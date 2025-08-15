Petek, 15. 8. 2025, 4.00
9 ur, 19 minut
Nasvet za izlet v hribe (98.)
Lepi dnevi za jurčke in vrhunski pogled na Triglav #video
Zaradi praznika podaljšan konec tedna daje več možnosti za planinske izlete. Za nedeljo vremenska napoved sicer ni ugodna, je pa toliko lepši petek. Že dva tedna je med bolj priljubljenimi hribovskimi destinacijami Pokljuka. Razlog sicer ni planinarjenje, temveč gobarjenje. Jurčkov že dolgo ni bilo toliko! In če prehitro naberete dva kilograma, potem velja izlet podaljšati z vzponom na enega od vrhov nad to planoto. V naslednjih vrsticah vam naštejemo nekaj predlogov z izhodišč Zajavornik in Rudno polje.
Razlog, da je v teh dneh Pokljuka tako priljubljena Ob gozdnih cestah na Pokljuki so te dni na vsakih nekaj deset metrov parkirani avtomobili gobarjev, za planince pa sta najboljši izbiri za parkiranje, saj ponujata številne možnosti za vzpone, planina Zajavornik in Rudno Polje. Do parkirišča pri planini Zajavornik je nekaj kilometrov makadamske ceste, ki pa je v dobrem stanju. S tega izhodišča lahko krenemo v smeri severa skozi bujen pokljuški gozd na več izvrstnih razglednikov nad dolino Krma proti Rjavini in Triglavu.
V videoposnetku poglejte, zakaj ta čas na Pokljuko in vrhove nad njo:
Štirje najbolj priljubljeni vrhovi z izhodišča Zajavornik
Pogled z vrha, imenovanega Mrežce proti Triglavu in Rjavini Najhitreje dostopni razgledni vrh nad Pokljuko so Mrežce (1.965 metrov nadmorske višine), ki se nahajajo zahodno od planine Lipanca. Vzpon nam vzame dobro uro in pol. Prva polovica poti nas vodi do Blejske koče na Lipanci (1.631 metrov). Sprva je pot skoraj ravninska, nato pa gre za zložen naklon. Pri planinski koči se držimo levo in nekoliko strmeje vzpnemo proti vrhu, kjer se nam odpre izvrsten pogled proti zahodu (do Viševnika in obeh Draških vrhov) in proti severu na Triglav in Rjavino. Ob dobri vidljivosti bomo uzrli tudi planinski dom Planika in Kredarico.
Samo poglejte, kakšna panorama za 360 stopinj se odpre z vrhov nad Pokljuko:
Pogled z Mrežc na sosednji Lipanski vrh. Pot med vrhovoma je na krajšem odseku nekoliko zahtevnejša, saj je treba poplezati prek manjše skalne stopnje. Do Blejske koče, ki na planini Lipanca stoji že več kot 75 let in je stalno odprta (vse dni v tednu), se vzpnemo tudi za obisk vzhodnejših vrhov nad Pokljuko. V tem primeru se pri koči držimo desno. Najstrmejši bodo že začetni metri. Ko se dvignemo na dobrih 1.700 metrov nadmorske višine, imamo na razpotju več možnosti. Leva pot nas vodi na Lipanski vrh (1.974), ki ga lahko povežemo v krožno turo z Mrežcami. A pozor: odsek med Lipanskim vrhom in Mrežcami je tehnično nekoliko zahtevnejši.
Planina Lipanca in Blejska koča, kjer se lahko okrepčamo s pijačo in dobro jedačo. Pod Mrežcami.
Če je dobra vidljivost, se vidi tudi Kredarica. Če za Mrežce in Lipanski vrh potrebujemo dobro uro in pol, sta dobri dve uri hoje oddaljena vrhova Brda (2.009 metrov) in Debela peč (2.014 metrov). Zadnji je najvzhodnejši dvatisočak v Julijskih Alpah. Za oba se držimo smerokazov za Debelo peč. Po slabih dveh urah dosežemo rob planote (pod Okrogležem), kjer se v levo odcepi markirana pot na Brda, desno pa na nekoliko bolj oddaljeno Debelo peč. Oba sodita med najlažje dostopna dvatistočaka pri nas. S pomočjo markacij in planinskega zemljevida maPZS potem nanju in na druge omenjene vrhove ni težko slediti.
Izhodišče: planina Zajavornik (1.292 metrov)
Višinska razlika po poti: 670 metrov
Čas za vzpon: ura in pol
Zahtevnost: lahka označena pot
Lipanski vrh (1.974 metrov)
Izhodišče: planina Zajavornik (1.292 metrov)
Višinska razlika po poti: 680 metrov
Čas za vzpon: ura in pol
Zahtevnost: lahka označena pot
Brda (2.008 metrov)
Izhodišče: planina Zajavornik (1.292 metrov)
Višinska razlika po poti: 710 metrov
Čas za vzpon: dve uri
Zahtevnost: lahka označena pot
Debela peč (2.014 metrov)
Izhodišče: planina Zajavornik (1.292 metrov)
Višinska razlika po poti: 720 metrov
Čas za vzpon: dve uri in 15 minut
Zahtevnost: lahka označena pot
Zemljevid planinskih poti s parkirišča Zajavornik najdete na maPZS.
Štirje najbolj priljubljeni vrhovi z izhodišča Rudno polje
Viševnik in pogled proti Malemu Draškemu vrhu in Triglavu levo za njim in Rjavini desno za njim Štirje najbolj priljubljeni vrhovi z izhodiščem na Rudnem polju (brezplačno lahko parkiramo na parkirišču slovenske vojske) pa so vsem dobro znani Viševnik, Mali in Veliki Draški vrh ter eden najboljših razglednikov na Triglav, Tosc. O Viševniku (2.050 metrov) v krožni turi in Toscu (2.275 metrov) smo v preteklosti že pisali, zato tokrat izpostavimo le, da za vzpon nanju potrebujemo dobro uro in pol za prvega in tri ure in pol za drugega. Viševniku pogosto rečemo najlažje dostopen dvatisočak pri nas. Pravzaprav je pot na Debelo peč nekoliko lažja, je pa vsaj pol ure daljša.
Tako kot za Tosc je zadnji del poti nemarkiran tudi na Mali in Veliki Draški vrh. Za vse tri sprva krenemo po isti poti: od Rudnega polja proti smučišču Viševnik, tam pa zavijemo levo po t. i. triglavski magistrali, torej nad planino Konjščica proti Jezercem. V tej kotanji za Mali Draški vrh (2.132 metrov) zavijemo desno na Srenjski preval. S tega nato v levo sledi neoznačen del poti, kjer je priporočljiva čelada. Za Veliki Draški vrh (2.243 metrov) pa bomo iz Jezerc nadaljevali desno v smeri Tosca in Velega polja, a le na Studorski preval. Na tem krenemo desno strmo navzgor po nemarkiranem kamnitem terenu, zato si prav tako nadenemo čelado.
Izhodišče: Rudno polje (1.347 metrov)
Višinska razlika po poti: 700 metrov
Čas za vzpon: ura in 45 minut
Zahtevnost: lahka označena pot
Tosc (2.275 metrov)
Izhodišče: Rudno polje (1.347 metrov)
Višinska razlika po poti: 1.000 metrov
Čas za vzpon: tri ure in pol
Zahtevnost: lahka označena pot (zadnji del neoznačena pot)
Mali Draški vrh (2.132 metrov)
Izhodišče: Rudno polje (1.347 metrov)
Višinska razlika po poti: 800 metrov
Čas za vzpon: dve uri in 15 minut
Zahtevnost: zahtevna neoznačena pot (samo zadnji del)
Veliki Draški vrh (2.243 metrov)
Izhodišče: Rudno polje (1.347 metrov)
Višinska razlika po poti: 930 metrov
Čas za vzpon: tri ure
Zahtevnost: delno zahtevna neoznačena pot (samo zadnji del)
Zemljevid planinskih poti s parkirišča Rudno polje na maPZS.
Levo v ozadju je Triglav, desno pa Tosc, ki je izvrsten razglednik na najvišjo slovensko goro.