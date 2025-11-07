Član Oklahome City Thunder Shai Gilgeous-Alexander je po začetku nove sezone v napovedih v boju za naziv najkoristnejšega igralca lige v sezoni 2025/26 glavni favorit, so zapisali na uradni spletni strani lige NBA, kjer so objavili lestvico glavnih favoritov. Košarkar Los Angeles Lakers Luka Dončić je po prvih ocenah "šele" na petem mestu, pri NBA pa so zapisali, da je trenutno njegova največja pomanjkljivost izpuščanje tekem.

Liga NBA je objavila prvi seznam napovedi za osvojitev laskavega naziva MVP za sezono 2025/26. Po prvih napovedih so najvišje uvrstili lanskega dobitnika trofeje Michaela Jordana in člana ekipe prvakov Oklahome City Thunder Shaija Gilgeousa-Alexandra. Kanadčan na začetku sezone v povprečju dosega 33,3 točke in 6,3 asistence na obračun, ob tem pa so pri NBA zapisali, da je OKC popeljal do sanjskega začetka sezone z izplenom 8-0. Na drugo mesto so pri NBA uvrstili člana Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa, tretji je Srb Nikola Jokić (Denver Nuggets), četrti pa član San Antonia Victor Wembanyama.

Na petem mestu se je znašel Luka Dončić. Član Los Angeles Lakers je na uvodu v sezono naravnost blestel, trenutno pa se ponaša z izjemno statistiko – 40 točk, 11 skokov in 9,2 asistence na srečanje –, a to za ligo NBA ni bilo dovolj, da bi ga na lestvici uvrstila višje, četudi so Lakersi z izkupičkom 7-2 tik pod vrhom zahodne konference.

Shai Gilgeous-Alexander Foto: Reuters

"Največja pomanjkljivost (doslej) pri Dončiću je očitna: izpušča tekme. Ker je prag za upravičenost do nagrade najmanj 65 tekem, jih lahko Dončić do začetka aprila izpusti le še 13. V tem smislu izgublja prostor za napake. Prejšnjo sezono se zaradi preveč izpuščenih tekem zaradi poškodb ni uvrstil v boj za naziv MVP Kia," so obrazložitev zapisali pri Slovencu. "A za tekme, na katerih je to sezono igral, lahko rečemo samo 'vau'. Sezono je začel s 43, 49 in 44 točkami, nato pa je dosegel svoj 83. trojni dvojček v karieri. Očitno mu 'novo' telo ustreza, ampak ali bo zdržalo skozi sezono?" so še zapisali pri NBA.

Navijači jezni

Na družbenih omrežjih so se ob objavi prvih napovedi že zvrstili komentarji jeznih navijačev. "Prvi Shai (33 točk/šest skokov/pet asistenc), drugi Giannis (32/13/6), tretji Jokić (24/13/12), četrti Wemby (26/13/4), peti Dončić (40/11/9). To je verjetno šala??" je zapisal eden od uporabnikov omrežja X. "Peto mesto ob takšni statistiki je kriminalno dejanje," pa je dodal še eden izmed mnogih ljubiteljev košarke, ki so izrazili svoje nezadovoljstvo.

Na mestih od šest do deset so se znašli Josh Giddey (Chicago Bulls), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Stephen Curry (Golden State Warriors) in Alperen Sengun (Houston Rockets). Na prvih šestih mestih so se tako v napovedih znašli neameriški košarkarji, kar v ligi NBA ni novost. Prav nasprotno, saj že od sezone 2017/18, ko je priznanje MVP osvojil James Harden, že sedem sezon laskave trofeje ni osvojil ameriški košarkar.

