Rogličev krik veselja povedal vse

Pogled na lestvico najboljših je po torkovem dnevu povsem drugačen, kot je bil v nedeljo, ko je Primož Roglič izgubil rdečo majico in jo moral predati Richardu Carapazu. Dan premora mu je del, potem ko je bilo videti, da na nedeljskem peklenskem zaključnem vzponu na Alto de L'Angliru trpi.

Prav zaradi dejstva, da sta se mu takrat odpeljala tako Hugh Carthy, ki je na koncu osvojil etapo, kakor tudi Carapaz, je bilo nekaj dvomov glede zaključka torkovega kronometra. Tega je namreč predstavljal Mirador de Ezaro - klanec dolg 1,8 kilometra s 14,8-odstotnim naklonom.

Hugh Carthy started strongest in the first segment, but @rogla had the power on the climb to take both the stage win and the red jersey. 💥#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/EMK7RfGoX4