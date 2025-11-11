Nova rapsodija Luke Dončića, Lakersi blesteli v tretji četrtini! #video

V noči na torek bo v ligi NBA odigranih devet tekem. Los Angeles Lakers so po zaslugi imenitne tretje četrtine v gosteh premagali Charlotte (121:111) in vknjižili osmo zmago v tej sezoni. Luka Dončić je znova navduševal košarkarske sladokusce. Prispeval je 38 točk, 7 asistenc in 6 skokov. Povratnik Austin Reaves je dodal 24 točk, pri oslabljenih gostiteljih pa je blestel Mikal Bridges (34). Dallas, pri katerem se maje direktorski stolček Nicu Harrisonu, gosti Milwaukee z vročim Giannisom Antetokounmpojem. Pri Mavsih znova manjka Anthony Davis (mečna mišica), prvič po 24 letih pa dvorana American Airlines Center ni razprodana.

Charlotte Hornets : Los Angeles Lakers 111:121 (40:36, 63:65, 78:96)

Učinek Luke Dončića: 38 točk (za tri 5/15, za dve 9/13, prosti meti 5/5), 6 sk., 7 as., 1 ukr. žoga, 2 izg. žogi v 38 minutah in 25 sekundah

Najboljši strelci: Bridges 34 (trojke 7/12, 8 sk., 5 as.), Knueppel 19 (10 sk., 9 as.), Sexton 13; Dončić 36, Reaves 24 (trojke 2/10, 7 as., 5 sk.), Hachimura 21 (met iz igre 9/12), Ayton 14 (met iz igre 7/10, 6 sk.), Smart 13 (trojke 3/7, 6 as., 7 ukr. žog)

Vrhunci dvoboja Charlotte : Los Angeles Lakers:

Devet zaporednih točk Luke Dončića v prvi četrtini:

9 straight points for Luka Dončić 😱



Lakers visiting the Hornets on NBA League Pass!



Watch 1Q action: https://t.co/H15sliQx0X pic.twitter.com/7dDJKBT3bg — NBA (@NBA) November 11, 2025

Luka Dončić ima v karieri negativno razmerje zmag in porazov proti Charlottu (5-6):

Luka Doncic warming up ahead his first game in Charlotte as a Laker. Doncic is averaging 28.1 points, 9.8 rebounds, and 7.7 assists in his career against the Hornets, but with a 5-6 record. pic.twitter.com/TsS1hLCnB6 — CLTure® ( culture ) (@CLTure) November 10, 2025

Po ponesrečenem začetku daljše turneje, ki so jo Jezerniki začeli v Atlanti in proti močno zdesetkanim Hawksom doživeli nepričakovan polom (102:122), ima Luka Dončić opravka s še enim gostovanjem, na katerem je s soigralci deležen vloge favorita. Slovenski superzvezdnik se skuša odkupiti navijačem za slabšo predstavo, podobno velja za njegove soigralce, kakovost moštva pa bi lahko dvignila vrnitev Austina Reavesa. Drugi najboljši strelec Lakersov v tej sezoni (31,3 točke, 9,3 asistence in 5,1 skoka na tekmo) je zaradi manjše poškodbe mečne mišice izpustil tri tekme, zdaj pa se vrača na parket. Jezerniki so brez njega dobili dve tekme, zataknilo pa se je nedavno v Atlanti.

Austin Reaves se vrača na parket. Foto: Guliverimage

Zdravstveni status Reavesa je bil dan pred srečanjem povišan v vprašljivega, nekaj ur pred začetkom tekme pa so sporočili, da je njegov nastop verjeten. Dončić bo tako le dobil pomoč v napadu. Ljubljančan je na zadnji tekmi dosegel najmanj točk v tej sezoni. Vseh 22 je dosegel v prvem polčasu, skupno pa na parketu prebil le 27 minut, najmanj v tej sezoni. Jezerniki so razočarali navijače, zlasti pa trenerja JJ Redicka, ki skuša dvigniti varovance na raven, s katero so že navduševali v prejšnjih tednih. LeBron James bi se lahko pridružil ekipi v drugi polovici meseca.

