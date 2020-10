Diskvalifikacija Irca, zmaga Nemcu, Roglič po težavah s kolesom brez izgube časa

Bennett (Deceuninck-Quick-Step) je sicert v šprintu ugnal Nemca Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe) in Belgijca Gerbena Thijssena (Lotto Soudal), a je bil po etapi diskvalificiran. Sodniki so namreč ocenili, da je z ramo blokiral Latvijca Emilsa Liepinsa, ko se je ta poskušal prebiti mimo Irčevega šprinterskega vlaka. Bennett je po kazni zdrsnil na 110. mesto.

Etapna zmaga je tako pripadla Ackermannu, na tretje mesto je napredoval še en Nemec, Max Kanter (Sunweb). "Tega nisem pričakoval, a ko sem videl posnetek, je treba priznati, da to ni bilo pošteno od Bennetta. Mislim, da moramo po številnih padcih paziti eden na drugega v hitrih zaključkih. Žal mi je za Sama, a moramo dirkati pošteno," je po etapi povedal Ackermann.

Favoriti so v cilj prikolesarili varno in v času zmagovalca, zato sprememb pri vrhu skupnega seštevka ni bilo, Ekvadorec Carapaz ostaja v rdeči majici, 13 sekund pred Rogličem, ki je ubranil zeleno majico najboljšega po točkah.

"Bila je razmeroma lahka ravninska etapa," je za klubsko spletno stran po etapi povedal Roglič. "Morali smo biti pozorni, saj je v pelotonu včasih zelo živčno. Skozi cilj smo prišli nepoškodovani, tako da je bil za nas čudovit dan. Lep dan za praznovanje rojstnega dne. Počutim se dobro, ekipa je dobra in veselim se že prihodnjih dni. Zaenkrat uživam na tej Vuelti. "

Večji del etape sta bežala Kolumbijec Juan Felipe Osorio (Burgos) in Španec Aritz Bagues (Caja Rural-Seguros), ki pa ju je glavnina dobrih 20 kilometrov pred ciljem ujela. Roglič je imel 13 kilometrov pred ciljem nekaj težav, zaradi predrte zračnice je moral menjati kolo, pa je nato hitro spet ujel glavnino.

Zadnji kilometer devete etape:

Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta20 🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @Ackes171 gracias a @CarrefourES 🇬🇧 Live the last km. of Pascal Ackermann's victory thanks to @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/lJDcypWmZI

Potek 9. etape:

Cilj: Irec Sam Bennett (Deceuninck QuickStep) je bil najmočnejši v ciljnem šprintu devete etape, Primož Roglič je ciljno črto prečkal v času zmagovalca, prav tako vodilni Richard Carapaz in preostali favoriti za skušno zmago. Sprememb pri vrhu skupnega seštevka ne bo.

17.11, 3 km do cilja: vse je pripravljeno za spopad šprinterjev.

17.03, 10 km do cilja: Roglič je ob pomoči klubskega kolega Paula Martensa hitro ujel priključek in se zdaj spet počasi prebija v ospredje glanine.

17.00, 13 km do cilja: Roglič je imel težave z okvarjenim kolesom, zaradi predrte sprednje zračnice je nekoliko zaostal za glavnino, iz moštvenega avtomobila je dobil novo kolo in zdaj lovi tekmece.

16.45, 21,6 km do cilja: bega je konec, glavnina je strnjena.

16.40, 27 km do cilja: prednost ubežnikov je padla že na 25 sekund, ko so kolesarji v glavnini malo popustili in se začeli pripravljati na zaključni šprint. Vodilna dvojica tako zdaj kolesari 45 sekund pred glavnino. Ta ima ubežnika v vidnem polju in lahko vsak trenutek izniči njuno prednost.

🏁 -28 km | Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta20



🇪🇸 Un último esfuerzo de @aritz_bagues para mantener viva la fuga 🔥

🇬🇧 One last try by Bagües @CajaRural_RGA 🔥



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/DdRG0aXk5V — La Vuelta (@lavuelta) October 29, 2020

16.16, 44 km do cilja: glavnina je stopila na plin, prednost ubežne dvojice pada, v tem trenutku je že pod dvema minutama (+ 1:57).

15.55: do cilja etape je še 60 kilometrov, ubežnika vztrajata dobre tri minute pred glavnino.

