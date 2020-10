Po izjemnem zaključku v 10. etapi in tretji zmagi na letošnji Vuelti se je Primož Roglič spet oblekel v rdečo majico, ki pripada najboljšemu na dirki, pa čeprav ima isti čas kot Richard Carapaz. Upa, da mu bo nova oprava, v kateri ne bo več podoben risanim junakom ninja želvam, s katerimi so ga v šali primerjali, dala dodatno moč za sobotni pekel, ki bo imel nadgradnjo potem še v nedeljo.

Pred petimi dnevi je Primož Roglič zaradi napake izgubil rdečo majico vodilnega, a je po ponedeljkovem dnevu premora začel počasi stvari postavljati na svoje mesto. Najprej je s sredino zmago do takrat vodilnemu Richardu Carapazu odščipnil 17 sekund, s petkovim uspehom v ravninski etapi pa še dodatnih 13.

Ko se je seštevanje časov pri obeh končalo, so številke pokazale, da imata osrednja favorita za skupno zmago isti dosežek. A se lahko Roglič med drugim pohvali že s tremi zmagami, medtem ko Ekvadorec ni osvojil še nobene trase, zato je moral rdečo majico predati slovenskemu kolesarju.

"Tu uživam. Na Touru je bilo veliko stvari. Veliko stresa sem že imel to leto."

In kako je Kisovčan sploh prišel do zmage v ravninski etapi? Že pred začetkom dneva se je govorilo, da bo zadnji kilometer prinesel razburljivo dogajanje. Vendarle se je cesta dvigovala, hkrati pa so kolesarji dodobra navili tempo. Zaključni udarec je vsem zadal prav Roglič, ko se je katapultiral in švignil mimo vseh.

Tako se je Primož Roglič razveselil zmage na 10. etapi Vuelte. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

To je bila zanj letošnja tretja in skupno že četrta zmaga na Vuelti, ki jo je lani osvojil: "Lepo je, kaj naj rečem. Zelo vesel sem. Nikdar ni lahko zmagati, a sem imel močne noge. Staram se kot vino. Starejši ko sem, boljši sem. Ekipa mi je pripravila dobro izhodišče. Prvič sem kolesaril tukaj. Včeraj so mi rekli, da je bil tu že cilj leta 2008. Videl sem tisti posnetek."

Član Jumbo-Visme kaže na Vuelti drugačen obraz kot na dirki Tour de France, kjer je v zraku vladal občutek, da je preveč pasiven. V Španiji želi prav vsaki etapi, v kateri se mu ponudi priložnost, zmagati: "Uživam tu. Zame je zabavno, da sem tu. Na Touru je bilo veliko stvari. Veliko stresa sem že imel to leto. Uživati moram, da lahko še dirkam in se zabavam."

Z rdečo majico nič več ninja želva

V soboto bo spet kolesaril v rdeči majici, ki jo bo zamenjal z zeleno. V enem od prejšnjih dni so ga primerjali z risanimi junaki ninja želvami, saj je bila tudi njegova oprava mešanica zelene in rumene barve. "Zdaj sem spremenil barvo in moram biti kakšen drug risani karakter," se je zasmejal Roglič in dodal: "Lepo presenečenje. Spet sem v rdečem. Dejstvo je, da se za našo ekipo s tem dosti ne spremeni. Držati moramo dober ritem, biti osredotočeni in iti dan za dnem. Videli smo, da imamo močno ekipo, tudi v gorah. Te so zdaj spet pred nami in predstavljajo velik izziv. Videli bomo, kako bo šlo. Dali bomo najboljše, kar bomo lahko."

Zdaj bo spet on osrednja tarča tekmecev, saj se zavedajo, da bodo morali v soboto ali nedeljo nekaj storiti, če ga bodo hoteli ogroziti pri vnovičnem pohodu do skupne zmage. Vendarle je v torek nato kronometer, na katerem bi moral imeti od najbližjih zasledovalcev najmočnejše noge.

"Ni le boj med mano in Carapazom"

Tako v soboto kakor tudi v nedeljo se bosta trasi končali z vožnjo v hrib, zato si lahko ljubitelji kolesarstva že manejo roke, ker bodo priča dvema novima spektakloma na izjemno razburljivi Vuelti.

Zaveda se, da bosta sobota in nedelja peklenski. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez

"Zelo težka dneva sta pred nami. Veliko gorskih ciljev je. V soboto bo težko že od začetka in bo tako povsem do konca. Zagotovo bo zanimivo gledati. Dali bomo vse od sebe. Upam, da bom zaradi majice dobil nekaj dodatne moči. Pričakujem, da bodo kolesarji dirkali agresivno. Na koncu ni le boj med mano in Richardom, ampak so tu še drugi," je ob pogledu na prihajajoči konec tedna dejal prvi mož nizozemskega moštva.