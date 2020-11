Po dramatičnem dnevu Roglič še drugič postal junak Vuelte!

Podrobneje, 17. etapa

CILJ - Primož Roglič (Jumbo-Visma) je še drugič zapored osvojil Vuelto. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) mu je v pravi drami vzel 21 sekund, a k sreči ni nadoknadil 45 sekund. V nedeljo je sicer na sporedu še zaključna etapa, ki pa je znana kot parada šampionov.

Skupni vrstni red:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 69;17:59

2. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) + 0:24

3. Hugh Carthy (VBr/EF Pro Cycling) 0:47

4. Daniel Martin (Irs/Israel Start-Up Nation) 2:43

5. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:36

6. Wout Poels (Niz/Bahrain-McLaren) 7:16

7. David de la Cruz (Špa/UAE Team Emirates) 7:35

8. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 7:45

9. Felix Grossschartner (Avt/Bora-Hansgrohe) 8:15

10. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 9:34

...

Rezultati 17. etape

Rezultati 17. etape (Sequeros - Alto de la Covatilla, 178,2 km):

1. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 4:54:32

2. Gino Mäder (Švi/NTT Pro Cycling) + 0:28

3. Ion Izagirre (Špa/Astana) 1:05

4. David de la Cruz (Špa/UAE Team Emirates) isti čas

5. Mark Donovan (VBr/Sunweb) 1:53

6. Michael Storer (Avs/Sunweb) isti čas

7. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 2:23

8. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 2:35

9. Hugh Carthy (VBr/EF Pro Cycling) 2:50

10. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:56

...

Cilj - Zmagovalec dneva je postal David Gaudu (Groupama-FDJ). V ozadju še poteka boj Rogliča in Carapaza za skupno zmago. Rogliču, ki ima težave, se je odpeljal tudi Carthy.

700 metrov do cilja - Še vedno je v skupnem seštevku razlika med Primožem Rogličem in Richardom Carapazom 23 sekund.

1,4 km do cilja - Richard Carapaz divja proti cilju. Primož Roglič zaostaja 22 sekund za njim. 23 sekund ju torej še loči.

2,2 km do cilja - Richard Carapaz je skočil. Primož Roglič lovi priključek. Ekvadorec si je prikolesaril nekaj deset metrov prednosti.

🏁 - 1km | Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta20



🇪🇨 @RichardCarapazM rueda con unos 20 segundos sobre Roglic

🇬🇧 Carapaz has now 20 seconds over @rogla 🔥



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/Gov65WUqk4 — La Vuelta (@lavuelta) November 7, 2020

3,4 km do cilja - Skočila sta Hugh Carthy (EF Pro Cycling) in Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Primož Roglič se jima je priključil, čeprav je sprva nekoliko zaostal.

3,8 km do cilja - Kdo drug kot Sepp Kuss zdaj narekuje tempo v skupini favoritov. Primož Roglič se ga drži kot klop. George Bennett je med tem odpadel.

4,2 km do cilja - David Gaudu (Groupama-FDJ) je kot blisk švignil mimo treh vodilnih kolesarjev in se pelje proti morebitni etapni zmagi.

5,8 km do cilja - Ion Izagirre (Astana) je spet skočil in se oddaljuje Ginu Mäderju (NTT Pro Cycling. V skupini Primoža Rogliča le še približno 20 kolesarjev. Ob sebi ima še vedno Georga Bennetta in Seppa Kussa.

6,1 km do cilja - V skupini Primoža Rogliča za zdaj še brez napadov.

6,7 km do cilja - V boju za etapno zmago sta zdaj povsem ospredju Gino Mäder (NTT Pro Cycling) in Ion Izagirre (Astana), potem ko je slednji skušal s skokom.

8 km do cilja - Primož Roglič, ki na zadnjem vzponu kolesari z zanj značilnim ostrim in osredotočenim pogledom, ima ob sebi še dva pomočnika (George Bennett in Sepp Kuss), jasno pa je, da mu bo najdlje ob strani stal Kuss. Na napade Richarda Carapaza, Hugha Carthyja, Dana Martina in Enrica Masa še čakamo.

