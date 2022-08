Korošica, ki je v šoli posnela sporne fotografije, razmišlja o vložitvi tožbe

Kot smo že poročali, je erotične fotografije, ki jih je v času počitnic posnela v šoli, kasneje objavila na platformi OnlyFans. Z ravnateljico Andrejo Tinta glede snemanja ni bila v stiku, vstop v šolo pa naj bi ji omogočil upravnik sosednje zgradbe. Pred dnevi je Tinta za STA dejala: "Oseba je v šolo vstopila brez mojega vedenja in dovoljenja. Dogodek je neprimeren in žal mi je, da se je to zgodilo." Povedala je še, da bodo upravniku, ki je Pusovnikovo spustil v šolo, zdaj onemogočili vstop.

Ravnateljica je dodala, da so o dogodku obvestili inšpektorat za šolstvo in šport, Občino Prevalje in policijo, ki zbira obvestila v smeri prekrška po zakonu o varstvu javnega reda in miru.

Razmišlja o vložitvi tožbe

Zdaj pa se je na omenjene ovadbe odzvala Pusovnikova, ki je za Žurnal24 dejala, da se je odpravila v šolo, a ravnateljice takrat žal ni bilo tam. "Kar se tiče policije, lahko povem, da me nihče ni klical in da ovadbe ni. S svojo odvetnico sem v navezi in morda se sama odločim za vložitev tožbe. Veliko se namreč govori o ovadbi, a ovadbe ni, to je klevetanje in posledično name meče slabo luč. Lahko bi govorili zgolj o prekršku, a to ni ovadba. Policija je bila zgolj obveščena, da sem vstopila v šolo brez dovoljenja šole," je pojasnila.

Dodala je, da se je število sledilcev na njenih družbenih omrežjih močno povečalo, vseeno pa misli, "da bi bilo bolje, če bi se ravnatelji ukvarjali z drugimi težavami, ki jih je v šolstvu kar precej".

Kršitev ni posledica odločitve ravnateljice

Kot smo že poročali, je z dogodkom seznanjen inšpektorat za šolstvo in šport. "Glede na dejstvo, da je bilo ugotovljeno, da je z zadevo seznanjena tudi policija, ki ima edina pristojnosti v tej zvezi, inšpektorat za zdaj drugih postopkov ne bo vodil, ampak jih bo vodila policija," so pred dnevi za STA sporočili z inšpektorata.

Ravnateljica je v zvezi s tem povedala še, da so jo z inšpektorata pisno obvestili, da se je v tem primeru zgodila kršitev 72. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki govori o avtonomiji šolskega prostora, in da kršitev ni posledica odločitve ravnateljice kot odgovorne osebe šole. Zato inšpektorat v okviru pristojnosti, ki jih ima, v tem trenutku ugotavlja, da ni razloga za uvedbo inšpekcijskega postopka zoper šolo.