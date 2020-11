Roglič na brutalnem vzponu izgubil rdečo majico

Podrobneje, 12. etapa

CILJ - Hugh Carthy (EF Pro Cycling) je zmagovalec brutalne etape na Vuelti. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je na zaključnem vzponu pobegnil Primožu Rogliču (Jumbo-Visma) in mu slekel rdečo majico vodilnega. Slovenski kolesar se lahko zahvali moštvenemu kolegu Seppu Kussu, da ni izgubil še več sekund.

Rezultati 12. etape

RANK RIDER Ekipa Čas Zaostanek Bonifikacije 1 HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING 03H 08' 40'' - B : 10'' 2 ALEKSANDR VLASOV ASTANA PRO TEAM 03H 08' 56'' + 00H 00' 16'' B : 6'' 3 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 03H 08' 56'' + 00H 00' 16'' B : 4'' 4 RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS 03H 08' 56'' + 00H 00' 16'' - 5 PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 03H 09' 06'' + 00H 00' 26'' - 6 SEPP KUSS TEAM JUMBO - VISMA 03H 09' 06'' + 00H 00' 26'' - 7 DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION 03H 09' 06'' + 00H 00' 26'' -

Skupni vrstni red

Mesto Kolesar Ekipa Čas Zaostanek 1 RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS 48H 29' 27'' - 2 PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 48H 29' 37'' + 00H 00' 10'' 3 HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING 48H 29' 59'' + 00H 00' 32'' 4 DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION 48H 30' 02'' + 00H 00' 35'' 5 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 48H 31' 17'' + 00H 01' 50''

700 metrov do cilja - Videti je, da bo Hugh Carthy junak brutalne etape.

1,2 km do cilja - Hugh Carthy je odskočil. Trpi tudi Richard Carapaz, ki pa še ima nekaj prednosti pred Primožem Rogličem.

1,4 km do cilja - Richard Carapaz, Hugh Carthy in Enric Mas za zdaj v igri za etapno zmago. Primož Roglič je nekaj deset metrov zadaj.

🏁 -1,5km | Etapa 12 - Stage 12 | #LaVuelta20



🇪🇨 @RichardCarapazM alcanza cabeza de carrera con Hugh Carthy 🔥

🇬🇧 Carhty and Carapaz reach the head of the race 🔥



— La Vuelta (@lavuelta) November 1, 2020

1,8 km do cilja - Primož Roglič trpi. Tekmeci so mu pobegnili. Ob njem je Sepp Kuss. Richard Carapaz drvi proti rdeči majici.

2,1 km do cilja - Richard Carapaz je odskočil od Primoža Rogliča, ki ima težave.

2,4 km do cilja - Kolesarji so na delu, na katerem je naklon 23,5-odstoten. Enric Mas ima nekaj metrov prednosti, a ne prevelike pred šesterico. Primož Roglič je imel težave pri strmem delu.

3 km do cilja - Enric Mas je še naprej v vodstvu. Primož Roglič je v družbi Richarda Carapaz in gleda, kaj se dogaja. Ni sledil napadu Aleksandra Vlasova in Hugha Carthyja. Videti je, da Roglič trpi na strmem delu.

3,5 km do cilja - Enric Mas (Movistar) je skočil. V skupnem seštevku za Primožem Rogličem zaostaja 1:54. Ob njem je zdaj le še Sepp Kuss. Težave ima Dan Martin.

🏁 -2 km | Etapa 12 - Stage 12 | #LaVuelta20



🇪🇸 Sigue @EnricMasNicolau con unos metros sobre el grupo del líder 🔥

🇬🇧 Some seconds for Mas, with the leader's team just behind 🔥



— La Vuelta (@lavuelta) November 1, 2020

3,7 km do cilja - Še vedno Jonas Vingegaard in Sepp Kuss (Jumbo Visma) na čelu deveterice. Najtežji del vzpona šele prihaja.

4,8 km do cilja - Kakšen tempo narekujeta Jonas Vingegaard in Sepp Kuss (Jumbo Visma). Primož Roglič kolesari v njunem zavetrju. Richard Carapaz je na začelju skupine devetih kolesarjev. Wout Poels (Bahrain McLaren) ne more več slediti vodilnim.

