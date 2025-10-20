Koroška vplivnica Ana Pusovnik, ki smo jo spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški, je sledilcem sporočila, da se je v nedeljo zjutraj v njeni družini "skoraj zgodila tragedija". Na podstrešju hiše, v kateri živi s partnerjem in dvema majhnima otrokoma, je namreč zagorelo.

Kot je pojasnila, se je njihovo jutro začelo grozno, saj je nekaj po 6. uri zjutraj na podstrešju hiše zagorelo. Na kraju dogodka so posredovali gasilci in požar, preden bi se ta razširil, pogasili. "Skoraj se je zgodil najhujši scenarij, ampak najpomembneje je, da smo vsi varni in okej," je zapisala.

Fotografija jutranjega dogajanja, ki jo je s sledilci na družbenem omrežju Instagram delila Ana Pusovnik. Foto: Instagram/Ana Pusovnik

Gasilcem s Prevalj in tamkajšnjim reševalcem, ki so družini hitro priskočili na pomoč, se je zahvalila in poudarila, da so "pokazali izjemno strokovnost". Nastala škoda je minimalna.

Foto: Instagram/Ana Pusovnik

Ana Pusovnik ima s partnerjem, koroškim podjetnikom Saškom Taksom, dva otroka. Starejši Taj se je rodil leta 2023, mlajša Tara pa je stara zgolj nekaj mesecev. Širša javnost je vplivnico spoznala v resničnostnem šovu Sanjski moški, v katerem se je borila za srce Gregorja Čeglaja, kasneje pa je v javnosti poskrbela za škandal, ko se je za svoj profil na OnlyFansu brez dovoljenja fotografirala na Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje.

