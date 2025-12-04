Novela zakona o RTVS bo po dveh letih in pol spet pred ustavnimi sodniki

Ustavno sodišče, ki je februarja 2023 začasno zadržalo izvrševanje 24. in 25. člena ter dela 23. člena novele zakona o RTVS, tri mesece pozneje pa zadržanje razveljavilo, bo imelo ustavno pobudo danes znova na mizi. Avtorji pobude, vložene leta 2022, so menili, da novela zaradi uvedbe prenehanja nekaterih mandatov krši sodno prakso tega sodišča.

Ustavna pobuda je bila vložena 28. decembra 2022, ko je novela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) začela veljati. Pobudniki s prvopodpisanim Petrom Gregorčičem kot predsednikom dotedanjega programskega sveta RTVS so izrazili prepričanje, da novela s svojo uveljavitvijo neposredno uvaja prenehanje mandatov za člane programskega in nadzornega sveta ter mandatov generalnega direktorja, direktorjev radia in televizije brez ugotavljanja predpisanih pogojev in da zato krši ustaljeno sodno prakso ustavnega sodišča. Ustavnemu sodišču so predlagali absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje izvajanja novele.

Novela je določila, da z dnem njene uveljavitve preneha mandat članom takratnega programskega in nadzornega sveta zavoda ter generalnemu direktorju in direktorjema radia in televizije. Hkrati je predvidela, da programski in nadzorni svet RTVS nadaljujeta delo do konstituiranja novega, 17-članskega sveta zavoda, generalni direktor zavoda pa opravlja funkcijo do imenovanja nove, štiričlanske uprave zavoda kot vršilec dolžnosti.

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje novele, a je odločitev nato razveljavilo

Ustavno sodišče je 20. februarja 2023 začasno zadržalo izvrševanje 24. in 25. člena ter dela 23. člena, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave. Postopki konstituiranja novih organov so lahko tekli, zadržano pa je bilo končno konstituiranje sveta. A 26. maja 2023 je zadržanje novele razveljavilo. Kot so tedaj zapisali na ustavnem sodišču, hitre vsebinske odločitve ne bo mogoče zagotoviti zaradi razhajanja med stališči sedmih sodnic in sodnikov.

Ustavnih sodnikov je sicer devet. Vendar so Roka Čeferina izločili iz odločanja v tej zadevi, ker odvetniška pisarna, katere soustanovitelj je, sodeluje z javnim zavodom. Neža Kogovšek Šalamon pa je bila izločena zaradi njenega dopolnilnega dela na Mirovnem inštitutu, ki je sodeloval v referendumski kampanji o noveli.

Ker se je sestava sodišča od maja 2023 spremenila, so ustavno pobudo spet uvrstili v predlog dnevnega reda seje.