Videti je, da imamo dirko v dirki. V boju za etapno zmago so za zdaj varni Gino Mäder (NTT Pro Cycling), Mark Donovan (Sunweb) in Ion Izagirre (Astana), ki imajo 3:42 prednosti.

15 km do cilja - Finale današnjega dne predstavlja Alto de La Covatilla (1.965 m.n.v., 11,4 km, 7,1 %). Najtežji del je na sredini vzpona.

Foto: A. S. O.

18 km do cilja - Marc Soler (Movistar) se je priključil ubežnikom, ki imajo 2:20 prednosti.

23 km do cilja - Roglič nikoli, Carapaz enkrat

Med petimi najboljšimi v skupnem seštevku, so zadnji vzpon La Covatilla (1.965 m.n.v., 11,4 km, 7,1 %) prekolesarili le trije kolesarji. Dan Martin (Israel Start up Nation) je leta 2011 celo zmagal, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je bila leta 2018 17. in za zmagovalcem Simonom Yatesom zaostal 40 sekund, Enric Mas (Movistar) je isto leto izgubil še tri sekunde več, nikdar pa se z njim še nista spoprijela v rdeče oblečeni Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Hugh Carthy (EF Pro Cyclilng).

🏁Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta20



⛰️Paso por el Alto de la Garganta (2ª categoría)



🚴‍♂️🚴‍♂️ @solermarc93 e @ImanolErviti coronan a unos veinte segundos de cabeza de carrera @loterias_es



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/a0Ls4S5VyF — La Vuelta (@lavuelta) November 7, 2020

31 km do cilja - Iz skupine Primoža Rogliča je odskočil Marc Soler (Movistar). Njegov zaostanek v skupnem seštevku znaša skoraj 21 minut. Zagotovo je to del taktičnega načrta Movistarja, ki bo v nadaljevanju poizkušal z novimi skoki iz glavnine. Roglič bo moral paziti na Enrica Masa, ki zaostaja 3:29. Verjetno pričakujemo njegov skok še pred začetkom zadnjega vzpona na Alto de La Covatilla.

Zdaj so na čelu glavnine spet kolesarji Jumbo-Visme. Kolesarjem nagaja neprijetno jesensko vreme. Na poti so že imeli dež, zdaj je megleno, medtem ko je temperatura ozračja 10 stopinj. Ubežniki imajo 1:30 prednosti.

35 km do cilja - Pred kolesarji je predzadnji gorski cilj današnjega dne. Alto de la Garganta (1.320 m.n.v., 12 km, 4,8 %) bo uvertura pred razburljivim zaključkom na Alto de La Covatilla. Ekipa Movistarja še vedno narekuje hiter tempo v skupini Primoža Rogliča. Prednost ubežnikov je posledično skopnela na 20 sekund.

🏁 -35 km | Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta20



🇪🇸 Sigue trabajando @Movistar_Team en las primeras rampas del Alto de La Garganta

🇬🇧 The GC goup tackles the penultimate climb of the day led by Movistar



👉https://t.co/zqaO4BeuEa pic.twitter.com/W6Te0ijXGw — La Vuelta (@lavuelta) November 7, 2020

39 km do cilja – Carapaz bo poizkušal do konca

"Zadovoljen sem, kar smo naredili na Vuelti. Veliko stvari se lahko zgodi danes. Etapa je zelo težka. Utrujenost, ki se je nabrala v treh tednih, lahko igra veliko vlogo. A ne bomo nehali poizkušati," je pred začetkom etape dejal Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ki je imel v današnji etapi težave. Ko je ekipa Movistarja navila tempo, se je glavnina razbila v dva dela in se je znašel v ozadju. Potreboval je pomoč moštvenih kolegov, da so ga pripeljali nazaj v družbo Primoža Rogliča (Jumbo-Visma).

43 km do cilja - Gorski cilj III. kategorije - Alto de Penacaballera

1. Rui Costa (UAE Team Emirates) 3 točke

2. Bruno Armirail (Groupama-FDJ) 2

3. David de la Cruz (UAE Team Emirates) 1

V ubežni skupini je ostalo še 22 kolesarjev, njihova prednost pred glavnino se je znižala na 2:38.

