Kaj se dogaja? Pot na Kriško goro ne bo več enaka.

Na Facebook strani priljubljene izletniške točke Kriška gora so delili zračni posnetek zadnjega dela poti, ki pohodnike čaka preden prispejo do planinske koče. Ta je v zadnjih mesecih doživel velike spremembe, na priljubljeni poti do vrha pa naj bi pohodniško pot spremenili v gozdno cesto za nekatera terenska vozila, opravili pa so tudi precej velik golosek.

Zadnji del pohodniške pešpoti do Kriške je v zadnjih mesecih doživel velike spremembe. Najprej so ob poti opravili velik golosek dreves, zdaj pa naj bi priljubljeno pešpot tudi razširili v terensko cesto.

"Juhuhu, Kriška je končno dobila cesto do koče. Zaenkrat je sicer namenjena samo za terenska vozila in motorje, vendar pa vse kaže na to, da bo v naslednjih mesecih tudi asfaltirana. Nič več napornega hribolazenja in vsakodnevnega potenja za "junaka Kriške". Vprašanje pa ostaja, kako naj organiziramo cestni dostop ... Bomo glasovali?," so v ironično-ciničnem tonu zapisali na Facebook strani priljubljene izletniške točke Kriška gora, ki leži na 1.471 metrih nadmorske višine nad Golnikom v Kamniško-Savinjskih Alpah.

Tako danes izgleda pogled od koče na Kriški gori proti vzhodu Slovenije: proti Tolstemu vrhu in Storžiču. Foto: Hribi.net

Nekdanjo pešpot spremenili v traktorsko vlako

Številni komentatorji novosti do vrha Kriške gore niso pozdravili z odobravanjem. Prav nasprotno, pograjali so celotno situacijo in novonastalo cesto do koče na vrhu. "To ni cesta, ampak vlaka namenjena traktorjem in gozdarstvu. Hkrati pa tudi dovozna pot za dovoz potrebščin za kočo," je pojasnil eden izmed njih, nekateri redni obiskovalci gore pa so potrdili, da ne gre za umetno ustvarjeno fotografijo, ampak da je izgled nekoč občudovanega zadnjega dela pešpoti do koče v senci iglavcev in drugih dreves danes res tak, kot ga prikazuje fotografija.

Nekateri izmed njih so zapisali, da upajo, da gre za prvoaprilsko šalo niti za fotografijo, ki bi jo ustvarila umetna inteligenca. "Katastrofa, res. Ni 1. april, dejansko so cesto s traktorjem potegnili do vrha," se je glasil še eden izmed komentarjev.

Od koče se lahko pohodniki odpravijo bodisi proti bližnjemu Tolstemu vrhu (1.715 metrov n. v.) ali pa celo proti Storžiču (2.132 m). S Kriške gore, kjer pohodnike pričaka tudi znamenita gugalnica, pa se ob jasnem vremenu odpira pogled na Ljubljansko kotlino in proti Julijskim Alpam.