5,6 km do cilja - V igri za etapno zmago je le še deset kolesarjev. Cesta je vse bolj strma.

6,4 km do cilja - Robert Gessink je opravil svoje. Primož Roglič ima zdaj ob sebi še Seppa Kussa in Jonasa Vingegaarda. Tudi danes lahko pričakujemo, da bo najdlje ob njem Kuss. Le še 10 kolesarjev je v igri za etapno zmago.

7,8 km do cilja - Richard Carapaz nima več pomočnikov. Kolesari v zavetrju za Primožem Rogličem, ki ima pred seboj še štiri kolesarje. Jasno pa je, da bomo na koncu spremljali bitko kapetanov ekip.

9 km do cilja - Primož Roglič ima ob sebi še vedno štiri pomočnike, Richard Carapaz le enega. Peklenski del vzpona šele prihaja na vrsto. Povprečna hitrost do zadnjega vzpona je znašala 40 km/h.

Foto: A.S.O. 10,5 km do cilja - Ubežniki so ujeti. Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo-Visme, natančneje Robert Gessink. Narekuje tempo, ki ustreza Primožu Rogliču. Slovenski kolesar ima na sebi rdečo majico vodilnega. V tej skupini je še približno 20 kolesarjev.

12,4 km do cilja - Pekel se je začel!

Kolesarji so na zaključnem vzponu, ki ga mnogi označujejo za brutalnega, enega najtežjih na dirkah svetovne serije. Preostali trije ubežniki bodo kmalu ujeti, saj imajo le še 16 sekund prednosti.

😵¡El infierno de L'Angliru! Así son los últimos kilómetros de la etapa de hoy, una cima mítica ⛰️



😵Welcome to hell! 🤟 Views from the last kms of L'Angliru, today's mythical finish!#LaVuelta20

13 km do cilja - Kolesarji Movistarja zelo dobro poznajo vzpon Alto de L'Angliru. Imanol Erviti ga je prekolesaril na treh dirkah, Alejandro Valverde dvakrat, Nelson Oliveria, Enric Mas, Marc Soler in Jose Joaquin Rojas enkrat. Pri Mitchelton Scott so trije kolesarji prevozili ta vzpon - Nieve, Chaves in Schultz -, pri Ineos Grenadiers Froome, Carapaz in Wurf, medtem ko se bodo Primož Roglič z njim spopadel prvič.

16 km do cilja - Alto de La L'Angliru (12,4 km/9,9-odstotni naklon) je zadnji današnji test, ki predstavlja brutalen vzpon. Na nekaterih delih bo naklon več kot 25-odstoten. Zanimivo bo videti, kako se bodo z njim spopadli favoriti, glede na to, da so že na prejšnjem tempo pošteno navili.

19 km do cilja - Kolesarji so na zadnjem vzponu dodobra navili tempo, zato se je glavnina razbila. Še bolj vroče bo na zadnjem vzponu. Alto de La L'Angliru (12,4 km/9,9-odstotni naklon) predstavlja gorski cilj ekstra kategorije. Cilj sicer ne bo na vrhu, saj sledi še nekaj metrov spusta. Trije ubežniki imajo 39 sekund prednosti.

21 km do cilja - Gorski cilj I. kategorije Alto del Cordal

1.Guillaume Martin (Cofidis)

2. Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep)

3. Luis León Sánchez (Astana

4. Robert Gessink (Jumbo-Visma)

5. Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

21,7 km do cilja - Chris Froome je pospešil, za njim je šel moštveni kolega Richard Carapaz. Nekaj metrov sta si prikolesarila, a so nato tekmovalci Jumbo-Visme hitro našli priključek in priključili svojega aduta Primoža Rogliča.

22 km do cilja - Guillaume Martin (Cofidis) se je priključil ubežnikoma.

23 km do cilja - Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) je odpadel iz glavnine, ki ga za ubežnikoma zaostaja 45 sekund. Zdaj sta povsem v ospredju le še Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep), Luis León Sánchez (Astana), medtem ko Guillaume Martin (Cofidis), ki bo tudi jutri lastnik pikčaste majice za najboljšega na gorskih ciljih, za njima za ostaja 10 sekund.

