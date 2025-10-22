Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
22. 10. 2025,
10.45

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
gostinstvo turizem policija preiskava požar Golte

Sreda, 22. 10. 2025, 10.45

16 minut

Na Golteh do tal zgoreli še dve koči

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Mozirska koča na Golteh | Na terenu so kriminalisti, ki preiskujejo vzrok za nastanek požara. Fotografija je simbolična. | Foto Ana Kovač

Na terenu so kriminalisti, ki preiskujejo vzrok za nastanek požara. Fotografija je simbolična.

Foto: Ana Kovač

Na Golteh je nekaj pred 7. uro zjutraj izbruhnil požar v Radegundi, so obvestili celjski policisti. V celoti sta zgoreli dve koči za gostinsko in turistično dejavnost.

"Ogenj je v celoti uničil dve sosednji koči, namenjeni gostinski in turistični dejavnosti. Materialna škoda bo visoka," so še navedli pri Policijski upravi Celje.

Vzrok požara še ni znan.

Na kraju je ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje.

Leta 2021 je požar povsem uničil Mozirsko kočo na Golteh, nedaleč od smučišča Golte. Kot so takrat sporočili s Policijske uprave Celje, je Mozirska koča, ki je bila leta 2011 temeljito obnovljena (mozirski planinci so prenovili  notranjost, izvedli energetsko sanacijo, predlani so uredili še leseno fasado), povsem uničena, požar pa so gasili dve uri. V Mozirju so bili pretreseni, o čemer smo poročali na tej povezavi.

Več informacij iz Radegunde sledi ...

LPP novi avtobusi
Novice Zagorel ljubljanski mestni avtobus
Marjan Bolhar
Novice Izjemno življenje slovenskega gasilca in svetovnega prvaka
Ana Pusovnik, gasilci
Trendi Vplivnica iz Koroške pretresena: Skoraj bi se zgodil najhujši scenarij #foto
rafinerija MOL
Novice V madžarski rafineriji izbruhnil velik požar #video
gostinstvo turizem policija preiskava požar Golte
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.