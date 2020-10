Rogliču je uspelo: junak gorske etape!

8. etapa Vuelte podrobneje:

Cilj

Mesto Kolesar Ekipa Čas Zaostanek Bonifikacije 1. PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 04H 07' 08'' - B : 10'' 2. RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS 04H 07' 21'' + 00H 00' 13'' B : 6'' 3. DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION 04H 07' 27'' + 00H 00' 19'' B : 4'' 4. ALEKSANDR VLASOV ASTANA PRO TEAM 04H 07' 33'' + 00H 00' 25'' - 5. HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING 04H 07' 41'' + 00H 00' 33'' -

Skupni vrstni red

Mesto Kolesar Ekipa Čas Zaostanek 1. RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS 32H 31' 06'' - 2. PRIMOŽ ROGLIČ TEAM JUMBO - VISMA 32H 31' 19'' + 00H 00' 13'' 3. DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION 32H 31' 34'' + 00H 00' 28'' 4. HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING 32H 31' 50'' + 00H 00' 44'' 5. ENRIC MAS MOVISTAR TEAM 32H 33' 00'' + 00H 01' 54''

"Kar dolgočasen štart je bil. Tempo je bil počasnejši. Nato se je dvigoval. Zadnji vzpon sem kolesaril prvič. Na profilu sem videl, da je težak. Če hočeš zmagati na takšni etapi, moraš iti z občutkom. Zelo sem vesel, da sem imel močne noge in osvojil etapo," je po zmagi povedal slovenski šampion Primož Roglič.

800 metrov do cilja - Nor zaključek etape. Roglič je odskočil od Carpaza in se pelje proti etapni zmagi.

1,2 km do cilja - Izjemen skok Rogliča, ki je šel v lov za Vlasovom in ga kmalu ujel.

1,5 km do cilja - Aleksander Vlasov (Astana) se je odpeljal. Primož Roglič je ostal v družbi Richarda Carpaza, Daniela Martina in Hugha Carthyja.

1,7 km do cilja - Zdaj Primož Roglič diktira tempo. Za njim so Carapaz, Carthy, Vlasov in Martin.

2,5 km do cilja - Richard Carapaz je skočil, za njim Primož Roglič, ki sta zdaj sama v ospredju.

3 km do cilja - Hugh Carthy (EF Pro Cycling) in Sepp Kuss (Jumbo Visma) imata nekaj metrov prednosti pred Primožem Rogličem, Richardom Carapazom in Danielom Martinom.

3,5 km do cilja - Hugh Carthy (EF Pro Cycling) je skočil. Drži se ga le Sepp Kuss (Jumbo Visma). Primož Roglič je nekaj metrov za njima skupaj z Richardom Carapazom.

4,7 km do cilja - Primož Roglič, ki ima ob sebi Seppa Kussa, se drži v rdeče oblečenega Richarda Carapaza - ob sebi nima več nobenega pomočnika iz svoje ekipe. Zdaj je na čelu skupine 15 kolesarjev Hugh Carthy skupaj z moštvenim kolegom.

5,8 km do cilja - Zdaj je na čelu skupine 30 kolesarjev Robert Gessink (Jumbo-Visma), ki stavi na našega Primoža Rogliča. Za njim je Amador (Ineos Grenadiers), ki ščiti vodilnega Richarda Carapaza.

6,5 km do cilja - Alejandro Valverde (Movistar) je navil obrate in razbija skupino na prafaktorje. Špansko moštvo danes stavi na Enrica Masa.

🏁 Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta20



🇪🇸 Así se acababa la fuga del día en Moncalvillo, con el fuerte ritmo de @Movistar_Team 🔥

🇬🇧 That's how Movistar put an end to the break!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/KofLmq9CGn — La Vuelta (@lavuelta) October 28, 2020

8 km do cilja - Kolesarji so začeli z zaključnim vzponom, ki bo dal odgovor o zmagovalcu. Ali lahko pride tudi do zamenjave na mestu vodilnega v skupnem seštevku?

🏁Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta20



⛰️Llegan ya las primeras rampas del Alto de Moncalvillo, de 1ª categoría: ¡8,3 km al 9,2%! / 🇬🇧 We are in the last climb!



