Zmaga bojevitemu Belgijcu, Roglič varno v rdečem

Zadnji kilometer 14. etape:

Etapa 14 - Stage 14 | #LaVuelta20 🇪🇸 Vive el último kilómetro de la segunda victoria de @Tim_Wellens gracias a @CarrefourES 🇬🇧 Live the last km. of Tim Wellens's second stage victory thanks to @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/ubFxbNGbHm

Dirka po Španiji, potek 14. etape:

Cilj: Tim Wellensk je v ciljnem šprintu zdržal pred Michaelom Woodsom in prišel do druge etapne zmage na letošnji Vuelti! Primož Roglič je v cilj prišel v skupini favoritov, 3:45 za zmagovalcem. Razlik pri vrhu skupnega seštevka danes ni.

1 km do cilja: spredaj je zdaj šesterica, odpadel je Francoz Perrichon, glavnina pa je še malo popustila in je zdaj 4:40 za vodilnimi.

10 km do cilja: Štybar in Soler sta pobegnila preostalim štirim ubežnikom, kmalu se jima je pridružil še Tim Wellens, vodilni trio ima dobrih deset sekund prednosti pred zasledovalci in 3:45 pred glavnino.

19 km do cilja: ubežniki so spet nekoliko povečali prednost, zdaj so dobri dve minuti pred glavnino, morda pa jim vendarle uspe v cilj prikolesariti z manjšo prednostjo.

25 km do cilja: kolesarji se vzpenjajo na Alto de Abelaira (III. kat.), zadnji klanec dneva, vodilna sedmerica drži 1:37 prednosti pred Rogličem, Carapazom in preostalimi favoriti Vuelte 2020.

30 km do cilja: prednost ubežnikov je močno padla, v tem trenutku nič ne kaže, da bi jim danes uspelo zdržati do cilja. Pred glavnino ima vodilna sedmerica le še 2:15 naskoka.

50 km do cilja: ubežna sedmerica ima še 3:58 prednosti pred glavnino.

60 km do cilja: na drugi kategoriziran vrh dneva (Alto de Guitara. III. kat.) (km 142.8) je prvi prikolesaril Tim Wellens (Lotto Soudal) in osvojil tri točke, dve je ujel Pierre Luc Périchon (Cofidis), eno pa Michael Woods (EF Pro Cycling).

87 km do cilja: kolesarji so opravili s prvim kategoriziranim vzponom dneva, na Alto de Escarion (III. kat.) je tri točke osvojil Pierre Luc Périchon (Cofidis), dve Tim Wellens (Lotto Soudal) in eno Michael Woods (EF Pro Cycling). Ubežniki imajo 4:56 prednosti pred glavnino, zaradi izčrpanosti pa je odstopil Martin Salmon (Sunweb).

110 km do cilja: v drugi uri etape so vodilni prevozili 44,1 km, pred glavnino vzdržujejo 5:28 prednosti.

125 km do cilja: prednost ubežnikov je narasla na pet minut, eden med njimi, Belgijec Tim Wellens, pa je pred etapo povedal, da kje danes idealen dan za uspešen pobeg: "Danes, jutri in pojutrišnjem so lepe priložnosti za uspešen pobeg. Danes bo vsak želel biti v ubežni skupini, tudi jaz, saj mi zaključek etape zelo ustreza. Zelo je namreč podoben tistemu v peti etapi, ko sem zmagal."

Kolesarji danes vozijo v mrazu, pri le osmih stopinjah Celzija.

After a huge fight with many riders tyring to be part of the Break, a reduced 7-man Break has at last escaped. They covered the first 70km at 46.2 km/h.#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/Ujy9gFYGuP — letourdata (@letourdata) November 4, 2020

135 km do cilja: po nervoznem začetku etape so se stvari vendarle umirile, glavnina je popustila, prednost ubežne sedmerice pa je narasla na 3 minute in 20 sekund. Roglič vozi na varnemv glavnini, v družbi kolegov iz Jumbo-Visme.

140 km do cilja: očitno so se kolesarji sprijaznili z ubežno skupino. To sestavljajo Zdenek Štybar (Deceuninck-Quick Step), Thymen Arensman (Sunweb), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Michael Woods (EF Pro Cycling), Tim Wellens (Lotto Soudal), Pierre Luc Périchon (Cofidis) in Marc Soler (Movistar), trenutno pa imajo minuto in 30 sekund prednosti pred glavnino.

Španec Soler je med ubežniki najvišje uvrtščen v skupnem seštevku, z več kot 18 minutami zaostanka za Rogličem zaseda 18. mesto.

