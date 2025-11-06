Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek, 6. 11. 2025, 11.15

1 ura, 54 minut

Prehitel Michaela Jordana

Luka Dončić je presegel velikega Michaela Jordana

Avtor:
B. B.

Luka Dončić | Luka Dončić je prehitel legendarnega Michaela Jordana. | Foto Reuters

Luka Dončić je prehitel legendarnega Michaela Jordana.

Foto: Reuters

Luka Dončić, najboljši slovenski košarkar, spet piše zgodovino v ligi NBA. Ljubljančan nadaljuje svoje izjemne predstave in po uvodnih petih tekmah je pod svoje ime zapisal nov mejnik.

Dončić
Sportal Luka Dončić po triurni drami nasmejal z izjavo

Luka Dončić v družbi največjih v zgodovini | Foto: Platforma X Luka Dončić v družbi največjih v zgodovini Foto: Platforma X

Luka Dončić nadaljuje svoje izjemne predstave v ligi NBA. Slovenski zvezdnik je postal tretji najboljši strelec v zgodovini lige po prvih petih tekmah sezone, potem ko je skupno dosegel 200 točk. S tem je na tretjem mestu prehitel Michaela Jordana, ki je leta 1986 dosegel 196 točk. Pred njim je ostal le legendarni Wilt Chamberlain. Ta je leta 1962 dosegel 264 točk, leto prej pa 261 točk.

Luka Dončić, ki se je v tej sezoni že soočal s poškodbami, je na zadnji tekmi, ko so LA Lakers premagali San Antonio Spurs, dosegel 35 točk in bil eden najbolj zaslužnih, da so Jezerniki dosegli še peto zaporedno zmago. V 42 minutah igranja je dodal še devet skokov in kar 13 asistenc in tako dosegel dvojni dvojček.

Na tej tekmi je zadel štiri trojke (4/11), dodal pet metov za dve točki (5/16) in bil s črte prostih metov natančen kar trinajstkrat (13/17). Šestindvajsetletnik je bil zelo uspešen tudi v obrambi, kjer je zbral pet ukradenih žog in dve blokadi. S tem je še enkrat dokazal, da je eden glavnih kandidatov za najbolj koristnega košarkarja (MVP). Če bo nadaljeval v tem slogu, lahko preseže še marsikateri mejnik.

