Kdo so junaki slovenskih gora?

Anja Markovič se je z Dacio Duster odpravila na pot s Sašem Dudićem, izkušenim članom GRS Radovljica. Med vožnjo na teren – tokrat na Svetega Petra nad Begunjami – ji je zaupal več kot le tehnične podrobnosti reševanja. Pogovor je razkril bistvo njihovega poslanstva, pomen zanesljive opreme in zgodbe, ki ostajajo za vedno.

Dacia Duster je pri njihovem delu nepogrešljiv partner že deseto leto, a vozilo je "le" sredstvo – tisto, kar poganja gorske reševalce, je mnogo globlje: sočutje, vztrajnost in pripravljenost žrtvovati vse za druge.

Dacia Duster in GRZS Dacia in Gorska reševalna zveza Slovenije tudi letos nadaljujeta zdaj že tradicionalno pot poglobljenega sodelovanja, ki temelji na skupnih vrednotah znamke Dacia in gorskih reševalcev. Ena od najhitreje rastočih avtomobilskih znamk v Evropi se je s svojo vrednoto zanesljivosti v vseh razmerah hitro poistovetila s tistimi, katerih zanesljivost rešuje življenja – gorskimi reševalci. Lani so zvezi GRZS znova predali tri nova terenska vozila Duster za enoletno brezplačno uporabo. Vozila, opremljena s štirikolesnim pogonom, štirimi kamerami za pregled mrtvih kotov in sodobnimi sistemi za pomoč pri vožnji, omogočajo varno spopadanje tudi z najzahtevnejšimi tereni.

Na poti z gorskim reševalcem

Z novo generacijo vozila Dacia Duster se je Anja Markovič podala na teren skupaj s Sašem Dudićem, izkušenim gorskim reševalcem iz GRS Radovljica. Skupaj sta se odpravila na pot, ki simbolično združuje naravno lepoto z zahtevnostjo terena, kakršnega reševalci pogosto premagujejo. Že med prvimi kilometri po strmih, kamnitih in blatnih poteh je postalo jasno, kako pomembno vlogo ima zanesljivo vozilo pri hitri dostopnosti do ponesrečencev.

Med potjo po brezpotjih se je izkazalo, da to ni običajen izlet, temveč vpogled v delo, ki ga reševalci opravljajo z neprecenljivo predanostjo. "To, kar danes snemamo, ni ravno naš vsakdan, glavna razlika je predvsem v prisotnosti kamer (smeh op. p.)" je pripomnil Sašo, a že razmere na terenu so dovolj zgovorno pričale o tem, kaj pomeni odzivnost in pripravljenost za posredovanje ne glede na okoliščine.

Gorski reševalci so vsi prostovoljci

Gorsko reševanje v Sloveniji temelji na prostovoljstvu. Vsak reševalec ima svojo službo in svoje vsakodnevno življenje. Ob pozivu, ki ga prejmejo prek aplikacije, se lahko odzovejo – če jim to omogoča trenutna situacija. "Ko pride poziv, postanemo profesionalci – in tako se moramo tudi obnašati. Tako do dela kot do ljudi, ki jih rešujemo," pojasnjuje Sašo. Na teren se praviloma peljejo s terenskimi vozili, a ko cesta več ne dopušča vožnje, nadaljujejo peš.

Pripravljeni morajo biti, da vse pustijo – v službi ali doma – in se v trenutku odzovejo. Sistemska podpora vključuje tudi dežurstva, ko mora biti posameznik v stalni pripravljenosti. V drugih primerih pa gre za odgovornost posameznika, ki svojo vlogo jemlje skrajno resno.

Ko pokliče gora, ni prostora za dvom

Kot pravi, je gorsko reševanje vse prej kot hobi. "To ni dejavnost, kjer lahko 'izklopiš glavo'. Prav nasprotno – prisotnost, zbranost in psihofizična pripravljenost so pogoj. Če ne bi bilo občutka posebnega poslanstva, tega verjetno ne bi počel. Zame to ni hobi. Hobi je nekaj, s čimer se sprostiš. Tukaj pa si ves čas na preži," razlaga Sašo.

