Že uvod v 11. krog bo pripadel Manchester Unitedu z Benjaminom Šeškom, ki bo v času sobotnega kosila na delu v Londonu pri Tottenhamu. Obe ekipi sta pred obračunom pri 17 točkah. Jaka Bijol bo z Leedsom v nedeljo gostoval pri Nottingham Forestu, tik za tem pa se bo odvil veliki derbi kroga med Manchester Cityjem in Liverpoolom. Vodilni Arsenal bo že dan prej gostoval pri Sunderlandu, ki je odlično krenil v novo sezono.

Legenda Manchester Uniteda Dimitar Berbatov je bil zadnji v nizu, ki so stopili v bran Benjaminu Šešku, potem ko je slovenski napadalec prejel ostre kritike Garyja Nevilla. Nekdanji branilec Uniteda je bil kritičen do Šeškovih predstav v zadnjih tednih, še posebej po srečanju z Nottingam Forestom (2:2). "V primerjavi z drugimi napadalci, ki jih je United pripeljal, kot sta Cunha in Mbeumo, je Šeško daleč od tega. Videti je neroden, nekajkrat je imel slab sprejem žoge, ko so žoge šle čez rob. Za skoraj 80 milijonov funtov, čeprav je res mlad in se še vedno uveljavlja, si želiš videti nekaj več," je dejal Neville.

Dimitar Berbatov Foto: Urban Urbanc/Sportida

Berbatov, ki je bil leta 2008 predstavljen kot velika okrepitev Uniteda, je opozoril, da bi pretirana negativnost okoli Slovenca lahko spodkopala napadalčevo samozavest. "Vsakdo lahko kritizira prek družbenih omrežij, na televiziji in ne glede na to, kakšno samozavest ima človek, te lahko ostra kritika, ki se nenehno ponavlja, prizadene," je povedal za Metro. "V tem primeru mislim, da poskušam podati svoje mnenje, ampak konstruktivno, in morda videti bolj pozitivno plat stvari, izraziti, kaj pričakujem od igralcev. Šeško je imel počasen začetek, a upajmo, da je pripravljen stopiti naprej in doseči potrebne gole, ki se pričakujejo od devetke v Unitedu," je še dodal.

Guardiola bo v nedeljo dočakal poseben jubilej. Foto: Reuters

Oči bodo v tem krogu uprte na Etihad, kjer se bosta v nedeljo v velikem derbiju spopadla Manchester City in Liverpool. Ekipi na lestvici loči le točka, City je drugi z 19, Liverpool pa mesto za njim z 18. Na derbiju bo poseben jubilej praznoval trener sinje-modrih, Španec Pep Guardiola. Vodil bo svojo jubilejno tisočo tekmo in se boril že za svojo 716. zmago.

"Številke so nore. Ne razmišljam o tem, koliko je bilo tekem in koliko zmag, ampak ko dosežeš mejnik in prebereš, kaj si naredil ... Zmage, povprečje, ne samo v premier ligi in ligi prvakov, v Barceloni smo naredili neverjetne stvari, res je za mano fantastično obdobje," je na novinarski konferenci pred derbijem dejal 54-letni Guardiola in dodal, da je Liverpool idealen tekmec za praznovanje jubileja. "Liverpool je v Angliji naš največji tekmec, zato je prav, da so na mojem jubileju," je Guardiola pohvalil nogometaše Liverpoola, s katerim si je City razdelil zadnjih osem naslovov državnega prvaka.

