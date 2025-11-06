Čarobni Dončić preživel neverjetno dramo, ovacije navijačev: MVP, MVP, MVP!

Po triurni drami v Los Angelesu je Luka Dončić znova očaral dvorano Crypto.com Arena. Lakersi so s 118:116 premagali San Antonio Spurse, slovenski čarovnik pa je blestel s 35 točkami, 13 asistencami, devetimi skoki, petimi ukradenimi žogami in dvema blokadama. Zaključek je bil tako napet, da je marsikomu zastal dih. Za Lakerse je to peta zaporedna zmaga in njihova sedma na devetih tekmah. Dallas Mavericksi so medtem z novim porazom le še poglobili krizo.

Los Angeles Lakers : San Antonio Spurs 118:116 (23:26, 60:59, 88:96) Luka Dončić 35 (met za 3 4/11, za 2 5/16, prosti meti 13/17) 9 sk., 13 as., 2 bl., 5 ukr. žog, 3 izg. žoge v 42 min., Ayton 22, 10 sk., Smart 17, 5 sk. in 5 as., Hachimura 15; Wembanyama 19, 8 sk., Castle in Sochan 16, Vassell 15, Champagnie in Barnes 14

Pred dvobojem se je veliko govorilo o obračunu med Luko Dončićem in Victorjem Wembanyamo, prav omenjena košarkarja pa sta bila tista, ki sta odprla strelski lov. Visokorasli Francoz, ki ima za seboj prav tako odličen začetek sezone, se je lahko pohvalil s prvim košem na tekmi, na drugi strani pa je Luka v drugem poskusu zadel trojko za vodstvo s 3:2.

Na prejšnji tekmi je bil Luka nerazpoložen pri metu za tri točke (1/11), tudi v noči na četrtek je imel v prvi četrtini težave – zadel je le enega od štirih poskusov. Lakersi so sicer začeli zelo hladno, saj so pod streho pospravili le enega od prvih sedmih metov iz igre, kar so gostje izkoristili in povedli z 10:3.

Navijače zaskrbelo ob Dončićevem padcu

Veliko težav so imeli domači pri prodorih v gostujočo raketo, kjer je z dolgimi rokami in svojo višino pravi zid predstavljal 224 centimetrov visoki Wembanyama. Napadalno pa je bil med vsemi na začetku dvoboja najbolj razigran član teksaške zasedbe Julian Champagnie, na koncu tragični lik, ki je zadel dve trojki in bil s skupno devetimi točkami najbolj zaslužen, da so gostje vodili s 16:10. J. J. Redick je kmalu po novi zgrešeni Dončićevi trojki, ki se sploh ni dotaknila obroča ("air ball"), zahteval minuto odmora.

Vrhunci tekme med LA Lakersi in San Antonio Spursi

Navijače Lakersov je v nadaljevanju nekoliko zaskrbelo ob enem od Dončićevih obrambnih skokov, ko je padel čez tekmeca in bil nekaj časa v bolečinah. A je hitro vstal in nadaljeval igro. Zelo angažiran je bil v obrambi – v prvi četrtini je zbral dve blokadi in tri ukradene žoge –, še naprej pa je imel težave pri metu, čeprav je bil po prvih 12 minutah s 13 točkami (met za tri 1/4, za dve 3/7, prosti meti 4/7) na vrhu lestvice strelcev.

Kljub nekaj težavam je Lakersom v zaključku prve četrtine uspelo znižati zaostanek na vsega tri točke (26:29).

Wembanyama in Dončić imela težave z osebnimi napakami, a to ni ustavilo raznovrstnega Slovenca

Ko je Redick namenil počitek Dončiću, je v središče dogajanja stopil Wembanyama, ki je s silovitim zabijanjem svojo ekipo popeljal do prednosti štirih točk (37:33). A na srečo je hitro začel nabirati osebne napake, zato je moral že v četrti minuti druge četrtine s tremi osebnimi napakami na svojem računu sesti na klop.

