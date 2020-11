Roglič po prestanem peklu ni izgubil smisla za humor

"Nisem imel najboljšega dne, ampak je na koncu ok. Vesel sem. Nadaljujemo s kronometrom. Težak bo. Dal bom vse od sebe in bomo nato po torku videli, kako vse skupaj stoji," je po brutalni 12. etapi na Vuelti z zaključnim mitskim vzponom na Alto de L'Angliru dejal slovenski kolesar Primož Roglič, ki se je po težkem dnevu znal tudi pošaliti. Rdečo majico je moral predati Richardu Carapazu, a ga bo lahko spet slekel v torek na posamični vožnji. Zmagovalcu dneva Hughu Carthyju so se sanje uresničile.

Da bo 12. etapa kljub 109,4 kilometra dolgi trasi peklenska, so kolesarji vedeli že pred začetkom. Zaključni vzpon Alto de L'Angliru, ki spada med najtežje v svetovni seriji, je z odprtimi rokami pričakal glavne akterje na dveh kolesih, ki se borijo za skupno zmago na Vuelti.

Sprva je ekipa Movistarja na predzadnjem vzponu na Alto del Cordal dodobra navila tempo in glavnina je začela razpadati kot po tekočem traku.

"Sepp je moral pomagati meni, sicer bi šel lahko na zmago"

Ko je pisalo do cilja 12,4 kilometra, so kolesarji vstopili v pekel, ki ga je pričaral Alto de L'Angliru. Na nekaterih odsekih je bil naklon kar 25-, v povprečju pa 9,9-odstoten. Ubežniki so bili takrat ujeti in začel se je boj za etapno zmago ter rdečo majico vodilnega.

Hugh Carthy je po veliki zmagi poudaril, da so se mu sanje uresničile. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

V njej je kolesaril Primož Roglič, ki je imel sprva ob sebi kar štiri pomočnike, medtem ko je njegov največji tekmec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) kmalu ostal povsem sam. 3,5 kilometra pred ciljem je skočil Enric Mas (Movistar), ki je na ta vzpon že enkrat dirkal v karieri. Za njim sta skočila še Aleksander Vlasov (Astana) in Hugh McCarthy (EF Pro Cycling), pri slovenskem kolesarju pa so se pokazali prvi zametki krize.

K sreči je imel ob sebi Seppa Kussa, ki je zlata vreden pomočnik. Videti je bilo, da bi lahko osvojil današnjo etapo, če bi dobil proste roke. A je nenehno stal ob Rogliču, ki je imel na brutalni strmini vse več težav. To je na koncu pošteno priznal tudi slovenski šampion: "Pomočniki so bili super močni. Sepp bi lahko šel na zmago, ampak je bilo sranje, ker je moral pomagati meni. Fantje so na visoki ravni. Nadaljevati moramo v tej smeri."

Napadu Carapaza ni mogel slediti, Carthy dočakal poseben dan v življenju

Richard Carapaz je pokazal močne noge, vendar se zaveda, da bo lahko v torek na kronometru rdečo majico spet izgubil. Razlika med njim in Rogličem znaša le deset sekund. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez Dva kilometra pred ciljem mu je pobegnil še Carapaz, za katerega je bilo prej videti, da ima prav tako težave. Ekvadorec si je hitro prikolesaril nekaj deset metrov prednosti.

Obrazi kolesarjev so dali jasno sliko, kaj preživljajo na izjemno zahtevnem vzponu. Ob koncu je uspel še en skok Carthyju. Britanec je navil obrate in se katapultiral do zmage, s katero se je v skupnem seštevku zavihtel na tretje mesto. "Sanje so se uresničile, da sem zmagal na profesionalni ravni. In to na Grand Touru, na mitskem vzponu. Ne more biti boljše. Težko bi opisal z besedami," je bil navdušen član EF Pro Cycling.

Pred kronometrom zaostanek desetih sekund

Ko je prečkal cilj, je bil pogled uperjen v boj med Carapazom in Rogličem ter kakšna bo razlika med njima. Pred začetkom etape sta bila poravnana, a je bila rdeča majica na plečih člana Jumbo-Visme, saj je imel boljše etapne uvrstitve – med drugim je dobil tri etape.

Kolesar Ineos Grenadiers je za zmagovalcem zaostal 16 sekund, na Rogličevo veselje pa ni dobil dodatnih bonifikacijskih sekund. Na koncu je razlika med njima znašala deset sekund, kar je pomenilo, da imamo novega, starega lastnika rdeče majice.

Sepp Kuss je zlati pomočnik Primoža Rogliča. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Roglič se je verjetno po etapi zahvalil Kussu, ki je bil v najtežjih trenutkih ob njem, sicer bi lahko izgubil še več sekund.

Rogla se je na koncu pošalil

Zdaj bo spet kolesaril v zeleni majici (najboljši po točkah), ki sicer tradicionalno na največjih dirkah pripadajo šprinterjem. In prav na ta račun se je po koncu etape pošalil: "Pretežak klanec za šprinterja je bil, a? Ne maram izgubiti. Rad bi zmagal, a nisem imel dobrega dneva. Na koncu sem izgubil nekaj sekund. Nisem imel najboljšega dneva, ampak je na koncu ok. Vesel sem. Nadaljujemo s kronometrom. Težak bo. Dal bom vse od sebe in bomo nato po torku videli, kako vse skupaj stoji."

Na zaključnem vzponu je trpel in izgubil bitko z Richardom Carapazom v boju za prvo mesto. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

Hkrati je tudi jasno, da bo Carapaz po dnevu počitka v torek na 33,7 kilometra dolgem kronometru štartal zadnji, pred njim pa bo nastopil Roglič.

Čeprav je Kisovčan izgubil vodilno mesto, ne bi smel imeti težav, da ga v torek ne bi pridobil nazaj, saj je med konkurenti za skupno zmago najboljši v posamični vožnji na čas. "Na kronometru je vse možno," poudarja.

Nato bo le še sobotna etapa tista, ki bi lahko pomešala štrene pri vrhu, saj ima predznak gorska. Sicer so pred tem še tri hribovite, a se nobena ne bo končala v klanec. Jasno pa je, da se nam obeta izjemno razburljiv zadnji teden na 75. Dirki po Španiji.