50 km do cilja - Alto de Penacaballera (895 m.n.v., 4,6 km, 5,3 %) je klanec III. kategorije, s katerim se kolesarji pravkar spopadajo. Nato sledita še zaključna. Prednost ubežnikov je tri minute.

58 km do cilja - Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je imel težave

Zaostal je za glavnino, potem ko je ekipa Movistarja navila tempo. Zaostal je tudi Daniel Martin (Israel Start-Up Nation). Glavnina se je takrat razbila na dva dela in s pomočjo moštvenih kolegov sta se lahko vrnila nazaj v družbo Primoža Rogliča in preostalih kandidatov za zmago.

🏁 -59 km | Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta20



🔥 Corte en el pelotón con el ritmo de @Movistar_Team / Splits in the bunch! 💨



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/u7Pf48KH6Z — La Vuelta (@lavuelta) November 7, 2020

60 km do cilja - Na čelo glavnine so se postavili kolesarji Movistarja, ki imajo v Enricu Masu najvišje uvrščenega kolesarja. Jasno je, da bodo morale ekipe začeti taktizirati, če bodo želeli ogroziti vodilnega Primoža Rogliča, ki se za zdaj odlično drži v spremstvu moštvenih kolegov pri Jumbo-Vismi. Ubežniki imajo 3:28 prednosti. Povprečna hitrost po dobrih 100 kilometrih kolesarjenja je 39 km/h.

🏁 -61 km | Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta20



🇪🇸 El equipo @Movistar_Team empieza a trabajar en cabeza de pelotón

🇬🇧 And the Movistar riders appear again!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/GRqJotNMtJ — La Vuelta (@lavuelta) November 7, 2020

64 km do cilja - Roglič bo poizkušal zmagati tudi danes

"Vreme je, kot je. Za vse je enako. Lahko bi bilo slabše. Naša ekipa mora narediti dobro delo. Zadnjega vzpona ne poznam, kakor nisem že marsikaterega na letošnji Vuelti. Na koncu ni pomembno, kakšen je, če imaš prave noge. Upam, da jih bom imel. Zadnji dan je, zadnja možnost. Jasno, rad bi zmagal tudi danes, vendar bomo videli, kako bo na koncu. V vsaki etapi, v kateri sem imel močne noge, sem poizkušal," je pred etapo dejal Primož Roglič, nosilec rdeče majice, ki se mu nasmiha druga skupna zmaga na Vuelti.

75 km do cilja - gorski cilj III. kategorije Alto de Cristobal

1. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) 3 točke

2. Bruno Armirail (Groupama-FDJ) 2

3. Rui Costa (UAE Team Emirates) 1

78 km do cilja - Kolesarji se že vzpenjajo na tretji gorski cilj, ki sliši na ime Alto de Cristobal (885 m.n.v., 6,2 km, 4,7 %). Ekipa Jumbo-Visme nadzira potek dirke. Zdaj glavnina za ubežniki zaostaja 3:11.

89 km do cilja - Gorski cilj III. kategorije Alto de San Miguel de Valero

1. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) 3 točke

2. Bruno Armirail (Groupama-FDJ) 2

3. Michael Schwarzmann (Bora-Hansgrohe) 1

🏁Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta20



⛰️Paso por el Alto de San Miguel Valero (3ª Cat)

1. @IvOliveira96 (UAE Team Emirates), 3 pts

2. @BrunoArmirail (Groupama-FDJ), 2 pts

3. Michael Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), 1 pt@loterias_es



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/OqDjbPMGIX — La Vuelta (@lavuelta) November 7, 2020

95 km do cilja - Kolesarji so začeli z drugim gorskim ciljem na Alto de San Miguel de Valero (925 m.n.v., 12 km, 3,4 %). Glavnina, ki ji poveljuje zasedba Jumbo-Visme, je nekoliko zmanjšala zaostanek - ta znaša 3:30.

106 km do cilja - Ubežniki so si prikolesarili štiri minute naskoka. Kmalu bodo pričeli z vzponom na drugi gorski cilj Alto de San Miguel de Valero, a bo ta le III. kategorije. Takšnega predznaka sta nato tudi naslednja dva od skupno šestih današnjih gorskih ciljev.

