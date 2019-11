[video: 60834 / ]

... leta 1991 je Magic Johnson, eden najboljših košarkarjev v ligi NBA, razkril, da je okužen z virusom HIV in s tem oznanil tudi svojo športno upokojitev.

Johnson, je sprva zatrjeval, da ne ve, kako se je okužil, pozneje pa le priznal, da je nevarni virus dobil s spolnimi odnosi. Pozneje so se celo pojavile govorice, da je homoseksualec ali biseksualec, a je to vztrajno zanikal. Johnsonova okužba je bila ena najodmevnejših novic v ZDA, imel pa je tudi veliko podporo takratnega predsednika Georgea Busha starejšega, ki je menil, da je Magic športni junak.

V sezoni 1992/93 je napovedal svojo vrnitev pod koše, a je to pozneje preklical, saj so bili nekateri košarkarji proti temu. Bali so se namreč, da bi se lahko na igrišču okužili. V sezoni 1995/96 se je Johnson v starosti šestintridesetih let ponovno poskušal vrniti v ligo NBA kot košarkar. Dosegal je povprečno 14,6 točke, 6,9 podaje in 5,7 skoka na tekmo. Istega leta se je potem dokončno upokojil.

Zgodilo se je še:

Leta 1986 je nogometni trener Alex Ferguson prevzel vodenje Manchestra Uniteda, s katerim je osvojil veliko uspehov, med drugim tudi dva naslova v ligi prvakov.

Leta 1992 je Slovenija odigrala drugo tekmo v svoji zgodovini in na prijateljski tekmi v Larnaci na Cipru remizirala proti domači ekipi z 1:1. Pred 500 gledalci je gol za Slovenijo zabil Vlado Miloševič v 55. minuti. Na tej tekmi je prvič za Slovenijo zaigral najboljši strelec v njeni zgodovini Zlatko Zahovič (80 tekem/ 35 golov). Debitirali so tudi Gregor Židan, Djoni Novak, Darko Milanič, Aleš Križan in Matjaž Kek, ki je takrat prvič in zadnjič oblekel slovenski dres.

Leta 1993 dirkač formule 1 Ayrton Senna v Adeleidi dobil zadnjo dirko v karieri. Tistega leta je svetovni prvak postal Alain Prost. Leto pozneje se je Senna na dirkališču v Imoli smrtno ponesrečil.

Leta 2004 je Olimpija premagala Maribor za Bežigradom pred 4000 navijači v zadnjem večnem derbiju – pozneje so zmaji zavoljo finančnih dolgov propadli – z 1:0. Strelec odločilnega gola je bil bosanski napadalec Nedim Jusufbegović v 71. minuti.

Leta 2016 je Lionel Messi dosegel že svoj 500. gol v dresu blaugran. Argentinec se je vpisal med strelce ob prvenstveni zmagi Barcelone v gosteh pri Sevilli (2:1). Po uradni statistiki je 29-letni argentinski virtuoz od leta 2005 dosegel 469. gol na uradnih tekmovanjih, 31 pa jih je zabil še na prijateljskih tekmah.

Rodili so se:

1944 – nekdanji italijanski nogometaš Luigi Riva

1957 – nekdanji dirkač formule 1 Jonathan Palmer

1965 - nekdanji slovenski hokejist Bojan Zajc

1970 – nekdanji švicarski teniški igralec Marc Rosset

1972 – nekdanji angleški nogometaš Marcus Stewart

1976 – nekdanji avstralski teniški igralec Mark Philippoussis

1978 – nekdanji angleški nogometaš Rio Ferdinand