Anže Kopitar z ženo na sodišču zaradi zemljišča na Bledu

Najboljši slovenski hokejist vseh časov Anže Kopitar, ki je z družino te dni na obisku v Sloveniji, se je včeraj z ženo Ines ustavil na kranjskem okrožnem sodišču, kjer je potekala obravnava zoper njuni zemljiški sosedi na Bledu, kjer imata od avgusta 2022 hišo, poročajo Slovenske novice. Zakonca Kopitar sta zaradi nespoštovanja izpolnitve pogodbe o ari že pred časom vložila tožbo, vredno 314.637,50 evrov.

Problem je v tem, da jima solastnici kmetijskih zemljišč, ki so v naravi travnik in gozd, segajo pa vse do vznožja hriba, na vrhu katerega je znameniti Blejski grad, nočeta prodati, čeprav sta se s tem pred tremi leti strinjali. Prepričani sta, da je 300.000 evrov, kolikor bi dobili z njihovo prodajo, odločno premalo.

Foto: Klemen Kunaver (www.slovenia.info)

"Ceno so nama prodajalci postavili," je po poročanju Slovenskih novic med pravdanjem izpostavila Ines Kopitar in tako zavrnila, da bi z možem kogarkoli silila v prodajo. Prepričana je, da se je zadeva tako razpletla samo zato, "ker je nekdo na koncu ugotovil, da je kupec Anže".

Kopitar, ki z družino živi na Manhattan Beachu v Los Angelsu, naj bi se po koncu kariere vrnil v Slovenijo.

Najboljšega slovenskega hokejista pa v Slovenji v teh dneh čakajo tudi prijetnejše obveznosti. Skupaj s Tomažem Razingarjem namreč organizirata Hokejsko akademijo, ki se bo med 30. 6. in 10. 7. 2025 odvijala v prenovljeni Ledeni dvorani na Bledu.

