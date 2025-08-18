Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 20.45

32. gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst

Gorski tek v Sloveniji že 55 let. Si upate v strm klanec na Črno prst?

Črna prst | Foto Matej Podgoršek

Foto: Matej Podgoršek

Ob pohodništvu je v gorah že leta priljubljen tudi tek. Letos v Sloveniji obeležujemo 55-letnico prvega organiziranega tekmovanja v gorskem teku. Eno ključnih tekmovanj ob tej priložnosti bo že 32. gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst. Vzpon iz Podbrda je pravi kondicijski podvig že na pohodnike, kaj šele za tekače.

Črna prst Bohinj
Sportal Posebna tura iz Baške grape v Bohinj – prek Črne prsti #video

Pogled proti Črni prsti s polovice vzpona iz Podbrda | Foto: Matej Podgoršek Pogled proti Črni prsti s polovice vzpona iz Podbrda Foto: Matej Podgoršek Gorski tek na Črno prst bo v soboto, 6. septembra. Štel bo za prvenstvo Slovenije v gorskem teku za veterane, točkovanje za pokal Slovenije v gorskem in trail teku za člane in veterane in kot tekma pokala Primorski gorski teki 2025.

Štart teka bo ob deveti uri v Podbrdu pri odcepu javne ceste v vas Trtnik. Trasa proge vodi po asfaltni cesti do vasi Trtnik, nadaljuje se po poti čez travnik nad vasjo in nato po markirani planinski poti do koče na Črni prsti, kjer je cilj teka. Dolžina proge je 6,3 kilometra, višinska razlika pa 1.320 metrov. Večji del poti je precej strm. Proga bo označena s trakovi. Na progi ne bo redarjev. Zagotovljena bo prisotnost zdravniške službe na prireditvenem prostoru ter reševalcev GRS postaje Tolmin na trasi proge.

Prijave na tek so še mogoče. Na dan dogodka bo štartnina 30 evrov, če plačate do konca avgusta, pa 25 evrov. Prijave in plačilo zbira organizator dogodka, to je Planinsko društvo Podbrdo.

Kako je videti vzpon iz Podbrda na Črno prst, lahko pogledate v tem videoposnetku:

Baška grapa gorniška vas
Sportal Baška grapa, neodkrit dragulj, je postala četrta slovenska gorniška vas