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/7Pf0RuLder — La Vuelta (@lavuelta) October 28, 2020

11 km do cilja - Ubežniki ujeti, pred kolesarji pa le še zaključni del etape, ki sliši na ime Alto de Moncalvillo - 8,3 km/povprečni naklon 9,2-odstotka)

14 km do cilja - Glavnina, na čelu katere je ekipa Movistarja, bo vsak čas ujela ubežnike, ki imajo le še 15 sekund prednosti.

🏁 -16 km | Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta20



🇪🇸 Ya muy seleccionado el grupo de favoritos que afrontará el Alto de Moncalvillo 🔥

🇬🇧 The leader's group is riding full gas heading to the final climb 🔥



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/iirgGF1BPc — La Vuelta (@lavuelta) October 28, 2020

Zaključni vzpon 8. etape na Vuelti predstavlja Alto de Moncalvillo - 8,3 km/povprečni naklon 9,2-odstotka.

The final test today is the Alto de Moncalvillo cat 1 climb. 8.3km at an average of 9.2%, it has ramps of up to 15%. Weather is forecast to be sunny, 16°C with an 8km/h crosswind on the climb.#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/TibB0ja4m8 — letourdata (@letourdata) October 28, 2020

31 km do cilja - Pri Movistarju mislijo resno. Dodobra so navili tempo in glavnino približali ubežnikom le še na minuto. Špansko moštvo danes stavi na Enrica Masa, ki zaključni vzpon dobro pozna.

Valverde: "Naredili bomo vse, da bo Enric Mas lahko zmagal"

"Zaključnega klanca ne poznam, a je zahteven. Najbolj pomembno bo, da bodo noge prave. Enric Mas to ve. Močan je in eden od osrednjih današnjih favoritov za etapno zmago. Veliko dobrih kolesarjev je, a pozna klanec in pomagali mu bomo, da mu bo uspelo," pravi izkušeni kolesar Alejandro Valverde (Movistar). Enric Mas je trenutno na petem mestu v skupnem seštevku in za rdečo majico zaostaja 1:07.

50 km do cilja - Gorski cilj II. kategorije - Puerto de la Rasa

1. Rémi Cavagna (Deceuninck Quick Step) 5 točk

2. Julien Simon (Total Direct Energie) 3 točke

3. Robert Stannard (Mitchelton Scott) 1 točka

Prednost ubežnikov je zdaj padla na 2:30. Medtem je glavnina ujela Jhojana Garcio (Caja Rural-Seguros RGA)

54 km do cilja - Kolesarji so na polovici prvega gorskega cilja - Puerto de la Rosa (9,8 kilometra, povprečni naklon 5,3-odstotka). Sedem ubežnikov (Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling), Julien Simon (Total Direct Energie) in Angel Madrazo (Burgos-BH)) ima zdaj 3:36 prednosti, Jhojan Garcia (Caja Rural-Seguros RGA) pa za njimi zaostaja 2:45 in bo težko ujel priključek. Na čelu glavnine zdaj tempo diktira ekipa Movistarja.

🏁 -57 km | Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta20



🇪🇸 @Movistar_Team acelera el pelotón en el Puerto de la Rasa 🔥

🇬🇧 Movistar takes the lead in the bunch in the first climb of the day 🔥



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/DEQw2fPK5w — La Vuelta (@lavuelta) October 28, 2020

63 km do cilja - Hector Saez in Jhojan Garcia (Caja Rural-Seguros RGA) sta se odlepila od glavnine in lovita sedmerico ubežnikov. Ti bodo vsak trenutek začeli s prvim od dveh današnjih vzponov. Njihova prednost pred rdečo majico znaša 5:08, zasledovalca pa sta od njih oddaljena 3:23.

Carthy pričakuje razlike

Hugh Carthy (EF Pro Cycling), ki je v skupnem seštevku drugi in za Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers) zaostaja 18 sekund pričakuje razburljiv zaključek dneva: "Nikdar še nisem kolesaril zaključnega klanca. Težak je in dolg. Zagotovo bodo razlike. Vsaka etapa je pomembna. Vedno je nekaj, ali je to veter, vzpon, spust, nevaren šprint …"

Primož Roglič (Jumbo Visma) za rdečo majico zaostaja 30, za Carthyjem pa 12 sekund. Med njima je še Daniel Martin (Irs/Israel Start-Up Nation).

