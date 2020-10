Drama pred štartom, kolesarji protestirali

🇪🇸 #LaVuelta20



Same time on GC.



It is going to be an exciting battle between @rogla and @RichardCarapazM. pic.twitter.com/TNZ8ArAsKI — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) October 31, 2020

Že po koncu petkove ravninske etape, ki se je sicer zaključila s kilometrskim vzponom, je bilo veliko negotovosti, ali ima Primož Roglič po novem rdečo majico ali ne. Slovenec je po zmagi pridobil še dodatne tri sekunde v primerjavi z Richardom Carapazom, kar je pomenilo, da sta se v skupnem seštevku izenačila in imela po 10. etapi identičen rezultat. A ima član Jumbo-Visme boljše etapne uvrstitve, zato je rdeča majica spet prišla v njegove roke.

Pravilo treh sekund spremenil v pravilo ene sekunde

Veliko polemik je bilo o pravilih UCI že po koncu etape, kakor tudi pred začetkom sobotne, ki se je začela z nekajminutno zamudo.

Pravila UCI sicer velevajo, da se v etapah, v katerih se pričakuje množične šprinte, pri zaostanku upošteva pravilo treh sekund med skupinama. Deseta etapa se je končala z 1,5 kilometra dolgim vzponom (5,9-odstotni naklon) in je imela tovrstni predznak, vendar se je komisar dirke pozneje odločil, da spremeni pravilo v pravilo ene sekunde med dvema skupinama.

Amazing scenes as Enric Mas starts to roll out for stage 11 of Vuelta...& Chris Froome calls him back. Start then delayed for several minutes while Froome debates how time gaps were calculated at finish yesterday with race chief Javier Guillén, (which led to Carapaz losing red). pic.twitter.com/6jObzssM7F — Daniel Friebe (@friebos) October 31, 2020

Tako je Roglič pridobil tri dodatne sekunde, saj je bil Carapaz v naslednji skupini, ki je v ciljnem šprintu prišla skozi ciljno črto.

Ker je komisar spremenil pravilo po koncu etape, so kolesarji pred začetkom 11. etape protestirali. V glavni vlogi je bil zvezdnik Chris Froome, ki se je pobližje pogovarjal s komisarjem.

"Ne moreš spreminjati pravila po etapi"

Luis Ángel Maté (Cofidis) je medtem že štartal, a obrnil, ko je videl, da se karavana ne premika.

Michael Woods (EF) je prav tako potrdil, da je bila pred štartom polemika glede včerajšnjih zaostankov: "Mislim, da je komisar UCI naredil napako. Na štartu so dejali, da bodo na cilju upoštevali pravilo treh sekund med dvema skupinama. A so nato na cilju spremenili odločitev in upoštevali pravilo ene sekunde med skupinama. Mislim, da to ni pošteno. Ne moreš kar spremeniti pravila."

Great to see the peloton sticking together at the Vuelta. Well, apart from the usual suspects — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) October 31, 2020

Po njegovem mnenju bi moštveni kolega Hugh Carthy v zaključku kolesaril agresivneje, tako pa je izgubil nekaj časa in zdaj za rdečo majico zaostaja 51 sekund.

Potezo kolesarjev je na družbenem omrežju Twitter pozdravil tudi Geraint Thomas: "Lepo je videti, da karavana stoji skupaj. Moje mnenje je, da profesionalno kolesarjenje ni nič brez kolesarjev. Vse večje odločitve se sprejmejo v oblekah in mi smo zadnji, ki jih izvemo."