Znane nove informacije v povezavi z vrnitvijo LeBrona Jamesa

Košarkar Los Angeles Lakers LeBron James je po težavah s poškodbo in bolečinami v hrbtu dobil zeleno luč zdravniške službe za trening z ekipo in igro v kontaktu. Čez približno teden ali dva naj bi prestal zdravniški pregled, po katerem bo dokončno znano, kdaj bo Američan nared za igro, poroča novinar ESPN Dave McMenamin.

Zvezdnik Los Angeles Lakersov in soigralec Luke Dončića, LeBron James, zaradi težav z išiasom v tej sezoni lige NBA še ni zaigral. Zaradi vnetja živca, ki povzroča bolečine vse po nogi navzdol in je značilno za išias, je izpustil tudi vse pripravljalne tekme na novo sezono. Njegov datum vrnitve na parket pa je zdaj vse bližje, poroča ESPN. James je dobil dovoljenje, da se po vseh težavah vrne na treninge ekipe in začne z igro v kontaktu oziroma z igro pet na pet. Naslednji pregled košarkarja, ki bo decembra dopolnil 41 let, čakajo čez teden ali dva, ko bodo Lakersi sporočili, kdaj se bo izkušeni košarkar vrnil na parket.

O vrnitvi Jamesa je spregovoril tudi dobro obveščeni Shams Charania. "LeBron James trenutno trenira individualno, naslednji korak zanj pa je zdaj igra pet na pet," je poročal. James na prihajajočo enotedensko serijo petih gostovanj, ki se začne ta konec tedna v Atlanti, ne bo potoval. Zato še ni jasno, kdaj bo lahko treniral z ekipo, morda bo to najprej z ekipo G lige South Bay ali pa bodo Lakers in LeBron počakali, da se ekipa 16. novembra vrne domov in se takrat začne njegov proces treningov z ekipo.

Lakers so odlično odprli novo sezono. Foto: Reuters

"Danes sem izvedel, da pri Lakersih še vedno verjamejo, da bi lahko LeBron debi v novi sezoni dočakal v sredini novembra, a to je precej neznano ozemlje. Decembra bo dopolnil 41 let, igra v svoji rekordni 23. sezoni v ligi NBA in prav zato so bile tri poletne okrepitve, ki jih je pripeljal Rob Pelinka, torej Jake LaRavia, Deandre Ayton in Marcus Smart tako pomembne, saj se njihov doprinos h globini ekipe že pozna, tudi brez enega najboljših košarkarjev vseh časov, LeBrona Jamesa," je še dodal

Odsotnost ameriškega zvezdnika pa se na uvodu v sezono v zasedbi Lakersov sploh ne pozna, saj so košarkarji kluba iz mesta angelov imenitno začeli novo tekmovalno obdobje. Na devetih odigranih tekmah so dosegli kar sedem zmag in na zahodni konferenci zaostajajo le za Oklahomo City Thunder. Slovenski as Luka Dončić je do zdaj zaigral na petih tekmah in bil na vseh gonilna sila Jezernikov, v povprečju dosega kar 40 točk, 11 skokov in 9,2 asistence na tekmo.

