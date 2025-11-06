Težak začetek sezone za Dallas Mavericks se nadaljuje. Cooper Flagg, Klay Thompson in ostali Mavs, ki še vedno pogrešajo poškodovanega Anthonyja Davisa, so na osmih tekmah izgubili kar šestkrat, nazadnje so doživeli poraz proti New Orleans Pelicansom z 99:101, v središču pozornosti pa se je med drugim znašel Thompson, ki je izgubil mesto v začetni peterki, nato pa je z enim izmed ponesrečenih poskusov meta postal še tarča posmeha na družbenih omrežjih.

Ob slabih predstavah je pri navijačih Dallas Mavericks vse več nestrpnosti in nezadovoljstva. Trener Jason Kidd se je na zadnjem srečanju odločil, da bo branilec Dallas Mavericksov Klay Thompson prvič, odkar se je pridružil ekipi, v igro prišel s klopi in je tako ostal brez mesta v začetni peterki. Vse skupaj je bilo bolj za taktično pripravo na srečanje, Kidd je pojasnil, da se je o odločitvi prej tistega dne pogovarjal s Klayem. Ker je D'Angelo Russell začel na poziciji organizatorja igre, novinec Cooper Flagg pa je prestopil na mesto nizkega krila, so Thompsona prosili, naj prevzame vlogo rezervnega igralca. Sprememba v postavi se je obrestovala predvsem za novinca Cooperja Flagga, ki je verjetno odigral svojo najboljšo tekmo sezone doslej, a vseeno zgrešil met za podaljšek, po katerem je Dallas zabeležil šesti poraz.

Kljub vsemu pa se je po tekmi ogromno govorilo o potezi Kidda, da je na klop uvodoma posadil Thompsona. "Ko imamo na igrišču organizatorja igre, stvari tečejo bolje. Zjutraj sem se pogovarjal s Klayem, rekel sem mu, 'to ne bo trajna stvar, a bi bilo vseeno v redu, če v igro vstopiš s klopi?' Strinjal se je. Potem ko je v igro prišel s klopi, nam je dal dodatno iskrico," je dogajanje miril Kidd.

Pretirano se s tem ni ubadal niti Thompson. "Vse to me ne moti. Vem, da bom še igral, počel velike stvari, to se bo zgodilo, vem, da se bo," je samozavesten Thompson, ki bo februarja dopolnil 36 let, v tej sezoni pa v povprečju dosega 8,5 točke, 3,1 skoka in meče z 29,2-odstotno uspešnostjo za tri točke. V svoji karieri v ligi NBA je sicer odigral 873 tekem, začel jih je 821.

Nekdanji član Golden Stata je proti New Orleansu na parketu preživel dobrih 21 minut, dosegel je 11 točk, je pa z eno izmed potez postal tarča posmeha na socialnih omrežjih. Ko je po podaji Cooperja skušal vreči za tri s strani, mu je žoga nerodno spolzela iz rok in padla za njegovo glavo. Thompson je ob tem le zakrilil z rokami in s sklonjeno glavo odšel v obrambo. "S Klayem je tako slabo, da žogo meče NAZAJ," je le eden od komentarjev na omrežju X.

Ponesrečen poskus Thompsona, ki je zaokrožil po spletu:

Klay Thompson shot the ball BACKWARDS 💀💀😭 pic.twitter.com/XlCSqT84mb — NBACentel (@TheNBACentel) November 6, 2025