Dončić vendarle "zmagal" v Atlanti

Zanimivo je, da je Dončić pred dnevi v Atlanti vsaj v nečem zmagal. V internem boju, ki postaja že tradicija, je namreč na ogrevanju v metih s sredine igrišča, ta so že dalj časa specialiteta slovenskega asa, premagal soigralca Ruija Hachimuro. Japonec je začel serijo, bil dvakrat zapored uspešen, a je bil vselej natančen tudi Dončić. V tretje je Hachimuri spodletelo, nasmejanemu Luki pa ne, tako da je ugnal priljubljenega soigralca. A to je bila le slaba tolažba za tisto, kar je sledilo na tekmi, ko so Jezerniki pogrnili na izpitu in proti Atlanti prikazali neprepoznavno igro tako v napadu kot tudi obrambi.

Bodo v noči na torek, dvoboj v dvorani Spectrum Center, se bo začel ob 1. uri po slovenskem času, bolj razigrani? Znova jih čaka oslabljen tekmec. Hornetsi so v tej sezoni zmagali trikrat, a so premagali le skromne tekmece (Utah, Brooklyn in Washington), ki imajo skupno razmerje zmag in porazov 5-23.

Zaradi zdravstvenih razlogov bodo odsotni LaMelo Ball (desni gleženj), Brandon Miller (leva rama) ter nekdanja Dončićeva soigralca pri Dallasu Josh Green (leva rama) in Grant Williams (desno koleno), vprašljiv pa je nastop Milesa Bridgesa (hrbet). Tako bo moral večjo odgovornost v napadu prevzeti novinec Kon Knueppel (16,4 točke in 6 skokov na tekmo), v ekipo pa se najverjetneje vrača Collin Sexton (16,1 točke na tekmo).

Vroči Giannis v Dallasu

Bo obramba Dallasa znala ustaviti Giannisa Antetokounmpa? Foto: Reuters Še kako zanimivo bo tudi od 2.30 dalje v Dallasu, kjer je zaradi skromnega začetka sezone in splošnega nezadovoljstva nad potezami generalnega direktorja Nica Harrisona kot tudi vodstva kluba vse bolj dramatično. Pri Mavericksih diši po spremembah, Harrisonu so bolj ali manj šteti dnevi, tako da bi lahko kmalu ostal brez odgovornega položaja.

Mavsi so v tej sezoni zmagali le trikrat. Tokrat se jim ponuja priložnost, da bi prvič v tej sezoni povezali dve zmagi. Po Washingtonu, ki spada med najslabše tekmece v ligi NBA, se bo pomeril z bistveno zahtevnejšo ekipo. To je Milwaukee, pri katerem izstopa Giannis Antetokounmpo. V tretjem tednu sezone daje povprečno 37 točk na tekmo, kar je več tudi od Nikole Jokića (34,7) in Luke Dončića (31,6).

To bo velik preizkus moči za Maverickse, pri katerih je vprašljiv nastop pogosto poškodovanega Anthonyja Davisa. Zaradi glasnega negodovanja in nezadovoljstva navijačev se že dalj časa napoveduje, kako bi lahko kmalu brez službe ostal Harrison.

Nico Harrison se je v zadnjih devetih mesecih naposlušal vzklikov "Odpustite Nica" (Fire Nico). Foto: Guliverimage

Kontroverzni Američan, ki je pred devetimi meseci poslal Luko Dončića iz Teksasa v Kalifornijo in strl srce večini navijačev Dallasa, je tako v težavah, saj je vodstvo franšize ocenilo, kako bo potrebno nekaj spremeniti, če želi pridobiti nazaj zaupanje in podporo navijačev.

Žarometi spet usmerjeni v Flagga

Nicu Harrisonu so v Dallasu šteti dnevi. Foto: Reuters Dallas je v tej sezoni premagal le skromne in zdesetkane ekipe kot so Indiana, Toronto in Washington, katerih skupno razmerje zmag in porazov znaša 7-22. Dončić na drugi strani blesti pri Jezernikih, zato je še toliko večje nezadovoljstvo navijačev Dallasa, ki jih je vrsto let s svojimi čarovnijami in zvestobo razvajal LD77.

V obdobju, ko sta poškodovana Kyrie Irving in Anthony Davis, je v Dallasu večina žarometov usmerjena v Cooperja Flagga (13,9 točke, 6,9 skoka in 3 asistence). Prvi kandidat za najboljšega novinca sezone bo prihodnji mesec dopolnil 19 let. Tokrat ga čaka dvoboj z Bucksi, ki so v pretekli noči v napornem srečanju potegnili kratko proti Houstonu (115:122), kar bi bila lahko prednost gostiteljev v dvorani American Airlines Center.

