljši in škoda, da nismo zadeli. Doma bomo šli s še boljšo energijo in z našimi navijači bi morali to spremeniti v našo korist."

Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na mundial, ki bo prihodnje poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Slovenija se je s Kosovom doslej merila trikrat in ima dve zmagi ter že omenjen remi, s Švedsko, ki jo po novem vodi Anglež Graham Potter, pa se je srečala petkrat, trikrat je remizirala, dvakrat pa izgubila.

Seznam nogometašev za tekmi s Kosovom in Švedsko:



Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Igor Vekić (Vejle), Žan Luk Leban (Celje);

branilci: Jaka Bijol (Leeds), Jure Balkovec (Fatih Karagumruk), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Zenit), David Zec (Holstein Kiel);

Vezisti: Petar Stojanović (Legia Varšava), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Udinese), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Sturm Gradec), Dejan Petrovič (Rijeka), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Svit Sešlar (Eyupspor), Benjamin Verbič (Levadiakos);

napadalci: Benjamin Šeško (Manchester United), Žan Vipotnik (Swansea), Jan Mlakar (Amiens), Danijel Šturm (Celje), Nejc Gradišar (Al Ahly), Andraž Šporar (Slovan Bratislava).