34 km do cilja - Vzpon Alto del Cordal (5,4 km/9,3-odstotni naklon) - I. kategorije - predstavlja težko nalogo. Na nekaterih delih je naklon okoli 14-odstotkov. Prav tako je zahteven spust. Zlasti, če bo tako kot na zadnjem cesta spolzka. Povrhu vsega bodo imeli kolesarji hitrost v hrbet, kar še poveča njihovo hitrost pri spustu.

Foto: A.S.O.

After the intermediate sprint at Figaredo the next test for the riders is the Cat 1 Alto del Cordal. 5.4km with ramps over 14% this is a significant challenge. The twisty descent is equally challenging with similar gradients. 12km/h tailwind forecast.#lavuelta20 | @lavuelta
— letourdata (@letourdata) November 1, 2020

36 km do cilja - Pred kolesarji sta še dva vzpona. Alto del Cordal (5,4 km/9,3-odstotni naklon) - I. kategorije - bo prišel kmalu na vrsto, veliki finale pa, kot že rečeno, Alto de La L'Angliru (12,4 km/9,9-odstotni naklon) - ekstra kategorije. Prednost ubežnikov znaša le še 58 sekund. Povprečna hitrost do tega trenutka je bila 40,8 km/h.

49 km do cilja - Davide Formolo (UAE Team Emirates) in Andrey Amador (Ineos Grenadiers) sta pri spustu z gorskega cilja padla. Cesta je bila na nekaterih odsekih mokra. Prednost ubežnikov je zdaj le še 1:12, na čelu glavnine pa vrtijo pedala zdaj kolesarji Movistarja.

50 km do cilja - Gorski cilj I. kategorije Alto de La Mozquet

1. Guillaume Martin (Cofidis) 10 točk

2. Pierre Luc Perichon (Cofidis) 6

3. Angel Madrazo (Burgos-BH) 4

4. Davide de Formolo (UAE) 2

5. Anthony Roux ()Cameron Wurf (Ineos Grenadiers) 1

51 km do cilja - David de la Cruz (UAE Emirates) ima resen namen ujeti ubežnike, medtem je glavnina ujela Estebana Chavesa (Mitchelton Scott).

54 km do cilja - V begu je še vedno 20 kolesarjev, ki imajo pred skupino Primoža Rogliča (Jumbo Visma) 2:25 naskoka. Iz glavnine sta skočila Esteban Chaves (Mitchelton Scott) in David de la Cruz (UAE Emirates). Slednji v skupnem seštevku zaostaja 5:09, Chaves 5:40.

60 km do cilja - Pred kolesarji je naslednji gorski cilj. Alto de La Mozqueta bo predstavljal izziv I. kategorije (6,6 km/8,4-odstotni naklon), ki je najbolj zahteven na začetku.

Foto: A.S.O.

65 km do cilja - Gorski cilj III. kategorije Alto de San Emiliano

1. Guillaume Martin (Cofidis) 3

2. Pierre Luc Perichon (Cofidis) 2

3. Cameron Wurf (Ineos Grenadiers) 1

Prednost 18 ubežnikov znaša 2:29.

68 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na drugi gorski cilj, ki ima predznak III. kategorije - Alto de Santo Emiliano (5,8 km/4,9-odstotni naklon). V ubežni skupini je zdaj 18 kolesarjev, nato pa sta še dve skupini z dvema in tremi kolesarji. Za njimi je nato glavnina s Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) na čelu, ki zaostaja 2:33. Prav njegovi moštveni kolegi narekujejo tempo v tej skupini.

🏁 Km 36 | Etapa 12 - Stage 12 | #LaVuelta20



1. 🚴🚴🚴 Fuga de @GuilmMartin / The break

⏱️ + 57""

2. 🚴🚴🚴 Formolo, Gasparotto, Marczynski, Osorio

⏱️ + 2'13

3. 🚴🚴🚴🚴🚴🚴 Favoritos | GC Group



— La Vuelta (@lavuelta) November 1, 2020

80 km do cilja - Gorski cilj III. kategorije Alto del Padrun

1. Guillaume Martin (Cofidis) 3

2. Pierre Luc Perichon (Cofidis) 2

3. Angel Madrazo (Burgos-BH) 1

Prednost ubežnikov znaša 2:30

81 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo proti prvemu gorskemu cilju - Alto de Padrun III. kategorije (3 km/6,6-odstsotni naklon). Prednost ubežnikov pred glavnino znaša 1:50.

