Znani udeleženci odbojkarskega EP 2026

Po zaključku kvalifikacij konec tedna je Evropska odbojkarska zveza objavila seznam reprezentanc, ki bodo nastopile na prvenstvu stare celine prihodnje leto v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Slovenija si je nastop zagotovila že z uvrstitvijo na zadnjem EP 2023, kjer je reprezentanca v malem finalu za bron s 3:2 ugnala Francijo.

Neposredno na EP so bili uvrščene gostiteljice Italija, Bolgarija, Romunija in Finska. Na prejšnjem EP so si nastop zagotovile prvakinja Poljska, Slovenija, Francija, Srbija, Nizozemska, Ukrajina, Nemčija in Portugalska.

V sedmih kvalifikacijskih skupinah so bile letos najboljše Danska, Belgija, Češka, Estonija, Švica, Grčija in Slovaška. Peterico najboljših drugouvrščenih ekip pa sestavljajo Latvija, Turčija, Izrael, Švedska in Severna Makedonija.

Večji del tekmovanj, ki bodo potekala med 9. in 27. septembrom prihodnje leto, bo v Italiji. Romunija in Finska bosta gostili le predtekmovanje, osmina finala in četrtfinale bo v Bolgariji in Italiji, polfinala in obe tekmi za odličja pa bodo v Italiji. Dodaten pomen bo imela zmaga finala v Milanu, saj se bodo prvaki že uvrstili na olimpijske igre 2028 v Los Angelesu.

Žreb skupin za EP bo 4. oktobra letos na gradu Castello Svevo v Bariju.

Preberite še: