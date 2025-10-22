Na Golteh do tal zgoreli še dve koči

Na Golteh je nekaj pred 7. uro zjutraj izbruhnil požar v Radegundi, so obvestili celjski policisti. V celoti sta zgoreli dve koči za gostinsko in turistično dejavnost.

"Ogenj je v celoti uničil dve sosednji koči, namenjeni gostinski in turistični dejavnosti. Materialna škoda bo visoka," so še navedli pri Policijski upravi Celje.

Vzrok požara še ni znan.

Na kraju je ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje.

Leta 2021 je požar povsem uničil Mozirsko kočo na Golteh, nedaleč od smučišča Golte. Kot so takrat sporočili s Policijske uprave Celje, je Mozirska koča, ki je bila leta 2011 temeljito obnovljena (mozirski planinci so prenovili notranjost, izvedli energetsko sanacijo, predlani so uredili še leseno fasado), povsem uničena, požar pa so gasili dve uri. V Mozirju so bili pretreseni, o čemer smo poročali na tej povezavi.

Več informacij iz Radegunde sledi ...