129 km do cilja - Gorski cilj I. kategorije - Puerto El Portillo de Las Batuecas

1. Guillaume Martin (Cofidis) 10 točk

2. Rui Costa (UAE Team Emirates) 6

3. Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) 4

4. David de la Cruz (UAE Team Emirates) 2

5. Omar Fraile (Astana) 1

Prednost ubežnikov je 3:50, kolesarji pa se z gorskega cilja spuščajo po mokrem cestišču.

The Break continues to power away from the Peloton, gaining a further 1'41" on the climb to Alto Portillo de las Batuecas, bringing the gap to 3'50" at the summit.#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/8bfYWlvtAZ — letourdata (@letourdata) November 7, 2020

138 km do cilja - Kolesarji so že na poti do vrha prvega gorskega cilja. Težave pa lahko prinese spust, saj kolesarjem nagajata dež in mokro cestišče. Prednost ubežnikov zdaj znaša 2:17.

144 km do cilja - 23 kolesarjev ima 1:35 prednosti pred osrednjo skupino s Primožem Rogličem na čelu. V skupnem seštevku je slovenskemu kolesarju najbližje David de la Cruz (UAE Emirates), ki zaostaja 9:29. Povprečna hitrost znaša 47,7 km/h, temperatura ozračja je 13 stopinj.

153 km do cilja - "Imamo močno ekipo. Od začetka moramo biti pripravljeni. Že prvi gorski cilj je težak, zadnji prav tako. Sam moram biti pripravljen in Primož tudi," je Sepp Kuss, moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, dejal pred etapo.

158 km do cilja - Ne mine dneva, ko se v beg ne poda Guillaume Martin (Cofidis), ki bo dočakal konec dirke v pikčasti majici najboljšega na gorskih ciljih. Približno 20 kolesarjev se je uspelo odlepiti od glavnine. Med njimi tudi Rui Costa (UAE Team Emirates), Nelson Oliveira (Movistar), in Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), ki je bil včeraj ujet 3 kilometre pred ciljem.

Jumbo-Visma: Hofstede

Deceuninck-Quick Step : Cavagna

UAE Team Emirates: De la Cruz, I. Oliveira

Trek-Segafredo: Lopez

Sunweb: Donovan

Astana: Fraile

Bora-Hansgrohe: Ackermann, Schwarzmann

Mitchelton-Scott: Schultz, Smith

Groupama-FDJ: Armirail, Gaudu

Lotto Soudal: Dewulf, Van der Sande

Cofidis: Herrada, Martin

NTT: De BodMovistar: Arcas, Erviti, Oliveira

Caja Rural: Bagües

Burgos-BH: Molenaar

🏁 Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta20



💥Un inicio muy batallado, como era de esperar / Hard battle for the break as expected! 🚴🚴



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/NmnqYTtd80 — La Vuelta (@lavuelta) November 7, 2020

169 km do cilja - Kolesarji v začetnih kilometrih težko pridejo do bega, saj je cesta vseskozi nekoliko navzdol. Zato pa bo drugače, ko bo po 40 kilometrih vožnje prišel na vrsto Alto Portilo de las Batuecas (1.240 m.n.v., 10,1 km vzpona pri 6,5 % povprečnega naklona).

Foto: A.S.O.

174 km do cilja - Kolesarji bodo morali opraviti s šestimi kategoriziranimi klanci, najtežji pa bo prav ob koncu dneva, ki je ekstra kategorije - Alto de la Covatilla (1.965 m.n.v., 11,4 km, 7,1 %).

1⃣7⃣8⃣km

6⃣ categorised climbs

4⃣1⃣0⃣0⃣m vertical gain



Have a look at the final test for the climbers and GC contenders#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/boUyRvTRIY — letourdata (@letourdata) November 7, 2020

12.10 – Čas je za zadnjo resno etapo na Dirki po Španiji, v kateri bomo spremljali razburljiv boj za skupno zmago. V nedeljo je le še ravninska etapa s ciljem v Madridu, kjer bodo okronali novega, kot kaže starega kralja. Primož Roglič ima namreč 45 sekund prednosti v skupnem seštevku pred Richardom Carapazom, tretji Hugh Carthy pa zaostaja 53 sekund.