Lepi dnevi za jurčke in vrhunski pogled na Triglav #video

Zaradi praznika podaljšan konec tedna daje več možnosti za planinske izlete. Za nedeljo vremenska napoved sicer ni ugodna, je pa toliko lepši petek. Že dva tedna je med bolj priljubljenimi hribovskimi destinacijami Pokljuka. Razlog sicer ni planinarjenje, temveč gobarjenje. Jurčkov že dolgo ni bilo toliko! In če prehitro naberete dva kilograma, potem velja izlet podaljšati z vzponom na enega od vrhov nad to planoto. V naslednjih vrsticah vam naštejemo nekaj predlogov z izhodišč Zajavornik in Rudno polje.

Razlog, da je v teh dneh Pokljuka tako priljubljena Foto: Matej Podgoršek Ob gozdnih cestah na Pokljuki so te dni na vsakih nekaj deset metrov parkirani avtomobili gobarjev, za planince pa sta najboljši izbiri za parkiranje, saj ponujata številne možnosti za vzpone, planina Zajavornik in Rudno Polje. Do parkirišča pri planini Zajavornik je nekaj kilometrov makadamske ceste, ki pa je v dobrem stanju. S tega izhodišča lahko krenemo v smeri severa skozi bujen pokljuški gozd na več izvrstnih razglednikov nad dolino Krma proti Rjavini in Triglavu.

V videoposnetku poglejte, zakaj ta čas na Pokljuko in vrhove nad njo:

Štirje najbolj priljubljeni vrhovi z izhodišča Zajavornik

Pogled z vrha, imenovanega Mrežce proti Triglavu in Rjavini Foto: Matej Podgoršek Najhitreje dostopni razgledni vrh nad Pokljuko so Mrežce (1.965 metrov nadmorske višine), ki se nahajajo zahodno od planine Lipanca. Vzpon nam vzame dobro uro in pol. Prva polovica poti nas vodi do Blejske koče na Lipanci (1.631 metrov). Sprva je pot skoraj ravninska, nato pa gre za zložen naklon. Pri planinski koči se držimo levo in nekoliko strmeje vzpnemo proti vrhu, kjer se nam odpre izvrsten pogled proti zahodu (do Viševnika in obeh Draških vrhov) in proti severu na Triglav in Rjavino. Ob dobri vidljivosti bomo uzrli tudi planinski dom Planika in Kredarico.

Samo poglejte, kakšna panorama za 360 stopinj se odpre z vrhov nad Pokljuko:

Pogled z Mrežc na sosednji Lipanski vrh. Pot med vrhovoma je na krajšem odseku nekoliko zahtevnejša, saj je treba poplezati prek manjše skalne stopnje. Foto: Matej Podgoršek Do Blejske koče, ki na planini Lipanca stoji že več kot 75 let in je stalno odprta (vse dni v tednu), se vzpnemo tudi za obisk vzhodnejših vrhov nad Pokljuko. V tem primeru se pri koči držimo desno. Najstrmejši bodo že začetni metri. Ko se dvignemo na dobrih 1.700 metrov nadmorske višine, imamo na razpotju več možnosti. Leva pot nas vodi na Lipanski vrh (1.974), ki ga lahko povežemo v krožno turo z Mrežcami. A pozor: odsek med Lipanskim vrhom in Mrežcami je tehnično nekoliko zahtevnejši.

Planina Lipanca in Blejska koča, kjer se lahko okrepčamo s pijačo in dobro jedačo. Pod Mrežcami. Foto: Matej Podgoršek

Če je dobra vidljivost, se vidi tudi Kredarica. Foto: Matej Podgoršek Če za Mrežce in Lipanski vrh potrebujemo dobro uro in pol, sta dobri dve uri hoje oddaljena vrhova Brda (2.009 metrov) in Debela peč (2.014 metrov). Zadnji je najvzhodnejši dvatisočak v Julijskih Alpah. Za oba se držimo smerokazov za Debelo peč. Po slabih dveh urah dosežemo rob planote (pod Okrogležem), kjer se v levo odcepi markirana pot na Brda, desno pa na nekoliko bolj oddaljeno Debelo peč. Oba sodita med najlažje dostopna dvatistočaka pri nas. S pomočjo markacij in planinskega zemljevida maPZS potem nanju in na druge omenjene vrhove ni težko slediti.

Blejska koča na Lipanci (1.631 metrov) in Mrežce (1.965 metrov)



Izhodišče: planina Zajavornik (1.292 metrov)

Višinska razlika po poti: 670 metrov

Čas za vzpon: ura in pol

Zahtevnost: lahka označena pot



Lipanski vrh (1.974 metrov)



Izhodišče: planina Zajavornik (1.292 metrov)

Višinska razlika po poti: 680 metrov

Čas za vzpon: ura in pol

Zahtevnost: lahka označena pot



Brda (2.008 metrov)



Izhodišče: planina Zajavornik (1.292 metrov)

Višinska razlika po poti: 710 metrov

Čas za vzpon: dve uri

Zahtevnost: lahka označena pot



Debela peč (2.014 metrov)



Izhodišče: planina Zajavornik (1.292 metrov)

Višinska razlika po poti: 720 metrov

Čas za vzpon: dve uri in 15 minut

Zahtevnost: lahka označena pot



Zemljevid planinskih poti s parkirišča Zajavornik najdete : planina Zajavornik (1.292 metrov): 670 metrovura in pol: lahka označena pot: planina Zajavornik (1.292 metrov): 680 metrovura in pol: lahka označena pot: planina Zajavornik (1.292 metrov): 710 metrovdve uri: lahka označena pot: planina Zajavornik (1.292 metrov): 720 metrovdve uri in 15 minut: lahka označena potplaninskih poti s parkirišča Zajavornik najdete na maPZS

Štirje najbolj priljubljeni vrhovi z izhodišča Rudno polje

Viševnik in pogled proti Malemu Draškemu vrhu in Triglavu levo za njim in Rjavini desno za njim Foto: Matej Podgoršek Štirje najbolj priljubljeni vrhovi z izhodiščem na Rudnem polju (brezplačno lahko parkiramo na parkirišču slovenske vojske) pa so vsem dobro znani Viševnik, Mali in Veliki Draški vrh ter eden najboljših razglednikov na Triglav, Tosc. O Viševniku (2.050 metrov) v krožni turi in Toscu (2.275 metrov) smo v preteklosti že pisali, zato tokrat izpostavimo le, da za vzpon nanju potrebujemo dobro uro in pol za prvega in tri ure in pol za drugega. Viševniku pogosto rečemo najlažje dostopen dvatisočak pri nas. Pravzaprav je pot na Debelo peč nekoliko lažja, je pa vsaj pol ure daljša.

Tako kot za Tosc je zadnji del poti nemarkiran tudi na Mali in Veliki Draški vrh. Za vse tri sprva krenemo po isti poti: od Rudnega polja proti smučišču Viševnik, tam pa zavijemo levo po t. i. triglavski magistrali, torej nad planino Konjščica proti Jezercem. V tej kotanji za Mali Draški vrh (2.132 metrov) zavijemo desno na Srenjski preval. S tega nato v levo sledi neoznačen del poti, kjer je priporočljiva čelada. Za Veliki Draški vrh (2.243 metrov) pa bomo iz Jezerc nadaljevali desno v smeri Tosca in Velega polja, a le na Studorski preval. Na tem krenemo desno strmo navzgor po nemarkiranem kamnitem terenu, zato si prav tako nadenemo čelado.

Viševnik (2.050 metrov)



Izhodišče: Rudno polje (1.347 metrov)

Višinska razlika po poti: 700 metrov

Čas za vzpon: ura in 45 minut

Zahtevnost: lahka označena pot



Tosc (2.275 metrov)



Izhodišče: Rudno polje (1.347 metrov)

Višinska razlika po poti: 1.000 metrov

Čas za vzpon: tri ure in pol

Zahtevnost: lahka označena pot (zadnji del neoznačena pot)



Mali Draški vrh (2.132 metrov)



Izhodišče: Rudno polje (1.347 metrov)

Višinska razlika po poti: 800 metrov

Čas za vzpon: dve uri in 15 minut

Zahtevnost: zahtevna neoznačena pot (samo zadnji del)



Veliki Draški vrh (2.243 metrov)



Izhodišče: Rudno polje (1.347 metrov)

Višinska razlika po poti: 930 metrov

Čas za vzpon: tri ure

Zahtevnost: delno zahtevna neoznačena pot (samo zadnji del)



Zemljevid planinskih poti s parkirišča Rudno polje : Rudno polje (1.347 metrov): 700 metrovura in 45 minut: lahka označena pot: Rudno polje (1.347 metrov): 1.000 metrovtri ure in pol: lahka označena pot (zadnji del neoznačena pot): Rudno polje (1.347 metrov): 800 metrovdve uri in 15 minut: zahtevna neoznačena pot (samo zadnji del): Rudno polje (1.347 metrov): 930 metrovtri ure: delno zahtevna neoznačena pot (samo zadnji del)planinskih poti s parkirišča Rudno polje na maPZS

Levo v ozadju je Triglav, desno pa Tosc, ki je izvrsten razglednik na najvišjo slovensko goro. Foto: Matej Podgoršek