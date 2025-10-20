Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
7.09

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
gasilci Koroška požar Ana Pusovnik

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 7.09

10 minut

Vplivnica Ana Pusovnik pretresena: Skoraj bi se zgodil najhujši scenarij

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ana Pusovnik | "Danes je bilo res grozno jutro," je zapis na družbenem omrežju začela vplivnica Ana Pusovnik. | Foto Mediaspeed

"Danes je bilo res grozno jutro," je zapis na družbenem omrežju začela vplivnica Ana Pusovnik.

Foto: Mediaspeed

Koroška vplivnica Ana Pusovnik, ki smo jo spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški, je sledilcem sporočila, da se je v nedeljo zjutraj v njeni družini "skoraj zgodila tragedija". Na podstrešju hiše, v kateri živi s partnerjem in dvema majhnima otrokoma, je namreč zagorelo.

Kot je pojasnila, se je njihovo jutro začelo grozno, saj je nekaj po 6. uri zjutraj na podstrešju hiše zagorelo. Na kraju dogodka so posredovali gasilci in požar, preden bi se ta razširil, pogasili. "Skoraj se je zgodil najhujši scenarij, ampak najpomembneje je, da smo vsi varni in okej," je zapisala.

Fotografija jutranjega dogajanja, ki jo je s sledilci na družbenem omrežju Instagram delila Ana Pusovnik. | Foto: Instagram/Ana Pusovnik Fotografija jutranjega dogajanja, ki jo je s sledilci na družbenem omrežju Instagram delila Ana Pusovnik. Foto: Instagram/Ana Pusovnik

Gasilcem s Prevalj in tamkajšnjim reševalcem, ki so družini hitro priskočili na pomoč, se je zahvalila in poudarila, da so "pokazali izjemno strokovnost". Nastala škoda je minimalna.

Ana Pusovnik, gasilci | Foto: Instagram/Ana Pusovnik Foto: Instagram/Ana Pusovnik

Ana Pusovnik ima s partnerjem, koroškim podjetnikom Saškom Taksom, dva otroka. Starejši Taj se je rodil leta 2023, mlajša Tara pa je stara zgolj nekaj mesecev. Širša javnost je vplivnico spoznala v resničnostnem šovu Sanjski moški, v katerem se je borila za srce Gregorja Čeglaja, kasneje pa je v javnosti poskrbela za škandal, ko se je za svoj profil na OnlyFansu brez dovoljenja fotografirala na Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje.

Preberite tudi: 

Ana Pusovnik
Trendi Koroška vplivnica Ana Pusovnik že drugič mamica
Marjan Bolhar
Novice Izjemno življenje slovenskega gasilca in svetovnega prvaka
LPP novi avtobusi
Novice Zagorel ljubljanski mestni avtobus
gasilci Koroška požar Ana Pusovnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.