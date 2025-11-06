Znan je spored tekem obeh odbojkarskih evropskih prvenstev

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo evropsko prvenstvo leta 2026 začela 22. avgusta z obračunom proti Nemčiji, slovenski odbojkarji, ki bodo na evropskem prvenstvu branili bronasto odličje, pa bodo prvo tekmo igrali 11. septembra proti Slovaški, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije(OZS).

Najboljši evropski odbojkarji in odbojkarice se bodo med seboj merili v osmih državah, skupno pa bo v boju za evropsko krono odigranih 48 tekem.

Ljubiteljem odbojke se bodo prve predstavile ženske, ki bodo z nastopi v Carigradu, Brnu, Bakuju in Göteborgu začele 21. avgusta, moški bodo uvodne tekme odigrali 9. in 10. septembra v Neaplju, Sofiji, Tampereju in Cluju.

Slovenke bodo na prvenstvu igrale četrtič, nastopale bodo v skupini A v Turčiji, njihove prve tekmice pa bodo Nemke. Srečanje bo na sporedu 22. avgusta. Dan kasneje se bodo varovanke Alessandra Oreficeja merile s favoriziranimi gostiteljicami, po dnevu premora pa jih, 25. avgusta, čaka še zahteven dvoboj s Poljakinjami. Naslednje nasprotnice Slovenk bodo Latvijke, in sicer 26. avgusta, za konec skupinskega dela tekmovanja pa se bodo udarila še z Madžarkami.

Slovenke bodo na EP igrale četrtič. Foto: Volleyball World

Izločilni boji, ki jih bosta gostila Carigrad in Brno, se bodo začeli 30. avgusta, nove evropske prvakinje pa bodo znane 6. septembra v Turčiji.

Slovenci bodo začeli 11. septembra

Slovenski odbojkarji, ki so nas na EP doslej razveselili že s tremi srebrnimi in enim bronastim odličjem, se bodo za začetek prvenstva, ki ga bodo skupaj gostile Italija, Bolgarija, Finska in Romunija, srečali s Slovaki, dvoboj pa bo na sporedu 11. septembra v Modeni.

Po dnevu premora Slovence v okviru skupine A čaka obračun s Švedi, zatem še z Grki, nato pa se bodo 16. septembra pomerili s polfinalisti letošnjega svetovnega prvenstva, Čehi. Za konec skupinskega dela jih 17. septembra čaka še tekma z aktualnimi svetovnimi prvaki Italijani.

Izločilni boji v Milanu, Torinu in Sofiji se bodo začeli 19. septembra, evropski prvaki pa bodo kronani 26. septembra po velikem finalu v Milanu.