Takrat je spet prišel na vrsto Dončić, ki tokrat ni mogel računati na pomoč Austina Reavesa, ki ima težave z mečno mišico, medtem ko LeBron James zaradi išiasa v tej sezoni sploh še ni zaigral. Tako kot Wembanyama si je tudi Dončić prislužil tretjo osebno napako, a je v nasprotju s tekmecem ostal na parketu in odlično sodeloval z Deandrejem Aytonom, ki je imel v raketi več prostora ter hitro prišel do svoje osme točke. Lakersi so v tistem trenutku zaostajali le za tri točke (40:43).

Ne glede na vse je bil Luka še naprej agresiven v obrambi in kmalu prišel že do tretje ukradene žoge, v napadu pa lepo zaposlil Japonca Ruija Hachimuro, ki je sprva izenačil rezultat na 44:44. Slovensko-japonska naveza je odlično sodelovala tudi v nadaljevanju. Po neverjetni podaji, pri kateri ljubiteljem košarke sploh ni bilo jasno, kje je našel Hachimuro, je ta zadel trojko za prvo vodstvo Lakersov (47:46) po začetnih 3:2.

WE JUST WITNESSED THE PASS OF THE YEAR BY LUKA DONCIC 😭🔥 pic.twitter.com/fphqwzxj8Y — BronMuse (@BronMuse) November 6, 2025

Tudi Luka se je kmalu razveselil svoje druge trojke z značilnim korakom nazaj, po zadetem metu pa z gesto dal vedeti: "Končno!" Pri vodstvu z 52:50 je bil že pri 20 točkah, šestih skokih, sedmih asistencah, treh ukradenih žogah, dveh blokadah in vsega eni izgubljeni žogi.

Navijači so bili navdušeni nad njegovo predstavo in ob njegovem izvajanju prostih metov, po katerih je dosegel 22. točko, skandirali: "MVP! MVP! MVP!" In Luka ne bi bil Luka, če ne bi povsem ob izteku prvega polčasa, ko je bilo na semaforju 60:59 za Lakerse in še pol sekunde do konca, vrgel s svoje strani igrišča, a neverjetnega meta ni zadel.

Dončića poskušali zaustavljati na različne načine

Praktično takoj po vstopu v drugi polčas so navijači v Crypto.com Areni postali zaskrbljeni, saj si je Dončić prislužil že četrto osebno napako – v NBA velja pravilo šestih osebnih napak.

Gostujoča zasedba se je odločila, da bo še izraziteje podvajala slovenskega zvezdnika, zato Luka v uvodu tretje četrtine sploh ni pogosto prihajal do metov in njegova točkovna bera se ni več povečevala s takšnim tempom kot prej.

Foto: Reuters

Ker ni bilo razpoloženega drugega igralca pri organizaciji napadov, so se začele pojavljati težave. Lakersi so težko prihajali do odprtih metov in posledično veliko grešili. Gostje so to znali izkoristiti in v zaključku tretje četrtine prišli do najvišje prednosti dvanajstih točk (94:82), pri čemer se je celotna prva peterka lahko pohvalila z več kot desetimi doseženimi točkami.

Ko je obramba v nadaljevanju nekoliko popustila pritisk na Dončića in se je igra spet prevesila v obračune ena na ena, je slovenski zvezdnik postal nenatančen – v tretji četrtini je zadel le en met od devetih poskusov. Kljub temu je bil ob koncu tega dela igre le še dva skoka oddaljen od trojnega dvojčka, saj je v zadnjo četrtino ob zaostanku 88:96 vstopil s 27 točkami, desetimi asistencami in osmimi skoki.

Navijače so skrbele Dončićeve osebne napake

Redick mu je namenil nekaj počitka v uvodnih minutah zadnjega dela igre, v katerih so se domači navijači razveselili pete osebne napake Wembanyame, a so hitro znova utihnili, ko so gostje po trojki Lindyja Watersa III povedli za devet (99:90).

Luka Dončić in Jaxon Hayes Foto: Reuters

Takrat se je prvi mož stroke pri kalifornijski ekipi hitro odzval in poslal Dončića nazaj v igro. Ta je nemudoma z lepo podajo zaposlil morebitnega bodočega reprezentančnega soigralca Jaxona Hayesa, ki je zabil in ob prekršku zadel še prosti met za 93:99.

