Saga s smučmi Domna Prevca v Oberstdorfu se še ni polegla. Zdaj se je oglasil še Martin Schmitt, ki pravi, da takšne nezgode niso vsakodnevne, a se vendarle dogajajo. "Zgoraj na vrhu je res tesno in v tistem trenutku se je preprosto poklopilo preveč stvari hkrati," je dejal. Izpostavil je tudi slovensko razlago dogodka z dežnikom in dodal, da, če ta drži, Prevc za zdrs smuči ni kriv. Hkrati je Schmitt razumel logiko FIS, saj si pri sneženju po njegovem niso mogli privoščiti dolgega čakanja. Najbolj pa ga je impresioniralo, kako mirno je Domen reagiral in kako je nato odgovoril z dolgim poletom v finalu.

Do neljubega zapleta je prišlo tik pred nastopom Domna Prevca v prvi seriji ekipne tekme svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu, ko so se njegove smuči odpeljale same po zaletišču navzdol. Ker je Slovenec zaradi čakanja in zapletov zamudil startni interval, mu je žirija prepovedala nastop, slovenski protest pa je bil zavrnjen.

"Zgodi se enkrat na leto, morda na dve"

Nekdanji vrhunski nemški skakalec Martin Schmitt je v vlogi strokovnega komentatorja za Eurosport ocenil, da takšne stvari v skokih sicer niso vsakodnevne, a se dogajajo. Po njegovih besedah morda enkrat na leto ali na dve leti. V Oberstdorfu pa je bilo vse skupaj še toliko bolj na meji, ker je vrh letalnice utesnjen, obenem je snežilo, prostor na ekipni tekmi je bil natrpan.

Domen Prevc je v soboto zaradi pobeglih smuči ostal brez prvega nastopa na ekipni tekmi. Foto: Reuters

Pri tem je dodal še pomemben kontekst: "Letalnica v Oberstdorfu je starejše zasnove iz 70 let prejšnjega stoletja. Ni bila narejena, da je zgoraj več prostora."

Dve verziji in beseda "če"

Schmitt je izpostavil dve razlagi, ki krožita v skakalnem svetu. Prva govori o tem, ali je Prevc smuči odložil na dovolj varno mesto. Druga, s katero se je slovenska stran pritožila na FIS, pa vključuje možnost, da naj bi smuči zadel prostovoljec z dežnikom in da je to videl tudi poljski predskakalec, ki je že dal uradno izjavo za Slovensko smučarsko zvezo. "Če to drži, potem Domen ne nosi nobene krivde in je posledično grenak priokus," je povzel bistvo. Če pa je bila napaka na strani skakalca, je to po njegovem "nepazljivost, ki se ne bi smela zgoditi".

Schmitt razume FIS: sneženje in pritisk časa

Na drugi strani je Schmitt stopil v bran tudi FIS, oziroma žiriji, ki se je moral v hipu odzvati na dogodek: "FIS se je odločila na podlagi takratnega prepričanja, da je skakalec naredil sam napako. Pritisk je bil glede čakanja, saj je padal sneg. Težak položaj je bil. Zato so se odločili na podlagi danih informacij in pravil."

Oberstdorf je zapustil kot svetovni prvak v poletih. Foto: Guliverimage

"Impresiven odgovor Domna Prevca: Jaz bi v mojih časih odreagiral drugače."

Schmitt je bil hkrati iskreno navdušen nad Prevčevo reakcijo, saj je ostal povsem miren in tudi tako sprejel odločitev. Nato je v drugo poletel 228,5 metra in pokazal, zakaj si je dan prej priletel zlato medaljo na posamični tekmi: "Impresioniralo me je, kako je ostal tako miren. Sam bi verjetno odreagiral drugače v mojih časih. Ni se zapletal v odločitev, pogovore, le sprejel je odločitev. In nato je sledil njegov impresiven odgovor na letalnici."