Rezultati letečega cilja (Herrera de Pisuerga):

1. Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) 4 točke in 3 bonifikacijske sekunde

2. Juan Felipe Osorio (Burgos BH) 2/2

3. Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers) 1/1

15.30: ubežnika imata še 78 kilometrov do cilja, prednost pred glavnino pa sta še nekoliko povečala, zdaj ta znaša natančno tri minute.

15:15, 88 km do cilja: Nova padec. Na tleh se je znašel tudi francoski kolesar Dorian Godon (AG2R La Mondiale). Poškodb ni utrpel, je pa moral zamenjati kolo.

15:05: Poleg Saeza je padel tudi Pascal Ackermann, eden izmed favoritov za današnjo etapno zmago. Nemec je pomoč našel pri uradnem zdravniku dirke. Tako kot Španec lahko tudi sam nadaljuje z etapo.

🏁 Etapa 9 - Stage 9 | #LaVuelta20



🚴 @Ackes171, de visita al coche médico después de su caída / 🇩🇪Ackermann had a crash earlier in the day



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/5BT1LlVJEi — La Vuelta (@lavuelta) October 29, 2020

15.00, 100 km do cilja: Prednost vodilne dvojca je le še 2 minuti in 38 sekund. S terena sporočajo, da se je v glavnino vrnil tudi nesrečni Hector Saez.

14.50, 105 km do cilja: Grd padec Hectorja Saeza (Caja Rural-Seguros RGA), ob padcu mu je počila tudi čelada, a po nekaj minutah je lahko nadaljeval z etapo. Za zdaj.

#LaVuelta20 | -105 kms



Héctor Sáez se levanta y parece que va a poder seguir en carrera tras su caída | https://t.co/UNifuIKrOo pic.twitter.com/lebzVeY4BM — Ciclo 21 (@ciclo21) October 29, 2020

105 km - Dat zag er pijnlijk uit: Héctor Sáez kwam lelijk ten val, zijn helm is zelfs stuk. Een opgave leek aanstaande, maar na enkele minuten oplappen stapt de Spanjaard toch weer gewoon op de fiets. pic.twitter.com/CFncP46rgd — NOS Wielrennen (@NOSwielrennen) October 29, 2020

14:40: Presek po prvi uri vožnje; vodilna Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) in Juan Felipe Osorio (Burgos-Bh) sta prevozila 41,1 km, njuna prednost pred glavnino pa je zdaj okoli tri minute.

14.30, 118 km do cilja: Prednost vodilnih dveh ubežnikov je le še 3 minute in 20 sekund. Tudi povprečna hitrost je naglo padla - iz prej izjemnih 46,8 km/h je zdaj 41,4 km/h.

14.20: 127 km do cilja: Kot se je pričakovalo, etapa je zelo mirna. Vse gre po načrtih. Ubežnika imata še vedno veliko prednost, a glavnina je vse skupaj zmanjšala za minuto (4:07).

14.10, 133 km do cilja: Povprečna hitrost kolesarjev je kar 46,8 km/h.

14.00: Prednost obeh ubežnikov je še krepko narasla. Vodilna imata že več kot pet minut naskoka pred glavnino (5:14).

Roglič ravno danes praznuje 31. rojstni dan: "Ponavadi kar dobro zažuramo, saj je že konec sezone, a letos je vse skupaj drugače. Vseeno upam, da bomo tudi danes uživali in da bo dan minil brez pretresov. Lahko rečemo, da smo v dobrem položaju, a moramo ostati zbrani. Najprej danes, nato tudi v naslednjih dneh."

Roglič ni edini, ki danes praznuje. Rojstni dan ima tudi Emils Liepins (Trek) in Martin Salmon (Sunweb).

13.50, 9 km: Vodilna Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) in Juan Felipe Osorio (Burgos-Bh) na popuščata, po slabih 10 km vožnje imata že več kot tri minute prednosti (3:19).

13.40, 5 km: Prednost ubežnikov je hitro narasla. Po petih kilometrih je prednost že preko minute (1:25).

13:35: Imamo prvi pobeg! Kolesarja Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) in Juan Felipe Osorio (Burgos-Bh) sta si privozila pol minute prednosti.

Prvi favorit: Vsi govorijo o članu Quick-Step Sam Bennett.



Začetek etape! Karavana je štartala v Castrillo del Val po 157,7 km pa bo cilj v Aguilar de Campoo. Danes se pričakuje šprint glavnine, kakšnih pretresov v skupni razvrstitvi ni pričakovati.