Kmalu pa se je tudi v domači tabor naselila nervoza. Dončić je namreč prejel peto osebno napako, potem ko je skušal izsiliti prekršek v napadu. Do konca dvoboja je bilo takrat še skoraj osem minut, Lakersi pa so zaostajali s 95:103.

Neverjetna drama v samem zaključku

V napadu je nato prav tako naredil nekaj napak – dvakrat je na prelahek način podaril žogo tekmecem –, a se je hitro oddolžil z novimi asistencami. Po njegovi 13. je Hachimura, ki je pred tem dvakrat grdo zgrešil polaganje, popravil vtis s trojko za znižanje na 104:106 dobrih pet minut pred koncem.

Glasneje pa je v razprodani Crypto.com Areni završalo, ko je Marcus Smart položil žogo v koš za vodstvo s 108:107, a je na drugi strani Wembanyama s 17. točko hitro vrnil udarec, Redick pa se je odločil za minuto odmora.

Ni minilo veliko časa, ko je sledila nova eksplozija navdušenja po trojki Dončića za 113:112, nato pa še minuto in 39 sekund pred koncem, ko je moral Wembanyama zaradi šeste osebne napake predčasno na klop.

V pravi drami so Lakersi v končnici uspeli priti do prednosti dveh posesti. Že je kazalo, da bodo tekmo mirno pripeljali do konca, ko je izkušeni Smart pri vodstvu s 118:116 storil veliko napako – in to vsega 1,2 sekunde pred koncem, ko so imeli Lakersi zmago praktično že v žepu. Pri izvajanju avta je namreč stopil na črto, sodniki pa so dosodili nepravilno potezo in žogo dodelili gostom.

Na veliko olajšanje domačih košarkarjev in navijačev Spursi podarjene priložnosti sprva niso izkoristili, a je sledila nova napaka v režiji domačih. Jake LaRavia je le dve desetinki sekunde pred zadnjim zvokom sirene naredil osebno napako, Champagnie pa je dobil priložnost, da z dvema zadetima prostima metoma izsili podaljšek.

How painful it would be to be a Spurs fan.. 😳



The Lakers fouled with less than 1 second left & Champagnie misses the first free throw



Lakers Win 118-116



pic.twitter.com/NU3ttf1fzd — Outlier (@OutlierDotBet) November 6, 2025

Na veliko veselje je zgrešil prvega, drugega namerno in zmaga je ostala doma. LA Lakers so tako vknjižili peto zaporedno zmago in skupno že sedmo v devetih tekmah uvoda v novo sezono lige NBA.

Luka Dončić se je zaustavil pri 35 točkah, 13 asistencah, 9 skokih, 5 ukradenih žogah, dveh blokadah in štirih izgubljenih žogah.

Dallas Mavericks izgubili tretjič zapored

Nekdanje moštvo Luke Dončića, Dallas Mavericks, pa je doživelo že tretji zaporedni poraz, potem ko je v New Orleansu izgubilo s 99:101. Po osmih tekmah imajo le dve zmagi (2/6).

Novinec in prvi izbor letošnjega nabora Cooper Flagg je bil prvič najboljši strelec Dallasa z 20 točkami in devetimi skoki, P. J. Washington je dodal 15 točk in 11 skokov. Klay Thompson je tokrat prvič v sezoni začel na klopi in dosegel 11 točk (3 trojke) v 21 minutah, D’Angelo Russell pa je kot novi organizator igre prispeval devet točk (met 3/10).

Dallas je znova igral brez poškodovanih Anthonyja Davisa (mečna mišica) in Derecka Livelyja II (koleno). Po slabem začetku – zgrešili so prvih sedem metov in zaostajali že za 13 – so se sicer vrnili v igro, a Flaggov met ob koncu ni zadel cilja.

Mavericksi, ki so trenutno najslabša ekipa lige po številu doseženih točk na tekmo (107,3), ne najdejo rešitve, kako bi prekinili serijo porazov.

