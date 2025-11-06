Luka Dončić v družbi največjih v zgodovini Foto: Platforma X

Luka Dončić nadaljuje svoje izjemne predstave v ligi NBA. Slovenski zvezdnik je postal tretji najboljši strelec v zgodovini lige po prvih petih tekmah sezone, potem ko je skupno dosegel 200 točk. S tem je na tretjem mestu prehitel Michaela Jordana, ki je leta 1986 dosegel 196 točk. Pred njim je ostal le legendarni Wilt Chamberlain. Ta je leta 1962 dosegel 264 točk, leto prej pa 261 točk.

Luka Dončić, ki se je v tej sezoni že soočal s poškodbami, je na zadnji tekmi, ko so LA Lakers premagali San Antonio Spurs, dosegel 35 točk in bil eden najbolj zaslužnih, da so Jezerniki dosegli še peto zaporedno zmago. V 42 minutah igranja je dodal še devet skokov in kar 13 asistenc in tako dosegel dvojni dvojček.

Na tej tekmi je zadel štiri trojke (4/11), dodal pet metov za dve točki (5/16) in bil s črte prostih metov natančen kar trinajstkrat (13/17). Šestindvajsetletnik je bil zelo uspešen tudi v obrambi, kjer je zbral pet ukradenih žog in dve blokadi. S tem je še enkrat dokazal, da je eden glavnih kandidatov za najbolj koristnega košarkarja (MVP). Če bo nadaljeval v tem slogu, lahko preseže še marsikateri mejnik.