75 km do cilja - Ubežniki so v prvih dveh urah vožnje razvili povprečno hitrost 43,7 km/h. Njihova prednost znaša 4:25.

Carapaz pričakuje napade na njegovo rdečo majico

"Zavedamo se, da je zaključni vzpon resen test. Za nas bo današnji dan pomemben, da bomo zadržali rdečo majico. Pričakujemo veliko napadov. Kolesarji, ki jih zanima skupna zmaga, bodo zagotovo napadli," je pred etapo poudaril trenutno vodilni na Vuelti Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

95 km do cilja - Ubežniki se počasi približujejo prvemu gorskemu cilju - Puerto de la Rasa. Glavnina za ubežniki zaostaja 4:46.

After a huge fight, the Peloton let the Break go at km 21, but are holding them to a gap of less than 5 minutes. The Peloton averaged 43.4km/h in the first 70km.#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/i2CDM5Tlrh — letourdata (@letourdata) October 28, 2020

"Morali smo umakniti Dumoulina"

Športni direktor pri Jumbo-Vismi Frans Maaseen je spregovoril o tem, zakaj je Tom Dumoulin predčasno odšel z Vuelte: "Želeli smo, da bi imel dobro dirko, vendar se je po Touru težko pripravil na Vuelto. Za vse je komplicirano, za Toma še bolj, ker je bil dalj časa izven pogona dirk. V krajšem času je kolesaril veliko dirk. Samozavestno se je podal na Vuelto, potem ko je dobro zaključil Tour in pomagal Rogliču do zmage na Liege-Bastogne-Liege. A se ob prihodu ni počutil tako, kot je želel. Njegova forma se iz etape v etapo ni dvigovala. Trpel je. Težko je, ker ga potrebujemo, a smo včeraj videli, da se ni dobro počutil. Odločitev je težka, vendar najboljša."

🏁 Km 50 | Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta20



🇪🇸 La escapada se ha consolidado y ya tiene más de 4 minutos de ventaja

🇬🇧 The gap of the breakaway increases to 4 minutes



📸: @charlylopezph



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/jXCwVZDX0K — La Vuelta (@lavuelta) October 28, 2020

114 km do cilja - Povprečna hitrost po prvi uri kolesarjenja znaša 46,4 km/h. Sedem kolesarjev ima zdaj prednost 4:20. Med njimi ni nobenega, ki bi ogrožal rdečo majico vodilnega. Rui Costa (UAE Emirates) je s skoraj 24 minutami zaostanka najbližje Ricardu Carapazu (Ineos Grenadiers).

133 km do cilja - Sedmerici kolesarjev je vendarle uspelo s pobegom. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling), Julien Simon (Total Direct Energie) in Angel Madrazo (Burgos-BH) so si hitro prikolesarili prednost. Ta na 27. kilometru znaša 3:20.

Na čelu glavnine je ekipa Ineos Grenadiers, ki ima v svojih vrstah v rdeče oblečenega Richarda Carapaza.

The fight for the Break is on! 👊👊👊

Lots of attacks and a really high pace, but no clear Breakaway yet. At km 20 8 riders had a 9" gap on the Peloton.#lavuelta20 | @lavuelta pic.twitter.com/O7cRrZfqiC — letourdata (@letourdata) October 28, 2020

149 km do cilja - Deset kolesarjev je skušalo s pobegom, a je glavnina hitro postavila stvari na svoje mesto. Kolesarji imajo danes pred seboj dva gorska cilja. Prvi se bo začel 60 kilometrov do cilja. Puerto de la Rosa predstavlja gorski cilj II. kategorije. Dolg bo 9,8 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 5,3-odstotka.

Če se kopja v boju za rdečo majico tu še ne bodo lomila, pa lahko pričakujemo neizprosno bitko povsem ob koncu. Pod na Alto de Moncalvillo bo dolga 8,3 kilometra, povprečni naklon pa bo kar 9,2-odstotka. Na nekaterih delih bo celo 15-odstotkov.

164 km do cilja – Začela se je gorska etapa na Vuelti, ki bi lahko premešala karte povsem pri vrhu lestvice najboljši. Za konec 164 kilometrov dolge etapa čaka kolesarje zahtevnejši vzpon na Alto de Moncalvillo.