84 km do cilja - Kar 20 kolesarjev je zdaj v begu in imajo minuto prednosti. To pa že pomeni, da bomo danes spremljali dirko v dirki. Torej boj za etapno zmago in v ozadju boj za rdečo majico.

Cofidis : Martin, Perichon

Mitchelton-Scott : Stannard, Edmondson

Burgos-BH : Osorio, Madrazo

Lotto Soudal: Van der Sande, Goossens

UAE : Philipsen, Riabushenko

Movistar : Erviti

NTT : Gasparotto

CCC : Wisnioski

Bora-Hansgrohe: Schillinger

Groupama-FDJ: Roux

Deceuninck-Quick Step: Cattaneo

Ineos Grenadiers: Wurf

Caja Rural Seguros-RGA: Garcia

EF: Van den Berg

Astana : Luis Leon Sanchez

Statement of the riders #LaVuelta20 respect towards the Vuelta🙏
— Paul Martens (@PMartens83) November 1, 2020

Kolesarji spisali skupno pismo glede protesta V soboto so kolesarji pred štartom 11. etape protestirali zoper odločitev komisarja UCI na petkovi etapi glede zaostankov, ki so se po njegovi naknadni spremembi spremenili. Posledično je Richard Carapaz izgubil rdečo majico vodilnega. Sportal Drama pred štartom, kolesarji protestirali Zdaj so spisali pismo, v katerem izražajo svoje mnenje. Zmotilo jih je dejstvo, da je komisar naknadno spremenil odločitev, kako bodo upoštevali zaostanke. Sprva jim je bilo predstavljeno, da se bo upoštevalo pravilo, ki velja za etape z zaključnim množičnim šprintom. Pri tem pravilu se pri zaostanku upošteva pravilo treh sekund med skupinama. Deseta etapa se je končala z 1,5 kilometra dolgim vzponom (5,9-odstotni naklon) in je imela tovrstni predznak, vendar se je komisar dirke pozneje odločil, da spremeni pravilo v pravilo ene sekunde med dvema skupinama, saj je označil, da se etapa konča v klanec. Tako je Roglič pridobil tri dodatne sekunde, saj je bil Carapaz v naslednji skupini, ki je v ciljnem šprintu prišla skozi ciljno črto. "Pred dvema dnevoma je UCI komisar naredil spremembo glede zaostankov, ne da bi se posvetoval z ekipami ali kolesarji. Pred štartom smo imeli informacijo, da se bo upoštevalo pravilo treh sekund. Na koncu je komisar spremenil pravilo in se skliceval, da je zaključek v hrib. Vse skupaj je spremenilo sliko. Nimamo težav s pravili, vendar nam ni po godu, da nas niso obvestili o spremembi. Dejali so nam, da ima UCI možnost, da se odloči za spremembo, kadarkoli se zdi potrebna. Naša želja je, da se o spremembah pravočasno komunicira, da bo dirka poštena," so med drugim zapisali kolesarji.

100 km do cilja - Kolesarje danes čaka pet kategoriziranih vzponov. Prekolesarili bodo 3100 višinskih metrov, najtežji del pa bo predstavljal zaključni vzpon na Altode La L'Angliru (12,4 km/9,9-odstotni naklon).

Poglejte si, kako je bilo na tem klancu leta 2013.

105 km do cilja - Anthony Roux (Groupama-FDJ) in Julius Van den Berg (EF Pro Cycling sta se podala v beg in sta si prikolesarila 22 sekund prednosti.

12.08 – Začela se je 12. etapa na Dirki po Španiji. Primož Roglič bo tudi danes kolesaril v rdeči majici vodilnega. Identičen čas ima sicer drugouvrščeni Richard Carapaz. Favoriti za skupno zmago bodo danes spet morali hitro vrteti pedala, saj je pred njimi gorska etapa. Zaključni vzpon na Alto de La L'Angliru bo posebna preizkušanj, saj bo nekje naklon tudi več kot 25-odstoten.