Ko je enkrat aktiviran, mora vsak reševalec delovati kot strokovnjak – ne le v tehničnem, temveč tudi v človeškem smislu. Delo zahteva trezno glavo, mirnost, vztrajnost in empatijo – tudi takrat, ko je situacija napeta ali tragična.

Zanesljiv avto, ključni partner v zahtevnih razmerah

Dacia Duster že deset let spremlja gorske reševalce na intervencijah. Nova generacija vozil je za ekipo očiten korak naprej. Sašo poudarja, da napredna tehnologija – štirikolesni pogon, kamere, sistemi za pomoč pri vožnji – ne olajša le dostopa, temveč tudi poveča varnost.

"Rekel bi, da se je pri teh zadnjih modelih res poznalo, da je šla Dacia eno stopničko višje. Predvsem ti novi modeli so zelo zmogljivi – vidimo, kam vse lahko pridemo brez kakršnihkoli težav. Tako da napredek je res opazen in nam gre zelo na roko. Zdaj pridemo tja, kamor nekoč nismo mogli. Novi modeli so opazno zmogljivejši in bolj prilagojeni našim potrebam, kar je pri vsakem posredovanju ključno," dodaja. Ker vozilo pogosto predstavlja edino vez med civilizacijo in gorskim svetom, je zanesljivost na tem področju več kot le udobje – je rešitev.

Ko trenutek postane zgodba

Vsaka intervencija ni spektakularna – a vsaka šteje. Sašo ima za sabo že okoli 200 posredovanj. Nekatera se končajo brez večjih zapletov, spet druga za vedno ostanejo v spominu. Ena takih je bila reševalna akcija v soteski Vintgar, kjer je skala zadela turistko v glavo.

"Ko se je zbudila, ni vedela, kdo je, kje je, kaj se dogaja. Bila je iz Madžarske in se ni sporazumevala ne v slovenščini ne v angleščini. Sam sem bil pri njeni glavi in sem ji skušal z obrazno mimiko sporočiti, da je vse v redu. Ko me je prijela za roko, sem vedel, da je to več kot le reševanje – bil je človeški stik v najčistejši obliki."

Takšni trenutki so opomnik, da delo reševalcev presega golo tehnično posredovanje. Pomeni prisotnost v najbolj ranljivih trenutkih človeka.

Kaj vse nosi s seboj?

Kot pravi, je število intervencij zelo različno. "Pride dan, ko imaš dve ali tri intervencije, potem pa lahko nekaj dni nič. Naša postaja v Radovljici ima zadnja leta povprečno okoli 40 do 50 intervencij letno. Jaz se udeležim večine, kolikor mi uspe, kar pomeni nekje med 30 in 40 na leto," pove.

Reševalna akcija se ne začne na mestu nesreče, ampak veliko prej – s pripravo. Oprema mora biti vedno pri roki, organizirana in zanesljiva. Vsak reševalec ima svojo osebno opremo – obutev, nahrbtnik z vrvmi, tehnično orodje, prvo pomočjo in zaščitnimi sredstvi. A to je šele začetek.

"Poleg tega, kar nosim sam, pripeljemo tudi opremo s postaje – vsak po svoje prispeva del, ki ga bomo morda potrebovali. In ker nikoli ne vemo, kako se bo teren spremenil, imam v avtu tudi več možnosti oblačil," pravi Sašo. Teža nahrbtnika, ki ga vzame s seboj na teren, se običajno giblje med deset in 12 kilogrami, a ob večurnem vzponu v vročini ali dežju se vsaka dodatna stvar hitro pozna. Vseeno mora biti reševalec pripravljen, da jo ponese tudi v najbolj odmaknjene kotičke slovenskih gora.

Več kot znanje in fizična moč

Za gorskega reševalca je tehnično znanje osnova, a še zdaleč ni vse. Potrebna je dobra fizična pripravljenost, saj teren pogosto zahteva hojo ali tek z opremo, vzpone, orientacijo in samostojnost. Sašo opozarja tudi na pomembnost medicinskega znanja, nudenja prve pomoči in zmožnosti hitre presoje.

