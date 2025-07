Po slabem začetku Slovenci silovito do prve zmage v Stožicah

V Ljubljani, Gdansku in Chibi so se začeli tretji turnirji odbojkarske lige narodov, ki bodo dali odgovore, kdo bo sodeloval na zaključnem turnirju na Kitajskem. Za pot v Azijo se borijo tudi Slovenci, ki v Stožicah upajo na čim več zmag. Prvo so dosegli proti Kanadi. Gostje so prvi niz dobili s 25:21, drugega z enakim izidom domači, ki pa so za vodstvo na tekmi z 2:1 prevladovali v tretjem nizu (25:19). S 25:21 v četrtem so Slovenci potrdili zmago s 3:1. Ljubljanski turnir sta odprli Ukrajina in Nizozemska (3:2), nekdanji selektor Slovenije Gheorghe Cretu pa je s Srbijo doživel poraz proti Italiji (0:3).

Stožice na prvi tekmi še niso bile polne. Foto: Aleš Fevžer Slovenska odbojkarska reprezentanca še drugo leto zapored gosti turnir lige narodov, v kateri nastopajo najboljše reprezentance sveta. Če je lani v Stožicah potrdila olimpijsko vozovnico, pa se tokrat pred domačimi gledalci bori za vozovnico na zaključni turnir, ki se bo konec julija začel v kitajskem mestu Ningbo. Gostitelji imajo mesto tam zagotovljeno, tako da je prostora še za sedem reprezentanc.

Ob vstopu v poolimpijsko sezono so slovenski reprezentanti odprli novo poglavje. Selektorske vajeti je iz rok Gheorgheja Cretuja prevzel Fabio Soli, ki je vpeljal hitrejši sistem igre, povrh vsega pa gre reprezentanca skozi menjavo generacije. Mladi obrazi, nekateri so zraven prvič, posledično dobivajo ogromno priložnosti, česar dolgo nismo bili vajeni.

Na prvi domači tekmi v Stožicah je bilo prisotnih tudi okoli 1500 gasilcev, ki jih je odbojkarska zveza v sodelovanju s sponzorji zaradi svoje požrtvovalnosti in brezpogojne pomoči tistim v stiski povabila na tekme lige narodov.

Slovenci so dobili drugi in tretji niz. Foto: Aleš Fevžer Slovenci so se s peto zmago malce pomaknili po lestvici navzgor in so ena od štirih ekip z razmerjem 5-4. Na vrhu so Brazilci (8-1), sledijo pa jim Poljaki in Italijani (7-2) ter Francozi, Japonci in Ukrajinci (6-3).

Varovanci selektorja Fabia Solija se bodo v četrtek pomerili proti Nizozemski, po prostem dnevu pa v soboto še proti Italiji in v nedeljo proti Srbiji. Vse tekme se bodo začele ob 20.30. Na zadnji bo bogato reprezentančno kariero končal Dejan Vinčić.