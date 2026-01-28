Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Sreda,
28. 1. 2026,
9.17

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Martin Schmitt stopil Domnu Prevcu v bran: Če to drži, potem ni kriv

Martin Schmitt je bil impresioniran na mirnim odzivom Domna Prevca. | Foto Guliverimage

Martin Schmitt je bil impresioniran na mirnim odzivom Domna Prevca.

Foto: Guliverimage

Saga s smučmi Domna Prevca v Oberstdorfu se še ni polegla. Zdaj se je oglasil še Martin Schmitt, ki pravi, da takšne nezgode niso vsakodnevne, a se vendarle dogajajo. "Zgoraj na vrhu je res tesno in v tistem trenutku se je preprosto poklopilo preveč stvari hkrati," je dejal. Izpostavil je tudi slovensko razlago dogodka z dežnikom in dodal, da, če ta drži, Prevc za zdrs smuči ni kriv. Hkrati je Schmitt razumel logiko FIS, saj si pri sneženju po njegovem niso mogli privoščiti dolgega čakanja. Najbolj pa ga je impresioniralo, kako mirno je Domen reagiral in kako je nato odgovoril z dolgim poletom v finalu.

Do neljubega zapleta je prišlo tik pred nastopom Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu, ko so se njegove smuči odpeljale same po zaletišču navzdol. Ker je Slovenec zaradi čakanja in zapletov zamudil startni interval, mu je žirija prepovedala nastop, slovenski protest pa je bil zavrnjen.