146 km do cilja: Carlos Barbero (NTT) je odpadel iz vodilne skupine, tudi Hofsted in Izagirre sta obupala, v ospredju ostaja sedmerica kolesarjev s 50 sekundami prednosti pred glavnino.

148 km do cilja: vodilni peterici so se pridružili še Thymen Arensman (Sunweb), Brent Van Moer (Lotto Soudal) in Carlos Barbero (NTT), v lov za njo sta se iz glavnine podala še Lennard Hofsted (Jumbo-Visma) in Ion Izagirre (Astana). Glavnina zdaj kolesari 40 sekund za vodilnimi.

150 km do cilja: vodilni so v prvi uri etape prevozili 49,1 km, pa še vedno ni jasno, če jim bo beg sploh uspel. Glavnina, iz katere ves čas skačejo kolesarji, ki bi se radi pridružili ubežni skupini, namreč še ni popustila, zaostaja še vedno samo 26 sekund.

155 km do cilja: Guillaume Martin je spet v glavnini, v lov za vodilno peterico sta se podala še Reinard Janse Van Rensburg (NTT) in Willie Smit (Burgos-BH), a tudi njima ni uspelo pobegniti glavnini, na čelu katere kolesarijo Rogličevi kolegi iz Jumbo-Visme. Vodilna peterica ima 35 sekund prednosti.

160 km do cilja: tudi drugi poskus pobega se je končal, tretji napad dneva pa so pripravili Zdenek Štybar (Deceuninck-Quick Step), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Michael Woods (EF Pro Cycling), Tim Wellens (Lotto Soudal) in Marc Soler (Movistar), ki jih lovi še Guillaume Martin (Cofidis). Glavnini so pobegnili za 30 sekund.

"Današnja etapa je čisto nepomembna v rezultatskem smislu," je v pogovoru za STA povedal nekdanji kolesar Martin Hvastija. Prepričan je, da za Rogliča do nedeljskega cilja Vuelte v Madridu ni večjih nevarnosti, da bi izgubil rdečo majico, le njegova ekipa Jumbo-Visma bo morala budno paziti na Kisovčanove tekmece. Današnjo in jutrišnjo etapo utegneta zaznamovati uspešna pobega, še meni Hvastija: "Četrtkova etapa sicer v zaključku poteka na kratek klanec, na katerem bi lahko Primož kaj dodal, ampak mislim, da bo tudi tam beg prišel do cilja, saj ekipa ne bo želela trošiti moči,"

173 km do cilja: v ospredju zdaj kolesari skupina 26 kolesarjev, pred glavnino pa ima le 14 sekund prednosti.

179 km do cilja: zdaj bežijo Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Tim Wellens (Lotto Soudal), Guillaume Martin (Cofidis), Marc Soler, Carlos Verona (Movistar), Ian Garrison (Deceuninck-Quick Step), Jasha Sütterlin (Sunweb) in Dorian Godon (AG2R La Mondiale). Lovi jih še šesterica, ki zaostaja pet sekund, pred glavnino pa imajo vodilni 33 sekund naskoka.

190 km do cilja: prvi pobeg dneva se je hitro končal, osmerico je glavnina ujela. Današnjo etapo je sicer začelo 151 kolesarjev.

200 km do cilja: takoj po štartu so se začeli napadi, do manjše prednosti se je uspelo prebiti skupini osmih kolesarjev. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Martin Salmon (Sunweb), Gorka Izagirre (Astana), Michael Schwarzmann (Bora-Hansgrohe), Nans Peters (AG2R La Mondiale), Stan Dewulf (Lotto Soudal) in Gino Mäder (NTT Pro Cycling) vozijo 16 sekund pred glavnino.

To danes čaka kolesarje:

2⃣0⃣5⃣ km

3⃣ Cat 3 climbs 🚵🚵🚵

2⃣3⃣km from the top of the last climb to the finish



Check out today's stage profile#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/wMXfR1api8 — letourdata (@letourdata) November 4, 2020

Štart: od 12. uri so kolesarji prevozili "kilometer nič" in začeli 14. etapo letošnje Vuelte. Rdeči Primož Roglič (Jumbo-Visma) brani 39 sekund prednosti pred Ekvadorcem Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers) in 47 pred Britancem Hughom Cartyjem (EF Pro Cycling) v skupni razvrstitvi.

Takole se je karavana podala na nevtrealno vožnjo, nekaj minut kasneje pa že pričela dirkati tudi zares: