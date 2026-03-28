GRS: Nikar v hribe, kjer je divjalo vetrovno neurje

Planinska zveza Slovenije in Gorska reševalna služba opozarjata pohodnike, naj jih ne zavede lepo sončno vreme, ki ga imamo to soboto, in se ne odpravljajo v hribe na območjih, kjer so v petek divjala vetrovna neurja.

Med najbolj prizadetimi je območje nad Tržičem, ki je med pohodniki eno najbolj priljubljenih. "Vetrovno neurje, ki je divjalo v naših krajih, je pustilo svoje posledice. Naprošamo, da se na prizadetih območjih ne odpravljate v hribe, saj je nevarnost padanja podrtega drevja in neprehodnih poti," so zapisali pri Gorski reševalni službi Tržič. Zaradi razmer so zaprte tudi številne planinske koče, kot sta denimo dom pod Storžičem in dom na Kofcah.