Ker se vse več nesreč zgodi tujcem, je dobrodošlo tudi znanje tujih jezikov. In kar je morda najtežje – znati moraš tudi obvladati stres, pomiriti ponesrečenca in včasih tudi svojce. Reševanje v gorah ima tudi čustveno težo – in na to se ne moreš zares pripraviti z nobenim treningom.

Psihološka pripravljenost je enako pomembna kot fizična. Gorska reševalna zveza ima vzpostavljeno mrežo zaupnic in psihološke pomoči. A največ šteje tovarištvo: pogovori z ekipo, analiza dogodkov, čas za sprostitev in tudi smeh. Ekipni duh reševalce drži skupaj tudi po najtežjih intervencijah.

"Ljudi je pogosto strah, so v stiski, zato jih moraš znati pomiriti, ostati zbran in miren. Na žalost se srečujemo tudi s smrtjo. In takrat je treba imeti občutek za pieteto, znati komunicirati s svojci. Pogosto se zgodi, da nesreča ne prizadene samo ene osebe – in potem moraš poskrbeti za tiste, ki so zraven. Ker za tistega, ki je nesrečo doživel in je življenje izgubil, je – žal – že prepozno. Ampak iskreno – to ni za vsakogar. Večkrat se je že izkazalo, da je kdo rekel: 'To pa enostavno ni zame,' ko je enkrat videl, kaj vse dejansko delamo. In s tem ni nič narobe, pomembno je, da si odkrit sam s sabo," razloži sogovornik.

Nasveti izkušenega reševalca

Kot izkušeni gorski reševalec Sašo poudarja, da se gora nikoli ne lotevamo brez razmisleka. Tudi če se zdi pot enostavna, lahko hitro postane zahtevna. Zato svetuje, da pohodniki izbirajo ture, ki so primerne njihovi psihofizični pripravljenosti, in vedno preverijo vremensko napoved – saj se vreme v gorah lahko nenadoma spremeni. Obvezna je zadostna količina tekočine, saj vročina in napor hitro izčrpata telo.

Pri opremi priporoča, da imamo vedno s sabo nekaj osnovnih in lahkih pripomočkov: kapo, rokavice, naglavno svetilko in tanjšo vetrovko ali puhovko. "Tudi če je poletje, je v gorah lahko hladno že po nekaj sto višinskih metrih," opozori. Koristno je imeti tudi majhno torbico z osnovno opremo za primer, če se tura podaljša ali nas ujame tema.

Hkrati pa opozarja na odnos do narave: "Ljudje naj uživajo v gorah, naj si gredo 'spucat glavo', ampak naj pri tem ne smetijo okolja, ne povzročajo hrupa in naj se zavedajo, da so tam le gostje. Treba je spoštovati naravo – živali, rastline, prostor, kjer hodimo."

Za varne in svobodne korake

Ko se izkušeni reševalci odzovejo na klic v sili, ne razmišljajo o tveganju – razmišljajo o tem, kako hitro in učinkovito priti do tistega, ki potrebuje pomoč. In čeprav večina izletov v hribe mine brez zapletov, je prav, da na vsako pot stopimo pripravljeni in odgovorni. Tako lahko vsak od nas prispeva k temu, da bodo zgodbe iz gora ostale lepe. Z znanjem, spoštovanjem in dobrim korakom.

Gorski reševalci so tihi junaki, ki v najtežjih trenutkih prinašajo upanje. Njihova oprema, usposobljenost in notranja moč so ključ do uspešnega reševanja. Medtem ko tehnologija napreduje, terenska vozila omogočajo dostop do bolj oddaljenih točk, bistvo ostaja isto: to delo vodijo srčnost, solidarnost in nesebičnost.

Z Dacio Duster kot zanesljivim partnerjem na terenu GRZS nadaljuje svojo stoletno zgodbo. A ne glede na tehnično podporo največ šteje človek – tisti, ki se, ko je najtežje, prvi povzpne, da pomaga drugemu.

