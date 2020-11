Za Rogliča zlata vredna ameriška pomoč s slovenskim pridihom

V svetu kolesarstva so v središču pozornosti le tisti, ki osvajajo etape in na koncu tudi dirke. A se prav vsi zavedajo, da brez pravih pomočnikov njihovega uspeha ne bi bilo. Prav zato jih kapetani ob velikih zmagah vselej izpostavljajo. V ekipi Primoža Rogliča je kristalno jasno, da je to nepogrešljiv pomočnik Američan Sepp Kuss, ki je povezan celo s Slovenijo.

"To je življenje. Sepp ve in ni težko. Primož je kapetan in vsi mu morajo pomagati. Ostal je z njim. Lahko bi šel s Carthyjem. To ni bilo njegovo delo. To je življenje," je trener pri Jumbo-Vismi Grischa Nirmann govoril po 12. etapi Vuelte, kjer je bilo videti, da bi lahko ameriški kolesar Sepp Kuss postal junak dneva, a je stal do konca ob strani Primožu Rogliču, ki je imel ob zaključnem vzponu na Alto de L'Angliru vidne težave.

Prav to je naloga pomočnikov in tega se dobro zavedajo, saj so za to tudi plačani. Spomnimo se, kako je lani prav na Vuelti Američan v 15. etapi odskočil in se odpeljal k največjemu uspehu naproti, na koncu pa je bilo videti, kot da bi se Rogliču, ki se je boril za skupno zmago, opravičeval, ker ni stal ob njem.

Navduševal z gorskim kolesom

Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport Hude krvi ni bilo, saj so pri Jumbo-Vismi takrat vse nadzorovali, zato pa je Kuss pokazal, da ima v sebi nekaj več. Da se na klancih dobro znajde, smo se lahko prepričali tudi v letošnjem letu, ko je na vseh težkih preizkušnjah na dirki Tour de France prav on kot zadnji pomagal Rogliču. Nič drugače ni na Vuelti, skupaj pa sta kolesarila tudi na lanskem Giru.

Da je na vzponih povsem domač, je prav tako pokazal na kriteriju Dauphine, ko je ob padcu Rogliča dobil proste roke in osvojil zadnjo etapo. Nič pretresljivega, bi lahko rekli. Kot mladenič je namreč odraščal v Durango Coloradu, kjer je s prijatelji velikokrat sedel na gorskem kolesu in se podil po okoliških hribih. Zato je tudi tako dober, ko se cesta postavi pokonci.

Hitro je napredoval in šele leta 2015 začel dirkati s cestnim kolesom, potem ko je pred tem leta 2014 še zmagal na dveh preizkušnjah z gorskim kolesom, ki sta bili pod okriljem univerzitetnega programa. Prav ste prebrali, pred petimi leti je resneje presedlal na cestno kolo.

Ko je bil mlad, je obiskal Slovenijo

Leta 2016 so ga pod svoje okrilje vzeli pri ameriški kontinentalni ekipi Rally Cycling, dve leti pozneje pa je že bil del zasedbe nizozemske Jumbo-Visme. Zaradi zagnanega dela in dobrih predstav je kmalu postal nepogrešljiv mož ob Primožu Rogliču, s katerim sta v zadnjih dveh letih kolesarila skupaj na vseh tritedenskih dirkah.

Povrhu vsega se pri obeh pretaka slovenska kri, saj je tudi Kuss povezan z našo majhno državo. "Da, v meni je res malo slovenske krvi. Pradedek in prababica sta se priselila v Leadville v Coloradu. V tistem času je bilo to veliko rudarsko mesto, zdaj pa je to majhno mestece, a še vedno ima slovensko in italijansko sosesko. Slovenija je lepa dežela. Ko smo bili mlajši, smo jo obiskali. Povzpeli smo se na Triglav in res je lepo," je na letošnjem Touru povedal v mikrofon slovenske nacionalne televizije.

Ob spremljanju njegovih predstav na izjemno težkih klancih, kjer je videti povsem svež, so se številni spraševali, mar ni čas, da bi tudi sam postal kapetan in se boril za zmago na eni izmed treh največjih dirk na svetu. A se 26-letni Američan zaveda, da ni vse z rožicami postlano, ko se podaš na takšno pot.

Nima še miselnosti za kapetana na Grand Touru

Ob sebi ima Primoža Rogliča in jasno mu je, kaj vse morajo kapetani žrtvovati na poti do uspeha na tritedenski pentlji. Foto: Luis Angel Gomez ©PHOTOGOMEZSPORT2020 "Sicer je lepo meriti visoko, vendar v tem trenutku nimam miselnosti, da bi bil konkurent za zmago na Grand Touru. Sem odporen, delam trdo, vendar je veliko žrtvovanja, da si kot kapetan vsak dan povsem osredotočen. Vse skupaj vzame veliko dodatne energije, česar morda ne vidijo vsi," trdno na tleh razmišlja Kuss, ki je študiral angleško literaturo na Univerzi v Koloradu in študij zaključil kot specializant v oglaševanju.

Dobro se zaveda, kaj je njegovo trenutno poslanstvo. Prav tako dobro ve, da bi lahko po lanski Vuelti prišel še do kakšne etapne zmage na Touru ali letošnji Dirki po Španiji, a je osredotočen na delo, ki so mu ga šefi dodelili. In to je pomoč slovenskemu šampionu, ki se spogleduje z drugo skupno zmago na španski tritedenski kolesarski pentlji.

Zlata vreden pomočnik

Foto: PHOTOGOMEZSPORT2020 "Prioriteta je Primož. Kot pomočnik moraš vse odpeljati popolno, da bo zmagal," je Sepp osredotočen in na vprašanje, ali je slovenski kolesar po Touru, kjer se mu ni izšlo po željah, kaj drugačen, pristavil: "Isti je. Seveda je bil po Touru razočaran. Hitro je šel naprej. Vedno ima veliko sliko v glavi. Ambiciozen je."

Prav od Primoža se je lahko v zadnjih dveh letih veliko naučil, saj je Kisovčan tisti, ki si pri Jumbo-Vismi, pa čeprav sta v ekipi še Tom Dumoulin in Steven Kruijswijk, postavlja najvišje cilje. Zato dobro ve, koliko odrekanja je kot kapetan potrebnega, da prideš do češnje na torti, ki na koncu Grand Toura pripada le enemu kolesarju. Prav tako se zaveda, da za tritedenske dirke ni dovolj le, da si odličen v klanec, saj moraš dobro voziti tudi kronometer, ki največkrat na koncu odloči zmagovalca. Tako kot je letos na Touru, kot bo morda na letošnji Vuelti in kakor je na lanski izvedbi španske kraljeve dirke.

Do takrat pa ga bomo na tritedenskih dirkah spremljali kot nepogrešljivega in zlata vrednega pomočnika Primoža Rogliča.