V madžarski rafineriji izbruhnil velik požar #video

V ponedeljek zvečer je v rafineriji MOL v kraju Százhalombatta na Madžarskem izbruhnil požar. Le nekaj ur pred tem je eksplozija odjeknila v rafineriji Lukoilovi v Romuniji.

S požarom, ki je v ponedeljek izbruhnil v rafineriji MOL v Százhalombattiju na Madžarskem, se je vso noč borilo 50 gasilcev. S podjetja so danes sporočili, da je požar pod nadzorom, gasilci pa ostajajo na kraju dogodka.

"Gasilci obrata MOL so takoj po sprožitvi alarma začeli intervencijo. Požar so hitro omejili. Gost dim, ki je nastal med gašenjem, je bil viden iz več naselij na tem območju. V požaru ni bilo poškodovanih, okoliška naselja pa niso bila ogrožena," je sporočil župan mesta Százhalombatta Mihály Vezér. Vzrok požara zaenkrat še ni znan, prav tako še poteka ocena škode.

Gost oblak dima in ognjeni zublji so bili vidni celo v 30 kilometrov oddaljeni Budimpešti.

‼️A fire with multiple explosions hit Hungarian oil giant MOL’s refinery in Százhalombatta on Monday night. The cause remains unknown.



It came just hours after an explosion at Romania’s Lukoil refinery in Ploiești earlier the same day.



Obrat MOL je eden največjih in najsodobnejših obratov za predelavo nafte na Madžarskem. Zadnji podoben incident so zabeležili julija letos, ko se je iz obrata zaradi okvare tehnološke opreme dvigal črn dim.

"V prihodnjem obdobju bomo preučili potrebo po uporabi strateških rezerv," so sporočili iz podjetja MOL. Trenutno ni znano, kakšen vpliv bo imel požar na celotno proizvodnjo rafinerije. Je pa madžarski premier Viktor Orban danes dejal, da se je pogovarjal z vodstvom družbe MOL in da je oskrba države z gorivom varna. "Okoliščine požara v rafineriji nafte Szazhalombatta bomo preiskali z največjo natančnostjo," je na Facebooku sporočil Orban.

Eksplodiralo v rafineriji v Romuniji

Medtem je madžarski novinar Szabolcs Panyi poročal, da je le nekaj ur pred požarom v rafineriji MOL odjeknila eksplozija v Lukoilovi rafineriji v Ploieștiju v Romuniji. Enako je sporočil tudi ukrajinski preiskovalni novinar Anatolij Šari. Ta trdi, da za incidentom stoji Ukrajina. "Kijev je spoznal, da je izvajanje sabotaž v Evropi varno in nihče ne bo kaznovan, zato je šel še korak dlje. Kaj sledi? bombardiranje političnih nasprotnikov?" se sprašuje Šari.

Romunski objekt pripada ruskemu podjetju Lukoil. Letno proizvede 2,5 milijona sodčkov nafte, zaradi česar je eno največjih podjetij za proizvodnjo nafte v Romuniji.