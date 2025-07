Slovenski odbojkarji bodo med 16. in 20. julijem v Stožicah gostili tretji turnir lige narodov in si na tekmah proti Kanadi, Nizozemski, Italiji in Srbiji poskušali priboriti vstopnico za zaključni turnir na Kitajskem. "Vsi si želimo, da bi šli na zaključni turnir, tudi zaradi vseh mladih v ekipi, ki takšne izkušnje potrebujejo. Zelo si želim, da nismo ta dva meseca trdo delali, da se na koncu ne bomo uvrstili na zaključni turnir," pred domačimi tekmami pravi bloker Jan Kozamernik.

Ob vstopu v poolimpijsko sezono je slovenska odbojkarska reprezentanca odprla novo poglavje. Selektorske vajeti je iz rok Gheorgheja Cretuja prevzel Fabio Soli, ki je vpeljal hitrejši sistem igre, povrh vsega pa gre reprezentanca skozi menjavo generacije. Mladi obrazi, nekateri so zraven prvič, posledično dobivajo ogromno priložnosti, česar dolgo nismo bili vajeni.

O spremembah, s katerimi se je soočila prevetrena zasedba, predvsem novem sistemu, je pred turnirjem v Stožicah spregovoril izkušeni član Jan Kozamernik.

Jan Kozamernik pred domačim turnirjem:

Sistem dopušča malo prostora za napake

"Sistem, ki ga igramo, prinaša veliko pritiska, saj dopušča malo prostora za napake in si je treba med seboj pomagati kot ekipa. Bazira na zelo hitri igri, želimo igrati tako hitro, da nasprotnika v bloku postavimo v težek položaj, da imamo več izhodov v napadu. A prostor za napake se pri hitri igri zelo poveča. Tukaj so igralci postavljeni pod pritisk, ki ga v klubih morda niso bili navajeni ali pa ga nismo bili, saj smo tam igrali malo drugačen sistem, zdaj pa smo v reprezentanci primorani graditi vsi skupaj na novem. Sistem se ne opira toliko na individualno kakovost posameznika. Treba je izbirati zavestne odločitve, delati kot ekipa, saj le tak način in sledenje sistemu, ne pa individualna kakovost, na dolgi rok prinašata zmage," je novinarjem dejal bloker slovenske izbrane vrste, ki je s Solijem deloval že pri Trentinu, a priznava, da ga je selektor v reprezentanci presenetil.

Fabio Soli poskuša vpeljati precej hitrejši sistem igre, kot ga je bila slovenska reprezentanca vajena v preteklosti. Foto: Aleš Oblak

Še dodatna nadgradnja

"Morda je v reprezentanci še en dodaten 'upgrade' igre, tako da me je Fabio zelo presenetil, saj smo še dodatno nadgradili, kar smo delali v Trentinu. Tudi zame je velika sprememba. Sistem je tudi psihično zelo naporen, v vsakem trenutku moraš biti zelo prisoten in osredotočen," razlaga 29-letnik, ki se zaveda, da je še težje mladim, manj izkušenim močem.

"Trener daje veliko na njihova pleča, kar je prav, saj bodo le tako dobili pomembne izkušnje, ki so v tem trenutku morda ena od stvari, ki nam malo manjka. Cona udobja in sproščenost v tem trenutku nista tisto, kar moramo iskati. Proces uvajanja novih igralcev je zelo zahteven, to so občutile tudi velike reprezentance, ki so potrebovale leto, dve ... Mi imamo potencial, verjamem, da smo na dobri poti, a treba je biti zelo dosleden."

Po dveh turnirjih so Slovenci pri štirih zmagah in še vedno v dobrem položaju za zaključni turnir. Foto: VolleyballWorld Slovenci so na prvem turnirju lige narodov v Braziliji vknjižili tri zmage in en poraz, v Bolgariji pa eno zmago in tri poraze. "Moramo biti iskreni, da smo si v Bolgariji želeli kakšno zmago več, saj bi nam bilo zdaj veliko lažje, a to je trenutna realnost. Verjamem pa, da se iz težkih trenutkov še bolj gradi ekipa ekipa," meni Kozamernik, ki bo z rojaki med 16. in 20. julijem v Stožicah igral proti Kanadi, Nizozemski, Italiji in Srbiji. Tekma proti Srbom bo zadnja v karieri dolgoletnega reprezentanta Dejana Vinčića.

Mladi potrebujejo izkušnje iz zaključnega turnirja

Tekmeci v Ljubljano prihajajo z različnimi izhodišči, nekateri se bodo, kot trenutno 12. Slovenci, borili za zaključni turnir, drugi za obstanek v tekmovanju.

Slovenci se bodo v Stožicah merili s Kanado, Nizozemsko, Italijo in Srbijo. Foto: www.alesfevzer.com

"Tu bomo z različnimi cilji. Kdor se bo boril za obstanek, ima morda še toliko večjo motivacijo. A tudi mi imamo veliko. Za nas je finalni turnir zelo pomemben, saj si želimo izkušnje iz tega turnirja. Trenutno igramo sistem lige, kjer morda ni vsaka tekma neskončno pomembna, ko pa pride do izločilnih bojev, pa je vsaka na vzemi ali pusti. Teh izkušenj naši mladi igralci še nimajo ali pa jih imajo nekateri zelo malo, zato si res želimo iti na ta finalni turnir, tudi zaradi mladih, ki te izkušnje potrebujejo. Zelo si želim, da nismo ta dva meseca trdo delali, da se na koncu ne bomo uvrstili na ta zaključni turnir. Če nam ne bi uspelo, ne bi bilo konec sveta, bo več časa za pripravo na svetovno prvenstvo (septembra na Filipinih, op. p.), a upamo, da bomo na zaključnem turnirju. Vemo pa, da nam ne bo lahko. Tudi preostale reprezentance so nekoliko pomlajene, ne poznamo jih toliko, Kanada ima na primer zelo mlado ekipo, igra po sistemu dobro, slabše ... Ključno bo, kdo bo najdlje držal konstanto igro in ne imel prevelikih padcev, ki jih je treba zminimalizirati," je sklenil bloker.

Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

Kdo na Kitajsko?

Na zaključnem turnirju bo konec julija v Ningboju sodelovalo osem reprezentanc, ob Kitajcih še najboljša sedmerica. Zadnjo vstopnico ima trenutno v rokah Argentina, ki ima na računu pet zmag in 13 točk. Slovenci so pri štirih zmagah in 11 točkah, tako da imajo škarje in platno v svojih rokah.

Lestvica lige narodov

Liga narodov, tretji turnir (Stožice 16.–20. julij), slovenske tekme Sreda, 16. julij

20.30 Kanada – Slovenija Četrtek, 17. julij

20.30 Nizozemska – Slovenija Sobota, 19. julij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 20. julij

20.30 Srbija – Slovenija

Preberite še: